873 23

В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про створення міжвідомчої комісії з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зазначається, що відповідний указ №589 / 2020 глава держави підписав у вівторок. Згідно з текстом указу, секретар РНБО має в місячний термін подати на затвердження президенту проєкт положення про міжвідомчу комісію.

Згідно з рішенням РНБО, міжвідомчу комісію вирішено створити для "удосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема, в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень і у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку".

Зеленський Володимир (25133) РНБО (2326) технології (874) наказ (445)
Топ коментарі
+8
Главное очередную комиссию создать. Как там Кремниевая долина выживает без комиссий,совещаний,директив,согласований,дорожных карт,принципов и всего это словоблудия
показати весь коментар
29.12.2020 11:11 Відповісти
+8
Вже нюхнув зранку.
показати весь коментар
29.12.2020 11:19 Відповісти
+5
Ой! Не лезли бы вы лучше к ученым со своей координацией их работы!

лучше денег дайте!
показати весь коментар
29.12.2020 11:10 Відповісти
Ваши высокие университеты с вашими высокими технологиями и вашими 165 см преЗЕдентами ну никак не сочетаются.
показати весь коментар
29.12.2020 11:10 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:10 Відповісти
Учёные - далеко не инвалиды! Сами заработают
показати весь коментар
29.12.2020 12:13 Відповісти
29.12.2020 11:11 Відповісти
Это легко объяснить: там есть Суд и Свобода
показати весь коментар
29.12.2020 12:16 Відповісти
Сериал "Сваты" в смартфоне!?
показати весь коментар
29.12.2020 11:14 Відповісти
Ага и академняню не забудьте подключить к академикам с зарплатой 8 тыс. гривен.
показати весь коментар
29.12.2020 11:16 Відповісти
"В Украине будет создана межведомственная комиссия по развитию высоких технологий, - указ" - «Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье.»
показати весь коментар
29.12.2020 11:17 Відповісти
29.12.2020 11:19 Відповісти
Бюрократия сожрала артиста. Кто ему всю эту ерунду советует? В США есть такая комиссия? Если нет, нам она зачем?
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Розширений комплекс вітчизняного виробництва протидії БПЛА "Нота": що не придушується - знищується. ВІДЕО https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html
показати весь коментар
29.12.2020 11:23 Відповісти
построят 3D принтер для ямкового ремонта дорог, построенных в рамках бааааальшой стройки? )
показати весь коментар
29.12.2020 11:25 Відповісти
Люди, ну я реально говорю. Мой покойный тесть, у которого было куча научных разработок и технологий, будучи академиком , получал зарплату в универе 7 тыс. грн.Но самое главное, что в России были готовы их внедрять и за бугром, а в Украине говорили и на хер не надо.Вот если откат отдашь 50% , тогда будем. Вот и все технологическое развитие. Лучше футболистов содержать.
показати весь коментар
29.12.2020 11:25 Відповісти
Так то коли було?
І да, я вірю що зарплата в 2014 десь так і була.
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
тільки в недорозвинутому мозгу зеленої мразоти яснує прямий звязок зі створенням комісії та розвітком нових технологій
показати весь коментар
29.12.2020 11:29 Відповісти
В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ - Цензор.НЕТ 2508
показати весь коментар
29.12.2020 11:32 Відповісти
Щойно порозмовляв з австраліцем - біглим українським підприємцем.
Будемо просувати наші високі українські технології на австралійський ринок.
Тож є приємна новина під Новий Рік!!
показати весь коментар
29.12.2020 11:36 Відповісти
Высокие технологии в шоу-бизнесе? Ха-ха (три раза).
показати весь коментар
29.12.2020 11:37 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 серпня 2017 р. № 600-р
Київ
Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

1. Затвердити:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n11 перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 1;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n51 план заходів щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 2.
2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів.
Фінансове забезпечення виконання замовлень, зазначених у плані заходів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
показати весь коментар
29.12.2020 11:49 Відповісти
Высокие технологии-это да.Скажем украинцы на свои налоги способны содержать технологичный болид.И этот болид должен выигрывать Гран при,но не выигрывает.А почему?Потому,що обслуживают его дегенераты,которые поставили пилотом Шмыгаля,який плюёт себе в забрало когда входит в поворот.Его команда Нон стопа набрана из олигархичных шестёрок разворовывает всё ГСМ на обслуживание, попутно разбирая гараж и воруя запчасти.И шо характерно,тупо присвоили себе в несколько рыл,общий болид и говорят,що ездить на нём могут только элита,а другим можно только платить налоги на его обслугу
В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ - Цензор.НЕТ 7670
показати весь коментар
29.12.2020 11:51 Відповісти
Членограй стебётся с лохобанов
показати весь коментар
29.12.2020 13:55 Відповісти
ще одна годівля для чиновних бовдурів та проходимців від "науки"
показати весь коментар
29.12.2020 15:05 Відповісти
Пілітє, Шура, пілітє... (с)
показати весь коментар
29.12.2020 18:33 Відповісти
 
 