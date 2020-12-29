Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов

Слідчі поліції не висунули Микитасю підозри, його не затримано.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 6:00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії "Укрбуд" Максима Микитася, який дав свідчення проти заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Поліцейські проводять обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини.

Однак слідчі поліції не висунули Микитасю підозри, його не затримано. Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у НАБУ та Нацполіції, а також адвокати Микитася. Обшук триває станом на 9:30

Микитась продовжує перебувати під охороною спецпризначенців Національного антикорупційного бюро.

Адвокати Микитася готують заяву.

На свідченнях, документах і доказах, наданих Микитасем, заснована підозра проти колишнього співробітника "Укрбуду" Татарова.

Олег Татаров продовжує роботу в Офісі Президента як заступник голови ОП з роботи правоохоронних органів. Справу Татарова Генпрокуратура постановила передати в СБУ, однак НАБУ відмовляється передавати справу, оскільки всі антикорупційні справи перебувають у виключній компетенції НАБУ.

Учора Максим Микитась подав клопотання генпрокурору Ірині Венедіктовій про розгляд його справи виключно в НАБУ. З аналогічним зверненням до Венедіктової звернувся директор НАБУ Артем Ситник", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.