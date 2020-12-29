Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 40,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу, як і раніше, перевищує 50% у Миколаївській (63,2%) та Одеській (52,9%) областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 40,1%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 336,8 осіб на 100 тис. населення.

