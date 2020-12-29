Близько 300 тисяч громадян України в ОРДЛО отримали паспорти РФ примусово, - Резніков
На окупованій території Донецької та Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. У Криму ця кількість перевищує 2 мільйони.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, всі українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. При цьому таку проблему в Україні хочуть вирішити за допомогою законопроєкту про державну політиці перехідного періоду, який зараз на стадії розробки.
"Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їхній спосіб споживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти", - сказав Резніков.
Міністр додав, що навіть після прийняття цього законопроєкту, ніхто не буде пред'являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ.
"Друге, коли відбудеться деокупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються, визнають тільки українське громадянство", - зазначив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И да, я козачок. У меня по отцовской линии все фамилии на -ко.
От всех диаспор я держусь очень далеко; мне с ними просто не о чем говорить. Это другой социальный слой; национальность значения не имеет.
Большинство нормальных людей с цензора ушли. Осталось всякое лайно, вроде тебя.
Че они делают то?
для красного словца, вынули язык из дуплеца.... хм, записать бы надо, что высрал то
не, ну реально - Где работа резниковых и прочего .... субстанции которая гребет зряплату "служа народу" - из народа.?
А лугандонская вата плача стреляла в наших солдат и обстреливала Мариуполь Градом!!!
То где санкции за это?
Где признание Рашки страной-
пи*орасомтеррористом?
\\\\\Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников Источник: https://censor.net/ru/n3239578\\\\\
а, ок, вопросов нет - тебе выгодно ляпать языком шо написали и не рыпаться))
(вот сс*ка, а? )
И Украину они предавали тоже принудительно.
И воинов ВСУ убивали принудительно.
И пленных мучали принудительно.
Это все от недостатка витаминов просто.
***** не для того свое ипотечное быдло послал на утилизацию в Донбасс, чтобы оттуда привезти туземное быдло.
Получили в силу обстоятельств! А что им оставалось делать?
После деокупации обещают ...
Новая власть выполнит ваши обещания?
Что будет вам, если вы сами не выполните?
(тогда бумага была в дефиците... Сейчас её на паспорта = завались!)
Там очередя стояли за Раша-паспортами. Люди взятки давали чтобы побыстрее получить.
"Пирнудительно". Тьфу, блд.