В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 6988 нових випадків, одужали - 16 106

За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 324 дитини і 337 медпрацівників.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 298 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 16 106 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 037 362 особи;

одужало – 681 835 осіб;

летальних випадків – 18 081;

проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - розповів Степанов.



