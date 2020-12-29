Рада виконала програму цього року на 70%, залишок надолужимо в 21-му, - Арахамія

Відкриття ринку землі, легалізація грального бізнесу, прийняття законів про деривативи та про внутрішній водний транспорт, а також завершення першого етапу реформи децентралізації можна вважати "історичними" досягненнями Верховної Ради в 2020 році.

Про це сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо проаналізувати наші власні очікування і реалізацію, то виконали ми нашу програму приблизно на 70%. Досягнення, які можна вважати історичними, - це насамперед відкриття ринку землі, чого протягом 30 років не могла зробити жодна політична сила, це також ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, оскільки у нас це питання не було врегульоване, то річка в Україні була завантажена лише на 5%, коли у сусідніх країнах - це 30-35%, а взагалі у всьому світі судноплавні річки - це достатньо великий транспортний вузол, через який проходить величезна кількість вантажів, що зберігає, зокрема, і дороги, оскільки це найдешевший вид транспорту", - зазначив депутат.

Серед важливих рішень парламенту в році, що минає, за словами Арахамії, - і ухвалення закону про деривативи. Політик наголосив, що "десять років не могли в Україні ухвалити цього закону, який мало зрозумілий простому громадянину, але наслідки його прийняття ми побачимо вже в 2021 році".

Водночас він звернув увагу і на закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.

"Він у тіньовому вигляді існував взагалі без будь-яких платежів і стимулював корупцію, нарешті виходить із тіні і люди починають купувати ліцензії", - зауважив Арахамія.

Парламентарій також акцентував і на завершенні першого етапу реформи децентралізації. Так, у "Слузі народу" переконані, що передбачене нею укрупнення районів дасть змогу державі заощадити майже 10 млрд грн, які підуть до ОТГ, на громади, тобто "не на утримання чиновників, а на конкретні проекти, які вони зможуть реалізовувати для громадян".

Окрім того, Арахамія зупинився і на "провалах" у роботі Верховної Ради в 2020 році.

"Не встигли з реформою СБУ, не встигли створити Бюро економічної безпеки замість фіскальної служби, не встигли ухвалити в другому читанні закон про референдум, не встигли провести амністію капіталів. З великих реформ це, мабуть, все: у програмі вони вже практично на виході, там 95% готовності, але через коронавірус довелося відкласти", - сказав він.

При цьому голова фракції вважає, що в січні 2021-го парламент приступить до реалізації намічених планів.

"Думаю, що за перший квартал ми спробуємо це наздогнати. І сподіваюся, що програму на наступний рік навіть перевиконаємо, щоб наздогнати "хвіст" 2020-го", - додав Арахамія.