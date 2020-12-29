УКР
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 6988 нових випадків, одужали - 16 106

За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 324 дитини і 337 медпрацівників.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді, - МОЗ Нижньої Саксонії

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - розповів Степанов.

карантин статистика Степанов Максим COVID-19 коронавірус
+4
В выходные умирают в три раза меньше народу. Еще чего, умирать в выходной? - думают граждане и терпят до понедельника.
29.12.2020 09:02
+2
Вчера умерло от короны кажись 75, а сегодня 232? Старуха с косой из уикэна приехала
29.12.2020 08:28
+1
Ну что, Степанов и Ляшко, локдаун вводить будете?
Без содержания населения?

Вам сказать, к чему привел локдаун в Мельбурне (а ведь федералы в Австралии и бизнесам помогали, и дополнительные выплаты к пособию по безработице добавили из-за ковида)?
БОМЖАМИ, вот чем закончился локдаун.

Съездила я сегодня в один тканевый магазин, в котором не была больше чем полгода - и на стоянке крытой имели место быть два бомжа. С комфортом бомжи устроились, основательно: матрас положили (часто выкидывают, подобрать на улице легко), подушки.
Ведь "цимес" в том, КАКОЙ это район.
Это один из самых богатых районов города (магазины престижные, дорогие, рестораны, кафе, все дела), и бомжей в нем я не видала никогда, а уж чтобы на парковке жить устраивались - такого вообще не бывало.

Также сегодня по пути домой из тканевого магазина в двух местах были уведены полицейские автозаки, на парковке у парка (полицейских машин было несколько, бомжей паковали, что ли?) и на улице спального района. Раойны это все богатые, и очень-очень консервативные.
Что-то много автозаков получается на такие районы, да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)

А ведь предсказывали еще в марте умные люди, что будет расти преступность, вот она и растет. А ведь не все выплаты по ковиду еще срезаны, до марта платят, что же будет к Пасхе с преступностью?
Полицейские будут скоро очень заняты: это им не бабушек, сидящих на скамейках без масок в локдаун штрафовать, скоро работа будет настоящая.

А вот и доказательство "повышения уровня благостояния населения":
"https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html Melbourne's outer suburbs, tourist towns to be hit hardest by JobSeeker cut https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
An analysis has found Narre Warren has the highest proportion of its population on JobSeeker in Victoria."
назван район города, где больше всего получает доплату к пособию по ковиду, так что ждем наплыва бомжей.
29.12.2020 08:32
Резкое падение заболеваемости.... В чём секрет нашей медицины? Или народ стал соблюдать дистанцию и носить маски на лице ? Подозреваю, что приказано скрывать статистику.... Засвечивают только критических больных, о которых нельзя скрыть инфу...
29.12.2020 08:17
Не знаю як у вашому місті,а у нас всі носять маски,та тримають дистанцію.
29.12.2020 08:29
а що за місто?
29.12.2020 08:32
Пекін мабуть
29.12.2020 09:47
Данецьк
29.12.2020 18:41
Як не дивно в останній час маски дійсно стали носити значно більше і в магазаних і в транспорті.
29.12.2020 12:35
Вчера умерло от короны кажись 75, а сегодня 232? Старуха с косой из уикэна приехала
29.12.2020 08:28
Ну что, Степанов и Ляшко, локдаун вводить будете?
Без содержания населения?

Вам сказать, к чему привел локдаун в Мельбурне (а ведь федералы в Австралии и бизнесам помогали, и дополнительные выплаты к пособию по безработице добавили из-за ковида)?
БОМЖАМИ, вот чем закончился локдаун.

Съездила я сегодня в один тканевый магазин, в котором не была больше чем полгода - и на стоянке крытой имели место быть два бомжа. С комфортом бомжи устроились, основательно: матрас положили (часто выкидывают, подобрать на улице легко), подушки.
Ведь "цимес" в том, КАКОЙ это район.
Это один из самых богатых районов города (магазины престижные, дорогие, рестораны, кафе, все дела), и бомжей в нем я не видала никогда, а уж чтобы на парковке жить устраивались - такого вообще не бывало.

Также сегодня по пути домой из тканевого магазина в двух местах были уведены полицейские автозаки, на парковке у парка (полицейских машин было несколько, бомжей паковали, что ли?) и на улице спального района. Раойны это все богатые, и очень-очень консервативные.
Что-то много автозаков получается на такие районы, да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)

А ведь предсказывали еще в марте умные люди, что будет расти преступность, вот она и растет. А ведь не все выплаты по ковиду еще срезаны, до марта платят, что же будет к Пасхе с преступностью?
Полицейские будут скоро очень заняты: это им не бабушек, сидящих на скамейках без масок в локдаун штрафовать, скоро работа будет настоящая.

