Новини
Супрун із чоловіком висадили з таксі через прохання до водія: "Злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19"

Супрун із чоловіком висадили з таксі через прохання до водія:

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як їй із чоловіком довелося виходити з таксі після того, як водієві не сподобалося їхнє прохання відчинити вікно.

Про це ексчиновниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вони попросили водія відчинити заднє вікно на два сантиметри, оскільки в таксі є ризик захворіти на коронавірус у випадку, якщо салон погано провітрюється. Супрун нагадала дані вчених, що вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відчинених вікон.

"З огляду на цю інформацію ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно. Сьогодні вчинили так само - попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти. Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19", - написала ексміністерка.

Вона додала, що водій іншого таксі, яке приїхало на виклик, "спокійно відчинив вікно й довіз до пункту призначення".

Эдина міністр, яка спробувала посунути медичну мафію, але зеленій бидломасі подобається платити за ліки у аптеках в два.раза вище ніж у Польщі, за медичні послуги двічі: податками із зарплати та готівкою у лікарні. Не дай Бог трапляється щось серйозне зі здоров,ям- украінцям залишається побиратися у фейсбуках та оформлювати кредити, щоб ескулапи у білих халатах почали лікування за десятки тисяч доларів. Головне, щоб омериканську "дохтор смерть" витурили! Зебидло тупе!
29.12.2020 09:51 Відповісти
Откровенно говоря, я таксистов считаю типичным ленивым былом не желающим работать. Даже грузчики намного интелектуальнее чем таксисты.
29.12.2020 09:55 Відповісти
А этот чмошник таксист имел на это право?
29.12.2020 09:44 Відповісти
Верните Супрун. Она была единственным честным и грамотным министром
здравоохранения в Украине.
29.12.2020 16:25 Відповісти
А тысячи умерших пенсионеров оставшиеся без медицинской помощи в селах это так ерунда..
29.12.2020 17:15 Відповісти
А кто их там раньше лечил - фельдшер? Может, он еще и роды принимал, т.к. ФАП? Сталкивались - знаем - молодец - направление в больницу нарисовал. Детям в села, если шо-то серьезное, скорую сами вызывали.
29.12.2020 22:17 Відповісти
Вы сами видели или кто рассказал? Большинство фельдшеров в то время (в отличии от многих совремённых врачей) реально могли и оказывали всю первую необходимую помощь и проводили амбулаторное лечение по месту жительства. Так, что не надо разводить треп о том, чего вы сами не знаете, а только услышали на каком то базаре.
30.12.2020 08:55 Відповісти
Сами видели, сейчас такое лечение проводят семейные или скорая приезжает.
30.12.2020 09:09 Відповісти
Искренне желаю вам, что вас лечили вот такие "Супруны"!
30.12.2020 08:57 Відповісти
А вас "радуцкие и степановы ".
30.12.2020 09:34 Відповісти
Искренне желаю вам здоровья в наступающем году в независимости от врачей
и министров.
30.12.2020 10:18 Відповісти
Супрун Ульяна:

"С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии[3]. В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач)".
29.12.2020 18:15 Відповісти
Ну, да...Это же почти Нобелевский лауреат
Главное, что ЗМИ распространили информацию...напомнило о себе!
30.12.2020 09:20 Відповісти
Первое о чём я подумал, так это то, что министр, хоть и бывший, ездит на такси. Как правило у нас самый задрыпаный чиновник непосильным трудом очень быстро "зарабатывает" на крутую тачку. Вон и вовик наш очень быстро смекнул, что не царское это дело на велике кататься.
29.12.2020 20:41 Відповісти
"Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"

Типичная ситуация. Жена о подобном же рассказывала - в самом начале карантина, один из последних рабочих дней перед тем, как всех отправили на удаленку - решили отпраздновать ДР гендира. Она одна пришла в маске, открыла окно и дверь - попросили "закрыть, чтобы не просквозило"
29.12.2020 22:10 Відповісти
Если бы не эта мантушница, может быть и Педро не проиграл на выборах...Подмочила и она репутацию По...А Зе...,, не буду материться, хрипел про геноцид медицинский, а сам еще хуже...
29.12.2020 22:29 Відповісти
Уляна єдина хто мав успіх в реформуванні медицини.
Те, що ви далекі, від доказової бази, не робить вас розумними і правими.
29.12.2020 22:39 Відповісти
"Мала успіх" у кого, у тих кого в гроб загнала?
30.12.2020 01:22 Відповісти
Боишься чтоб не просквозило, бросай баранку, ищи другую работу, что за проблема?
29.12.2020 22:30 Відповісти
Машина - собственность таксиста. Вот придет такая "Супрун" к вам в дом и начнет диктовапть, что вы для неё должны сделать. Начнете выполнять?
30.12.2020 08:52 Відповісти
Якийсь зебіл був за кермом )
29.12.2020 22:38 Відповісти
точно-точно это зеленский на работу убер брал и вовсе ни какой порошенко
30.12.2020 11:14 Відповісти
у него просто окна не открывались.
29.12.2020 23:47 Відповісти
Супрун займалася навіть не імітацією реформ а цільовим знищенням доступної системи охорони здоровя Семашко і переведення медичних послуг на комерційну основу, що для країни з бідним населення просто катастрофа. В результаті повністю знищена профілактика, санітарія і гігієна. Фінансування медицини як було на рівні 3% ВВП так і залишилось, але навіть цей мізер який раніше розподілявся на пацієнтів був витрачений на переїзди, скорочення, перепланування та інші адміністративні витрати. В результаті населення України стало набагато менш захищене і статистика смертності та еміграції це підтверджує. Зате тепер екс-фельдшер Радуцький і банда таких самих як він пропагують "страхову медицину" - тобто "гроші вперед" і податки вгору та збираються здерти з українців за вакцинацію від ковід 70 мільярдів... Ну і тепер лише одне питання - за що люди платили податки все життя...
30.12.2020 01:25 Відповісти
А додому забратися воно не хоче? Назавжди!
30.12.2020 02:59 Відповісти
Супрун имеет деньги купить машину и ездить зимой с открытыми форточками.
30.12.2020 07:15 Відповісти
водитель другого такси, которое приехало на вызов, "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".Источник:https://censor.net/ru/n3239580

не выполнил задачу водитель...а был шанс...
смотрели бы новую часть"Пункт назначения. Часть S (Смерть бешеного "доктора")"
30.12.2020 09:17 Відповісти
куды мир катится она же не яжмамка и не везименямразь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
30.12.2020 10:00 Відповісти
Страхолюдину Супрун надо было бы высадить посреди моста через Днепр за парапет головою вниз, хорошенько наподдавши дэбэлый пенчище под костлявую сраку. Не лишним бы было предварительно знатно растрамбовать Ульянкину паганую харю об перила парапета моста.
30.12.2020 11:03 Відповісти
І обов'язково примотати до великої каменюки, бо така субстанція, як відомо, не тоне.
30.12.2020 18:25 Відповісти
Убер, Уклон, и їм подібні це НЕ Таксі!!!
це Грачі з діспетчером!!!!

якщо хочете саме ТАКСІ то викликайте ТАККСІ!
це ті де машина компанії, що ночкє і обслуговується у гаражі компаніх, Є
що з позначенням машин, що з терміналами та видачею чека, що з уніформою компанії на водії....
02.01.2021 20:30 Відповісти
