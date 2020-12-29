Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців"

Колишній т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію у 1000%, через яку йому загрожує арешт.

"Що стосується саме однієї з премій. У цей період відбувався поділ ДФС на ДПС, Митницю і Податкову міліцію. Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди в нову структуру. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати. В якісь місяці надбавка була, в якісь ні. Це залежало від фінансування Мінфіном. Тому в той місяць прийшло фінансування, і була виплачена зарплата персоналу за декілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці", - розповів Гутенко, передає Цензор .НЕТ.

"Виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою - директора департаменту. Звідси й така цифра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновника ДФС затримано на Волині під час одержання 2 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

З приводу узгодження з Мінфіном. Це саме те, за що мені шиють ч. 3 ст. 365, яка передбачає від семи до десяти років. Вся річ у тім, що я був виконувач обов'язків. І це проблема, якщо не для всіх, то для багатьох держслужбовців з таким статусом. Я тут нічого нового не придумав. Так всім виплачується. І раніше виплачувалося. Виплачують таким чином всім, а проблеми тільки у мене.

Не буду перевантажувати деталями, тому напишу коротко. Прийшовши на роботу в ДФС, одразу (до виплат) запитали Мінфіну щодо погодження надбавки. Мінфін в особі міністра відповів, що їх погодження не потрібно. І написав, як потрібно робити. ДФС так і робив. Листи додаються", - пояснив він.

Він також розповів, що слідчий ДБР підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття Гутенка під варту.









