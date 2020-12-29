В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про створення міжвідомчої комісії з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зазначається, що відповідний указ №589 / 2020 глава держави підписав у вівторок. Згідно з текстом указу, секретар РНБО має в місячний термін подати на затвердження президенту проєкт положення про міжвідомчу комісію.

Згідно з рішенням РНБО, міжвідомчу комісію вирішено створити для "удосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема, в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень і у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку".

