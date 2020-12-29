За добу у світі виявили 487,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 81,7 млн. ІНФОГРАФІКА

УКР
Станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували 410 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померлих за добу - 7 041 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 81 684 429 випадків інфікування, з них 487 368 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 781 823 особи, з них 9 105 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 57,82 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна перебуває на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Реально - усопли.... каждый четырехтысячный на планетке = всех усадили на бутылки.
Это ли не какой-то заговор? Надо бы почитать за время когда "испанка" бесновалась. - усопло в 50 раз больше, при том шо жи*елей планетки было поменьше(еще и немцы сократили "немного" перед пандемией)))
29.12.2020 09:25 Відповісти
надо приказать полицейским лупить по шопе каждого безмасочника который дефилирует без маски в общественныых местах и городах
29.12.2020 09:37 Відповісти
За 1 год ковидом заразились 1% населения земли. Умерли 0.02%. При этом ВОЗ распилила сотни миллиардов долларов. Фармацевтическая мафия обогатилась просто сказочно! А 8 000 000 000 лохов и дальше верят в пандемию. Эфиопу-марксисту - нобелевскую премию за организацию лохотрона под названием covid-19!
29.12.2020 10:53 Відповісти
 
 