Резніков про причини блокування найманцями РФ КПВВ на Донбасі: Не хочуть показувати успіх України

Окупаційна влада продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, щоб не допустити демонстрації успіху України. Це може призвести до нового нормандського саміту, чого окупанти не хочуть.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для них (окупантів. - Ред.) демонстрація успіху України - це погана історія. Коли українці, які проживають сьогодні як заручники на окупованих територіях, перетинають КПВВ і бачать, що тут змінюється життя, кращі дороги, дешевші і якісніші продукти, нові сучасні хаби і сервіси прямо на КПВВ ... Це найгірше, що може бути для Росії та їхніх окупаційних проксі", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що відкриття нових КПВВ свідчать про успіх України в переговорному процесі. Це може призвести до необхідності нового нормандського саміту, чого не хоче окупаційна влада.

"Сьогодні політичне керівництво України не повинно для їхнього розуміння бути успішним. Їм потрібна історія неуспіху. Ось чому, я думаю, вони шукають різні варіанти блокування і гальмування процесу, щоб не дати успіху України", - додав Рєзніков.

Крім цього, однією з причин блокування КПВВ може бути спроба приховування ситуації з коронавірусом на Донбасі.

"Вони розповідають, що у них там тільки пневмонія, а COVID-19 майже немає. Ну, це тільки в тоталітарних режимах можливо приховати правду. Весь світ хворіє, а вони - ні, такого не буває. Чудес не буває. Тому ми не знаємо штатної чисельності смертей. Лікарям там заборонено поширювати цю інформацію", - заявив віцепрем'єр.

+17
Тада.

Поэтому надо срочно заставить ВСУ отступить еще на нескольких участках. Чтобы успехи были успешнее.
29.12.2020 11:04 Відповісти
+14
Так давайте закроем все КПВВ с ОРДЛО, чтобы люди там не сильно расстраивались. Вон между Северной и Южной Кореей все КПВВ закрыты уже почти 70 лет. И Южная Корея от этого не пострадала. А вы обратили внимание что у власти появилась мода называть ОРДЛО просто Донбассом. Ещё раз 5 сделаем разведение на фронте, и у орков уже будет весь Донбасс.
29.12.2020 11:11 Відповісти
+8
абы шото кукарекнуть!
типа я есть... я работаю...
29.12.2020 11:06 Відповісти
29.12.2020 11:04 Відповісти
Виднее было.
29.12.2020 11:05 Відповісти
А що є що показувати ??))
29.12.2020 11:35 Відповісти
Разве что потёмкинские деревни, типа КПВВ.
29.12.2020 12:32 Відповісти
29.12.2020 11:06 Відповісти
29.12.2020 11:11 Відповісти
І до Дніпра з Харковом доповзе гидота колорадська !!!))
29.12.2020 11:37 Відповісти
Так все к етому и делается. Кравчук уже несколько раз по етому поводу проговорился. Даунбас готовят под здачу весь включая Мариуполь. Потому как только ОРДЛО под отдельные *республики* маловат территорией будет. А вот еще пару раз разведут и как раз вместе с Серой Зоной и прочертят границы новых *республик*.
29.12.2020 11:43 Відповісти
ДОМ покажет.
29.12.2020 11:11 Відповісти
Ага. Успехи у нас серьезные. Такие лучше не показывать никому. Особенно успехи по тарифам и ценам.
показати весь коментар
29.12.2020 11:12 Відповісти
29.12.2020 16:00 Відповісти
Всегда нам завидовали, и сейчас в том числе, даже когда мы постоянно об@@раемся завидуют что у нас куча намного больше чем у других.
29.12.2020 11:18 Відповісти
А каких конкретно наших бесчисленных успехах бросающихся в глаза предателям ДНР он говорит?
29.12.2020 11:21 Відповісти
Тарифы что бы не видели.
29.12.2020 11:31 Відповісти
Ага особенно с тарифами,они аж облизываться будут.
29.12.2020 11:35 Відповісти
Донбасити прост охрєнеют !!)
29.12.2020 11:38 Відповісти
Сдвиги есть,но жизнь так стремительно дорожает,что все успехи сводятся к большому "0".
29.12.2020 11:46 Відповісти
За много десятков лет хорошо знаю жителей этих мест. Они до 2014 года считали, что кормят Украину и "бендеровцев", и сейчас ее ненавидят. Сделают покупки, получат пенсию и паресекая КППВ матюкнутся в наш адрес. Да им хоть и позолоченные дороги покажи, их не переубедишь. Со времен союза, там выросло уже несколько поколений отравленных алкоголем и экологией.

Адекватных там осталось очень мало людей. Напрасно оккупанты боятся - толпу, наши успехи, не впечатлят.

Адекватных там осталось очень мало людей. Напрасно оккупанты боятся - толпу, наши успехи, не впечатлят.
29.12.2020 11:48 Відповісти
Вот интересно, а достаточно ли созданная инфрастуктура защищена от лугандонских вандалов ?
29.12.2020 11:49 Відповісти
Видели уже на примере скоммуниздженной лавочки.
29.12.2020 12:34 Відповісти
Тому, напевно, і сполучення з Британією не закрили - щоб кляті буржуї заздрили українцям, їх дорогам, цінам і тарифам..
29.12.2020 12:11 Відповісти
Резніков про причини блокування найманцями РФ КПВВ на Донбасі: Не хочуть показувати успіх України - Цензор.НЕТ 8728+++++
29.12.2020 16:01 Відповісти
резніков, ти дебіл? А нічого, що у дамбабве та луганді вирує справжня пандемія вірусу? Навіщо нам тут додаткова зараза? І навіщо витрачати гроші з й так напівпорожнього пенсійного фонду країни?!
29.12.2020 12:20 Відповісти
Я думаю Резников намекает что первую партию бесплатной вакцины из ЕС нужно отправить на дамбас. Чтобы весь мир видел как мы заботимся о жителях окупированной территории. А украинцы подождут пару лет и без вакцины или на крайний случай купят себе в платной клинике. У украинцев же зарплаты и пенсии позволяют ето
29.12.2020 12:40 Відповісти
В чём успех? Бедность, коррупцию победили победили, экономика на подъёме? Сраную эстакаду пять лет ремонтировали, но она уже начинает сыпаться. Лузеры, казнокрады и неграмотные проходимцы могут про "победы" заявлять. Очччень смешно, но так грустно.
29.12.2020 14:25 Відповісти
29.12.2020 14:27 Відповісти
"Резников о причинах блокировки наемниками РФ КПВВ на Донбассе: Не хотят показывать успех Украины" - про какой успех он говорит?
29.12.2020 14:44 Відповісти
 
 