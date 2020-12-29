УКР
Доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений до кінця року з технічних причин, - НАЗК

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може бути частково обмежений до кінця 2020 року в зв'язку з модернізацією.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК прагне зробити реєстр зручним як для суб'єктів декларування, так і для громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повноцінний перехід на оновлену версію реєстру вимагає часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

Читайте: Зеленський підписав закон, який відновлює роботу НАЗК

реєстр (862) НАЗК (1700)
"технические причины" это проблема алигархов "что откуда появилось и на какаго родственника записать приобретения"
29.12.2020 10:43 Відповісти
29.12.2020 10:46 Відповісти
У цАРЁВА Вторая мировая война началась в 1941-и году! (его ответ корреспонденту)
- тупое быдло
29.12.2020 10:53 Відповісти
Об этом раньше говорил не только Царёв. В общем они кинули кремлядей когда поняли, что будет реальная мясорубка... Известна даже сумма которую им на это дали...
29.12.2020 16:17 Відповісти
не все еще рассовали по тещам и любовницам...
29.12.2020 11:54 Відповісти
Де жа вю.....Шо то такое уже было......
Шо ОПЯТЬ?
