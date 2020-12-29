Італійські лікарі виявили місцевий аналог "британського штаму" коронавірусу: перехворілі навесні пацієнти заражаються повторно
Медики в Італії виявили штам коронавірусу COVID-19, дуже схожий на той, який нині активно поширюється у Великій Британії
При цьому фахівці виявили, що цей "італійський" коронавірус присутній на Апеннінах із серпня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З перших чисел серпня в Італії поширюється варіація коронавірусу, яка дуже схожа на його сумнозвісний "англійський" різновид", - заявив глава італійської асоціації вірусологів Арнальдо Карузо.
За його словами, лікарі виявили цей штам випадково - спостерігаючи за пацієнтом, який у квітні заразився на COVID-19. Лікарів зацікавило, що в серпні тест цієї людини на коронавірус знову дав позитивний результат. Декілька наступних тестів підтвердили наявність COVID-19 в організмі пацієнта.
У підсумку в листопаді фахівці, що не розуміли, чому цей пацієнт повторно захворів, вирішили вивчити в лабораторії здані ним тести. В результаті і з'ясувалося, що в нього - саме новий варіант коронавірусу.
"На наш подив, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - сказав Карузо.
Британська влада в грудні визнала, що в їхній країні циркулює новий штам COVID-19. Він - не більш летальний за "класичні" варіанти COVID-19, проте - набагато легше поширюється. З огляду на це у Великій Британії запровадили додаткові обмеження, щоб уповільнити поширення інфекції. Паралельно з цим у країні триває кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу.
"Британський" варіант COVID-19 останніми тижнями виявили і в низці інших країн Європи.
Во время войны я пару раз тут детально описывал, как кацапы запускают фейки через украинский Интерфакс (есть еще и российский) Тогда ИФАКС ссылались на разные ведомства, а на сайтах ведомств этих новостей не было. А здесь даже на самом Ифаксе нет этой новости. Есть два варианта как фейки запускают. Либо Ифакс єту новость разместил, и тут же удалил когда дурачки ее перепечатали, либо она рзамещена не в официалной ленте новостей а в зажопье сайта, где ее можно только спец. ссылкой найти, для отмазки.
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/28/news/coronavirus_scoperta_variante_italiana_simile_a_quella_inglese_-280214974/?ref=RHTP-BH-I280215055-P5-S1-T1
Пишут, что у пациента положительный тест (мазок). Не пишут, что пациент прямо заболел.
Еще пишут, что вакцина должна работать и на мутации вируса.