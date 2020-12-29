В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про створення міжвідомчої комісії з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Зазначається, що відповідний указ №589 / 2020 глава держави підписав у вівторок. Згідно з текстом указу, секретар РНБО має в місячний термін подати на затвердження президенту проєкт положення про міжвідомчу комісію.
Згідно з рішенням РНБО, міжвідомчу комісію вирішено створити для "удосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема, в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень і у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку".
лучше денег дайте!
І да, я вірю що зарплата в 2014 десь так і була.
Будемо просувати наші високі українські технології на австралійський ринок.
Тож є приємна новина під Новий Рік!!
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 серпня 2017 р. № 600-р
Київ
Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки
1. Затвердити:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n11 перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 1;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n51 план заходів щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 2.
2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів.
Фінансове забезпечення виконання замовлень, зазначених у плані заходів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН