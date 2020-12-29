На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ
Збір коштів на друк першого тиражу двотомника Вадима Лукашевича "Трагедія МН17: правда і брехня" завершено і перевиконано на 19%.
Про це повідомив автор книги у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Збір коштів на видання двотомника "Трагедія МН17: правда і брехня" успішно завершено - при плані 1 960 000 рублів зібрано 2 340 690 рублів (понад 119%). Це стало можливо завдяки 566 спонсорам, які 621 раз підтримали проєкт на краудфандинговому інтернет-майданчику planeta.ru", - написав Лукашевич, додавши, що більшість пожертв надійшло з Росії.
За його словами, на цей момент закінчили верстку обох томів і взялися до її вичитування, на яке планують витратити весь січень.
"Передати верстку в друкарню ми плануємо в лютому, після цього ми почнемо розсилку електронного варіанту двотомника замовникам. З урахуванням друкарських термінів готовий до розсилки паперовий варіант двотомника з'явиться в березні 2021 року", - повідомив Лукашевич.
Что-то не верится, что дадут напечатать на РФ.....
Лукашевич поддерживает официальную версию расследования и разоблачает ложь российских властей.
Вот например последнее видео где он показывает что РФ заранее знала о Буке. https://youtu.be/sY8UhBoQyn0?t=74
А вот интересный фавт из истории южнокорейского Боинга.Ни одного трупа так и небыло найдено.
Зато водолазы находили непонятные вещи-чемоданы з каким-то тряпбем связаные тросом,зонты в чехлах,но все поломаные,пудренниц з треснутыми зеркальцами но не вылетевшие-как будь то все собрали это на свалке.Нсшли токо 13 . кресел,пар 200 обуви.Ну и мелкие фрагменты фюзеляжа.