В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 6988 нових випадків, одужали - 16 106
За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 324 дитини і 337 медпрацівників.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 298 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 16 106 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 037 362 особи;
одужало – 681 835 осіб;
летальних випадків – 18 081;
проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без содержания населения?
Вам сказать, к чему привел локдаун в Мельбурне (а ведь федералы в Австралии и бизнесам помогали, и дополнительные выплаты к пособию по безработице добавили из-за ковида)?
БОМЖАМИ, вот чем закончился локдаун.
Съездила я сегодня в один тканевый магазин, в котором не была больше чем полгода - и на стоянке крытой имели место быть два бомжа. С комфортом бомжи устроились, основательно: матрас положили (часто выкидывают, подобрать на улице легко), подушки.
Ведь "цимес" в том, КАКОЙ это район.
Это один из самых богатых районов города (магазины престижные, дорогие, рестораны, кафе, все дела), и бомжей в нем я не видала никогда, а уж чтобы на парковке жить устраивались - такого вообще не бывало.
Также сегодня по пути домой из тканевого магазина в двух местах были уведены полицейские автозаки, на парковке у парка (полицейских машин было несколько, бомжей паковали, что ли?) и на улице спального района. Раойны это все богатые, и очень-очень консервативные.
Что-то много автозаков получается на такие районы, да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)
А ведь предсказывали еще в марте умные люди, что будет расти преступность, вот она и растет. А ведь не все выплаты по ковиду еще срезаны, до марта платят, что же будет к Пасхе с преступностью?
Полицейские будут скоро очень заняты: это им не бабушек, сидящих на скамейках без масок в локдаун штрафовать, скоро работа будет настоящая.
А вот и доказательство "повышения уровня благостояния населения":
"https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html Melbourne's outer suburbs, tourist towns to be hit hardest by JobSeeker cut https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
An analysis has found Narre Warren has the highest proportion of its population on JobSeeker in Victoria."
назван район города, где больше всего получает доплату к пособию по ковиду, так что ждем наплыва бомжей.
И мне ОЧЕНЬ не нравится появление "стационарных" бомжей в таких районах.
Когда в магазине видишь ухоженных, очень аккуратно одетых женщин а на улице это чудо - то возникает вопрос, а разве закончились места в ночлежках?
Тогад пусть наш коммуняцкий премьер штата Виктория под бомжей туннель строящийся (метро) переобрудует, все равно сейчас в центре города многие бизнесы - тю-тю, кто ездить то по тому туннелю будет?
А так все условия для жизни: и крыша над головой, и близко к офису премьера штата.
P.S. "Вот и вас туда занесло " - я живу в соседнем районе (где в двух местх видела автозаки).
ну вы конечно приколист. че, когда учился на медсестру - не был студентом в совке? бухать можно круглосуточно и даже в аудитории и вообще, вы ненавидишь все советское!!!11 доброе, качественное и даже Ленина!! (бросается к статуэтке Вождя, молится, поет Интернаци.анал)
Что ты так боишься?
Разве ж у тебя нет револьверта?
Яхвевирусом. Прикольная "работа" - бекаешь что-то, а бабло платят, плюс можно заработать на всяких "схемах". Если конечно ты неправославный, шоб часом потом не "гореть вечно"
Не знаю, кто там на чем у нас сейчас в Австралии экономит, но съездила я намедни в распродажный магазинный центр, так вот, складывается впечатление, что на дорогие товары как раз и есть спрос, покупатели толклись в магазине дорогих сумок и дорогой фарфоровой и хрустальной посуды, также покупали спортивную обувь (кроссовки).
А все остальные магазины - и одежные, и обувные, и нижнего белья, и мебельные - пусты, как шаром покати, единичные покупатели.
Кстати, несколько аутлетов закрылись...
Правда, в кафе полно посетителей, но кафе там было одно, нет конкурентов...
Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).
если так пошло на спад...то на фига лохдаун с 8 января???? шоб сидели тихо и не гавкали???
Работникам моргов тоже нужен выходной.