За добу у світі виявили 487,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,7 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували 410 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померлих за добу - 7 041 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 81 684 429 випадків інфікування, з них 487 368 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 781 823 особи, з них 9 105 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 57,82 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна перебуває на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
Это ли не какой-то заговор? Надо бы почитать за время когда "испанка" бесновалась. - усопло в 50 раз больше, при том шо жи*елей планетки было поменьше(еще и немцы сократили "немного" перед пандемией)))