Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 40,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 29 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу, як і раніше, перевищує 50% у Миколаївській (63,2%) та Одеській (52,9%) областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 40,1%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 336,8 осіб на 100 тис. населення.
Топ коментарі
+1 Луиза Тумбочкина
показати весь коментар29.12.2020 09:19 Відповісти Посилання
+1 Yuriy Smith
показати весь коментар29.12.2020 09:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
может просто бутылка "заслишком" толстая?
хорош за Дракулой гоняться то
вы настолько гадкие, русня.... и настолько крутые немцы шо вас ложили под Ржевом, уважая(!) даже хероизм тварей, которых гнали из-под пулемета.... жаль, или счастье шо твой дедок там не сдох - ибо видно прикольного ватанчика, натурального)))
прикольных праздников, лаптеногий))
или кто ты?
и так - плАчу в бюджет столько денег что вы никогда в руках не держал. иди Маркса читай..., ну не матерюсб по вашем русском языке
а теперь скажи шо ты не рсуккий(они же все двинуты на "анале", ну и негров не любят)))
Так ты, ниггер патыканый, и вправду тут в режиме 24/7 завмсаешь - зайду раз в три дня, только тебе в пасть хрен засуну - и вот оно ты сразу сосать кидаешься - прям моментально.
Вывод? Ты, ниггер, тут живешь днями и ночами и все ждешь чтобы тебе за щеку дали вялого пососать.