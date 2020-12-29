Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов
Слідчі поліції не висунули Микитасю підозри, його не затримано.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 6:00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії "Укрбуд" Максима Микитася, який дав свідчення проти заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Поліцейські проводять обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини.
Однак слідчі поліції не висунули Микитасю підозри, його не затримано. Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у НАБУ та Нацполіції, а також адвокати Микитася. Обшук триває станом на 9:30
Микитась продовжує перебувати під охороною спецпризначенців Національного антикорупційного бюро.
Адвокати Микитася готують заяву.
На свідченнях, документах і доказах, наданих Микитасем, заснована підозра проти колишнього співробітника "Укрбуду" Татарова.
Олег Татаров продовжує роботу в Офісі Президента як заступник голови ОП з роботи правоохоронних органів. Справу Татарова Генпрокуратура постановила передати в СБУ, однак НАБУ відмовляється передавати справу, оскільки всі антикорупційні справи перебувають у виключній компетенції НАБУ.
Учора Максим Микитась подав клопотання генпрокурору Ірині Венедіктовій про розгляд його справи виключно в НАБУ. З аналогічним зверненням до Венедіктової звернувся директор НАБУ Артем Ситник", - розповів Бутусов.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.
Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.
9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
Этим делом БЕНЯдиктовна с ЗЕлей только подтверждают показания Микитася, "засучили ножками" 😂
Там скелет не только в шкафу.
вважаєш, так буде краще?
Есть и были другие данные....
Потом обсудим.
а рашка - вперде !
Его тоже надо НАБУ защищать - он слишком много знает
ОФ з недоношеними кадрами повинен дублювати КМУ, Генеральну прокуратуру та інші органи не президентських повизначенню гілок влади?! Хтось серед зелені взагалі бачив Конституцію хоча б у бінокль?
Хватит содержать эту рыговскую дуру на деньги украинского налогоплательщика
В чём принциаиальная разница между Микитасём и беспредельщиком Клименко С.Д. ?
По Клименко нет общественного резонанса ? Нет митингов около МВС или ГПУ ? И это позволяет преступнику-цинику и его ОПГ спокойно всё решать" ?
Обыскивайте Рыжего Татарина!
Все на защиту Татарова кинуто.=)) Кристально "честного" чела. ) ОП устроила беспредел в стране.
Венедиктова с Офисом президента придумали схему по защите Татарова. Микитась основной свидетель. На его показаниях основывается обвинение Татарова в организации и передачи взятки.
Я бы на месте США и ЕС вел бы санкции против Ермака, Авакова, Коломойского, Венедиктовой, Портнова, Медведчука, и остальных ихних подельников... и запретил бы вьезд в ЕС и заморозил бы их счета офшорные на островах Кипре, вергинсиких островов и т.д...так же в Европе и США . Это все бандитское коррумпированое кодло.