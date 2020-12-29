Супрун із чоловіком висадили з таксі через прохання до водія: "Злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19"
Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як їй із чоловіком довелося виходити з таксі після того, як водієві не сподобалося їхнє прохання відчинити вікно.
Про це ексчиновниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вони попросили водія відчинити заднє вікно на два сантиметри, оскільки в таксі є ризик захворіти на коронавірус у випадку, якщо салон погано провітрюється. Супрун нагадала дані вчених, що вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відчинених вікон.
"З огляду на цю інформацію ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно. Сьогодні вчинили так само - попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти. Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19", - написала ексміністерка.
Вона додала, що водій іншого таксі, яке приїхало на виклик, "спокійно відчинив вікно й довіз до пункту призначення".
Главное, что ЗМИ распространили информацию...напомнило о себе!
Типичная ситуация. Жена о подобном же рассказывала - в самом начале карантина, один из последних рабочих дней перед тем, как всех отправили на удаленку - решили отпраздновать ДР гендира. Она одна пришла в маске, открыла окно и дверь - попросили "закрыть, чтобы не просквозило"
Те, що ви далекі, від доказової бази, не робить вас розумними і правими.
не выполнил задачу водитель...а был шанс...
смотрели бы новую часть"Пункт назначения. Часть S (Смерть бешеного "доктора")"
це Грачі з діспетчером!!!!
якщо хочете саме ТАКСІ то викликайте ТАККСІ!
це ті де машина компанії, що ночкє і обслуговується у гаражі компаніх, Є
що з позначенням машин, що з терміналами та видачею чека, що з уніформою компанії на водії....