Італійські лікарі виявили місцевий аналог "британського штаму" коронавірусу: перехворілі навесні пацієнти заражаються повторно

Медики в Італії виявили штам коронавірусу COVID-19, дуже схожий на той, який нині активно поширюється у Великій Британії

При цьому фахівці виявили, що цей "італійський" коронавірус присутній на Апеннінах із серпня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З перших чисел серпня в Італії поширюється варіація коронавірусу, яка дуже схожа на його сумнозвісний "англійський" різновид", - заявив глава італійської асоціації вірусологів Арнальдо Карузо.

За його словами, лікарі виявили цей штам випадково - спостерігаючи за пацієнтом, який у квітні заразився на COVID-19. Лікарів зацікавило, що в серпні тест цієї людини на коронавірус знову дав позитивний результат. Декілька наступних тестів підтвердили наявність COVID-19 в організмі пацієнта.

У підсумку в листопаді фахівці, що не розуміли, чому цей пацієнт повторно захворів, вирішили вивчити в лабораторії здані ним тести. В результаті і з'ясувалося, що в нього - саме новий варіант коронавірусу.

"На наш подив, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - сказав Карузо.

Британська влада в грудні визнала, що в їхній країні циркулює новий штам COVID-19. Він - не більш летальний за "класичні" варіанти COVID-19, проте - набагато легше поширюється. З огляду на це у Великій Британії запровадили додаткові обмеження, щоб уповільнити поширення інфекції. Паралельно з цим у країні триває кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу.

"Британський" варіант COVID-19 останніми тижнями виявили і в низці інших країн Європи.