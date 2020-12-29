Доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений до кінця року з технічних причин, - НАЗК

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може бути частково обмежений до кінця 2020 року в зв'язку з модернізацією.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК прагне зробити реєстр зручним як для суб'єктів декларування, так і для громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повноцінний перехід на оновлену версію реєстру вимагає часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

