Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців"

Колишній т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію у 1000%, через яку йому загрожує арешт.

"Що стосується саме однієї з премій. У цей період відбувався поділ ДФС на ДПС, Митницю і Податкову міліцію. Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди в нову структуру. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати. В якісь місяці надбавка була, в якісь ні. Це залежало від фінансування Мінфіном. Тому в той місяць прийшло фінансування, і була виплачена зарплата персоналу за декілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці", - розповів Гутенко, передає Цензор .НЕТ.

"Виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою - директора департаменту. Звідси й така цифра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновника ДФС затримано на Волині під час одержання 2 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

З приводу узгодження з Мінфіном. Це саме те, за що мені шиють ч. 3 ст. 365, яка передбачає від семи до десяти років. Вся річ у тім, що я був виконувач обов'язків. І це проблема, якщо не для всіх, то для багатьох держслужбовців з таким статусом. Я тут нічого нового не придумав. Так всім виплачується. І раніше виплачувалося. Виплачують таким чином всім, а проблеми тільки у мене.

Не буду перевантажувати деталями, тому напишу коротко. Прийшовши на роботу в ДФС, одразу (до виплат) запитали Мінфіну щодо погодження надбавки. Мінфін в особі міністра відповів, що їх погодження не потрібно. І написав, як потрібно робити. ДФС так і робив. Листи додаються", - пояснив він.

Він також розповів, що слідчий ДБР підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття Гутенка під варту.

премія (387) ДФС (4048) ДБР (3700)
+16
Это как пенсионерам добавили от 8 до 70 гривен а здесь заоблачные премии? Это ж какую нужно было сделать очень полезную работу ( круче наверное чем спасительные твиты мендель) что получить такую премию. МОЖЕТ ХВАТИТ. Отвечать должны все такие премиальщики и состоянием и своей свободой это как минимум.
29.12.2020 08:44 Відповісти
+13
моим родителям с 40-ка и 42-х летним стажем, кстати медикам, добавили по 6 гривен...
зато сколько пиара в СМИ было о повышении пенсии и заботе о людях...
29.12.2020 08:53 Відповісти
+11
Чушь полная, задолженность по зарплате никогда не платили путем выплаты премии. Да и вообще с трудом верится что на гос службе типа фискалов или налоговой бывают многомесячные долги по зарплате.
29.12.2020 08:46 Відповісти
Будет чем за газ заплатить...😀
29.12.2020 08:42 Відповісти
А що, він такий бідний що й собаки в нього нема?..
29.12.2020 09:08 Відповісти
на барское золото позарился, холоп? в крепостное время тебе бы таких плетей всыпали
29.12.2020 08:46 Відповісти
29.12.2020 08:53 Відповісти
Ого сколько. Аж шесть гривен! Это-же целых два американских цента, а вы еще морду недовольную делаете. Неблагодарные!
29.12.2020 09:11 Відповісти
экий вы оптимист - матери добавли 12 копеек
от 8 до 70 гривен - это олигархам
29.12.2020 09:37 Відповісти
Не всем не значит незаконно - в премировании ничего незаконного тоже нет. Да советское наследие, да из бюджета, но это ж элита, если не они то кто?
29.12.2020 10:09 Відповісти
29.12.2020 08:46 Відповісти
Фраеру, нужно-же что нибудь морозить, вот он и придумал "отмазку".
29.12.2020 09:13 Відповісти
Вот ты и в шкуре бизнеса, когда на твои запросы тебе отвечают дыбильными письмами. Ты все делаешь строго по написано, но у проверки свой резон - план. И письмом они советуют подтереться. Как оказалось планы есть и у следаков. Такой во круговорот имения в природе.
29.12.2020 08:46 Відповісти
вот с таких зарплат высокопоставленных чиновников в миллионы гривен и рисуют среднюю по стране в тысячи...
29.12.2020 08:49 Відповісти
Стая выживает по законам джунгей: - «каждый сам за себя», «всё для себя», «убей - или будешь убит» и «выживание самого сильного».
29.12.2020 08:52 Відповісти
Як тобі таке Ілон Маск?
29.12.2020 08:53 Відповісти
Всё,что нажито непосильным трудом.
29.12.2020 08:56 Відповісти
Срам и позор президенту,позволяющему это!
29.12.2020 08:56 Відповісти
Которому из шести?..
29.12.2020 09:14 Відповісти
Суки плачут за ******!!!
29.12.2020 08:56 Відповісти
сучій стогін луна по Україні.
Суки ********.
29.12.2020 09:17 Відповісти
а потом трындят что в бюджете дырка... и нет денег ни на что...но! но вот на миллионные зарплаты-премии-доплаты-выплаты и бонусы-фокусы для себя любимых есть и будут всегда... а плебс ? та куда он денется...
29.12.2020 08:56 Відповісти
29.12.2020 08:57 Відповісти
29.12.2020 09:16 Відповісти
Усім шЄстьом на парашу
29.12.2020 09:18 Відповісти
Не ну если вся эта элита будет довольствоваться ТОЛЬКО премиями, то пожалуйста!
29.12.2020 08:58 Відповісти
З якоголиха? То ж з наших податків!
29.12.2020 09:42 Відповісти
Все з нашіх податків, але офіційна премія то не грабунок з бюджету без меж...
29.12.2020 10:01 Відповісти
Эта гнида должна сидеть в одной камере с насраловым и парашенко. Спасибо пнтюня за пять лет и надцать невь@бательсих реформ...
29.12.2020 08:59 Відповісти
Согласна, его поеращення выкашливаем до сих пор. Но что мешаем нынешним все исправить? Гниды
29.12.2020 09:04 Відповісти
Ето кто ж начальнику ГФС поверит?
29.12.2020 09:00 Відповісти
Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців" - Цензор.НЕТ 3568
29.12.2020 09:08 Відповісти
Болт мабуть на зворотній стороні
29.12.2020 09:16 Відповісти
КОНЧЕННЫЕ БЕЗСЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ....
29.12.2020 09:12 Відповісти
Тяжкий спадок, режиму Пєціка, який дістався зЄлЄнцям.
29.12.2020 09:14 Відповісти
Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців" - Цензор.НЕТ 7637 Знову клоун винен?
29.12.2020 09:15 Відповісти
Вот вам и ответ почему страна такая нищая. Посмотрите вечером на поток дорогих машин - это рабочие едут домой? И такое положение дел по всей Украине.
29.12.2020 09:28 Відповісти
Петяяяя, ты? С салона гонят или хлам из Литвы?
29.12.2020 14:32 Відповісти
Ось так, у зеленом колі слуги, розкрадають бюджет і дружно співають пісні.
29.12.2020 09:29 Відповісти
Всё доступно объяснил, и даже не покраснел.
29.12.2020 09:34 Відповісти
А зелекторат еще не понял, что зеленые слуги будут его не только стричь, но и шкуру себе на ботинки с туфлями сдирать..
29.12.2020 09:35 Відповісти
он даже обьяснил... .прикольно ..зебилы поймут если что ...
29.12.2020 09:45 Відповісти
Дурацкий совковый принцип надбавка " за интенсивность работы",то есть за то , как сильно потел. Не за результат работы, а за потуги. Бред. Законадательно надо запретить эту дурню - ежемесячные надбавки. Премия за результат - это стимулирует.
29.12.2020 09:46 Відповісти
Что касается именно одной из премий ...

Т.е. их было несколько, только меньшими суммами?
А потом спрашивают: "Почему не хотят платить налоги"?
29.12.2020 09:47 Відповісти
Ой, да сколько той премии . Хотя бы хватило за газ заплатить . а за транспортировку уже с премии следующего месяца.
29.12.2020 09:50 Відповісти
Ни стыда, ни совести.
29.12.2020 09:59 Відповісти
1000\12=83.3 а чего бы не накинуть себе бедному на несколько лет вперед.
29.12.2020 11:15 Відповісти
Экс-руководитель ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада: "Зарплата за несколько месяцев"

---------------------------------------------------------------------------------------------
Какой же он тупой!
1. Почему за несколько месяцев? Не может по пальцам одной руки подсчитать точное количество месяцев?
2. Зарплата и премия - это разные вещи. Друг друга никогда не заменяют.
3. Врио руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко несколько месяцев сидел на хлебе и воде, не получая зарплаты?
Или так все разворовали, что денег не осталось себе же на зарплату?
29.12.2020 12:16 Відповісти
"может идти в сотнях процентов к окладу"
Это как необлагаемый минимум, всего лишь 17 грн. А на него столько можно накрутить.
29.12.2020 12:28 Відповісти
1000!!!!, 1000!!!!, 1000!!! процентов. Столько не зарабатывает даже мафия на наркоте.
29.12.2020 12:56 Відповісти
 
 