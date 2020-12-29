Близько 300 тисяч громадян України в ОРДЛО отримали паспорти РФ примусово, - Резніков

На окупованій території Донецької та Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. У Криму ця кількість перевищує 2 мільйони.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, всі українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. При цьому таку проблему в Україні хочуть вирішити за допомогою законопроєкту про державну політиці перехідного періоду, який зараз на стадії розробки.

"Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їхній спосіб споживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти", - сказав Резніков.

Міністр додав, що навіть після прийняття цього законопроєкту, ніхто не буде пред'являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ.

"Друге, коли відбудеться деокупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються, визнають тільки українське громадянство", - зазначив Резніков.