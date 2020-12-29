УКР
За добу від коронавірусу помер 21 мешканець Києва, одужали - 556, виявили 953 нові випадки, - Кличко

За добу від коронавірусу помер 21 мешканець Києва, одужали - 556, виявили 953 нові випадки, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 109 008 випадків коронавірусної інфекції, померли 1875 осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 542 жінки віком від 18 до 91 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, 31 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141 та 107 випадків у Святошинському районі.

карантин (18172) Київ (20025) Кличко Віталій (3551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Бокс, так статистику те пишут - "от потолка".
Все говорят шо все уже переболели из всех знакомых, и даже всех кто помер уже все "отпели", а если не все православные, то не все могут "отпевать" ибо не только лишь все попы заболели, мало кто из всех попов не рубит бабло после того как все веруны побесновались, а потом все такие: (батюшка, на бабло, только "отпой" всех кто вот тут прям, ну, как все видели Гепу)

показати весь коментар
29.12.2020 10:32 Відповісти
Заздрю киянам...Їм Кличко кожен день отак турботливо,невимушено оповідає,скільки їх померло від ковіду...
показати весь коментар
29.12.2020 11:27 Відповісти
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 27 декабря 2020 года
Количество заболевших 15300 + , Умерших 288.

С 28.11.2020 г. и по сей день официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. (с)
показати весь коментар
29.12.2020 15:46 Відповісти
 
 