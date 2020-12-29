Резніков про причини блокування найманцями РФ КПВВ на Донбасі: Не хочуть показувати успіх України

Окупаційна влада продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, щоб не допустити демонстрації успіху України. Це може призвести до нового нормандського саміту, чого окупанти не хочуть.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков.

"Для них (окупантів. - Ред.) демонстрація успіху України - це погана історія. Коли українці, які проживають сьогодні як заручники на окупованих територіях, перетинають КПВВ і бачать, що тут змінюється життя, кращі дороги, дешевші і якісніші продукти, нові сучасні хаби і сервіси прямо на КПВВ ... Це найгірше, що може бути для Росії та їхніх окупаційних проксі", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що відкриття нових КПВВ свідчать про успіх України в переговорному процесі. Це може призвести до необхідності нового нормандського саміту, чого не хоче окупаційна влада.

"Сьогодні політичне керівництво України не повинно для їхнього розуміння бути успішним. Їм потрібна історія неуспіху. Ось чому, я думаю, вони шукають різні варіанти блокування і гальмування процесу, щоб не дати успіху України", - додав Рєзніков.

Крім цього, однією з причин блокування КПВВ може бути спроба приховування ситуації з коронавірусом на Донбасі.

"Вони розповідають, що у них там тільки пневмонія, а COVID-19 майже немає. Ну, це тільки в тоталітарних режимах можливо приховати правду. Весь світ хворіє, а вони - ні, такого не буває. Чудес не буває. Тому ми не знаємо штатної чисельності смертей. Лікарям там заборонено поширювати цю інформацію", - заявив віцепрем'єр.