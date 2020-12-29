За добу від коронавірусу помер 21 мешканець Києва, одужали - 556, виявили 953 нові випадки, - Кличко
Від початку пандемії в Києві виявили 109 008 випадків коронавірусної інфекції, померли 1875 осіб.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 542 жінки віком від 18 до 91 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Захворів, зокрема, 31 медик.
До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141 та 107 випадків у Святошинському районі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все говорят шо все уже переболели из всех знакомых, и даже всех кто помер уже все "отпели", а если не все православные, то не все могут "отпевать" ибо не только лишь все попы заболели, мало кто из всех попов не рубит бабло после того как все веруны побесновались, а потом все такие: (батюшка, на бабло, только "отпой" всех кто вот тут прям, ну, как все видели Гепу)
Количество заболевших 15300 + , Умерших 288.
С 28.11.2020 г. и по сей день официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. (с)