А вот и доказательство "повышения уровня благостояния населения":
"https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html Melbourne's outer suburbs, tourist towns to be hit hardest by JobSeeker cut https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
An analysis has found Narre Warren has the highest proportion of its population on JobSeeker in Victoria."
назван район города, где больше всего получает доплату к пособию по ковиду, так что ждем наплыва бомжей.
29.12.2020 08:32
Да это просто Рублевка. Ну где еше бомжу Хеннесси с утреца попить? Вот и вас туда занесло
29.12.2020 08:42
Да, это "Рублевка" (только это не окраина, это близко к центру города).
И мне ОЧЕНЬ не нравится появление "стационарных" бомжей в таких районах.
Когда в магазине видишь ухоженных, очень аккуратно одетых женщин а на улице это чудо - то возникает вопрос, а разве закончились места в ночлежках?
Тогад пусть наш коммуняцкий премьер штата Виктория под бомжей туннель строящийся (метро) переобрудует, все равно сейчас в центре города многие бизнесы - тю-тю, кто ездить то по тому туннелю будет?
А так все условия для жизни: и крыша над головой, и близко к офису премьера штата.

P.S. "Вот и вас туда занесло " - я живу в соседнем районе (где в двух местх видела автозаки).
29.12.2020 08:52
да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)\\\\\\\\\

ну вы конечно приколист. че, когда учился на медсестру - не был студентом в совке? бухать можно круглосуточно и даже в аудитории и вообще, вы ненавидишь все советское!!!11 доброе, качественное и даже Ленина!! (бросается к статуэтке Вождя, молится, поет Интернаци.анал)
29.12.2020 08:42
Кацап під проксі, своі казки Шехерезади за поребріком розповідай! В спам, свинорос!
29.12.2020 09:58
Что же тебя, аваковского, так корежит?
Что ты так боишься?
Разве ж у тебя нет револьверта?
29.12.2020 13:18
По воскресеньям утренние планерки не проводят.
29.12.2020 08:36
Какой мужественный у нас министр - может настигнуть на следующий день в 2 раза больше пораженных, а также отпеть в три раза больше убитых Яхве вирусом. Прикольная "работа" - бекаешь что-то, а бабло платят, плюс можно заработать на всяких "схемах". Если конечно ты неправославный, шоб часом потом не "гореть вечно"
29.12.2020 08:38
И еще вам к планируемому локдауну, Степаное и Ляшко: как там у вас растет покупательная способность населения? А том вон у соседей падает, на новоднем столе и развлечениях будут экономить, пишут соседские СМИ.
Не знаю, кто там на чем у нас сейчас в Австралии экономит, но съездила я намедни в распродажный магазинный центр, так вот, складывается впечатление, что на дорогие товары как раз и есть спрос, покупатели толклись в магазине дорогих сумок и дорогой фарфоровой и хрустальной посуды, также покупали спортивную обувь (кроссовки).
А все остальные магазины - и одежные, и обувные, и нижнего белья, и мебельные - пусты, как шаром покати, единичные покупатели.
Кстати, несколько аутлетов закрылись...
Правда, в кафе полно посетителей, но кафе там было одно, нет конкурентов...
29.12.2020 08:47
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).
Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).
29.12.2020 08:55
29.12.2020 08:55 Відповісти
в два раза с хвостиком сократили число проводимых тестов... - так что...статистика та еще!
если так пошло на спад...то на фига лохдаун с 8 января???? шоб сидели тихо и не гавкали???
29.12.2020 08:59
В выходные умирают в три раза меньше народу. Еще чего, умирать в выходной? - думают граждане и терпят до понедельника.
29.12.2020 09:02
Нет, просто морги, видать, в выходные не работают , оттого и нет покойников, чтобы смерти от ковида рапортовать.
Работникам моргов тоже нужен выходной.
Работникам моргов тоже нужен выходной.
29.12.2020 13:19
максимка не даун,еще не время расслаблядьться, предновогодняя интрига с цифирками,ждемс ...
29.12.2020 09:24
сосед от инсульта умер нписали коронавирус шас его всем лепят
29.12.2020 12:19
План по валу нужно выполнять
29.12.2020 13:20
 
 