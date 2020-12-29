Доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений до кінця року з технічних причин, - НАЗК
Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може бути частково обмежений до кінця 2020 року в зв'язку з модернізацією.
Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
"НАЗК прагне зробити реєстр зручним як для суб'єктів декларування, так і для громадян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повноцінний перехід на оновлену версію реєстру вимагає часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мнения / Видео 28-дек, 20:439 3 693 0
Бывший член команды Януковича регионал Олег Царев рассказал о том, как после Евромайдана в 2014 году тогдашний губернатор Харьковской области Михаил Добкин полетел в Москву консультироваться с российскими властями по поводу создания "Харьковской народной республики". Регионал сказал, что знает, с кем Добкин встречался в Москве.
Фрагмент видео с показаниями Царева одному из российских каналов на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.
Царев сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес отправился в Женеву на переговоры с Коломойским, где олигарх дал указание градоначальнику подавить сепаратистскую активность и обещал ему оставить во главе города. В то же самое время в Москве Добкиным были получены указания, как действовать в Харьковской области после бегства Януковича.
"В связи с кончиной Кернеса Царев вспомнил, как после Харьковского съезда 22 февраля 2014 года Кернес полетел в Женеву к Коломойскому советоваться с ним, что делать дальше. А Добкин полетел в Россию консультироваться по поводу создания ХНР", - комментирует видео Казанский.
- тупое быдло
Шо ОПЯТЬ?