На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ

На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину

Збір коштів на друк першого тиражу двотомника Вадима Лукашевича "Трагедія МН17: правда і брехня" завершено і перевиконано на 19%.

Про це повідомив автор книги у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Збір коштів на видання двотомника "Трагедія МН17: правда і брехня" успішно завершено - при плані 1 960 000 рублів зібрано 2 340 690 рублів (понад 119%). Це стало можливо завдяки 566 спонсорам, які 621 раз підтримали проєкт на краудфандинговому інтернет-майданчику planeta.ru", - написав Лукашевич, додавши, що більшість пожертв надійшло з Росії.

За його словами, на цей момент закінчили верстку обох томів і взялися до її вичитування, на яке планують витратити весь січень.

"Передати верстку в друкарню ми плануємо в лютому, після цього ми почнемо розсилку електронного варіанту двотомника замовникам. З урахуванням друкарських термінів готовий до розсилки паперовий варіант двотомника з'явиться в березні 2021 року", - повідомив Лукашевич.

Також читайте: Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти"

На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину спонсорів з РФ 01
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину спонсорів з РФ 02

Автор: 

росія (67230) Боїнг-777 Malasia Airli... (760) Лукашевич Вадим (38)
Топ коментарі
+11
Ничего, свинорусы и не такое схавают...
29.12.2020 11:31 Відповісти
+7
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 3336
29.12.2020 11:29 Відповісти
+7
памятник пожарскому в иваново
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 5046
29.12.2020 11:31 Відповісти
Коментувати
Где будут печатать? За бугром?
Что-то не верится, что дадут напечатать на РФ.....
29.12.2020 11:18 Відповісти
https://planeta.ru/campaigns/mh17 Первые два тома ВАДИМА ЛУКАШЕВИЧА "Трагедия МН17: правда и ложь" выйдут к концу 2020 г. https://planeta.ru/campaigns/mh17
29.12.2020 11:24 Відповісти
Є підозра, що Вадим Лукашевич відпрацьовує завдання перекладання відповідальності з верхівки керівництва РФ на рядових терористів з Донбаса. Не здивуюся, якщо головним спонсором є кремль.
29.12.2020 11:29 Відповісти
Ничего, свинорусы и не такое схавают...
29.12.2020 11:31 Відповісти
А ты как считаешь?
29.12.2020 12:51 Відповісти
У нас таких 73%
29.12.2020 13:07 Відповісти
Судячи з ТУ144 на розвороті, боїнг збили мамонти.
29.12.2020 11:39 Відповісти
Винних, у кінцевому рахунку, буде визначати не він, а суд у Нідерландах.
29.12.2020 11:57 Відповісти
Так. Але ж після офіційного вердикта суда треба буде якось холопам пояснити, що ***** нівінават, а расєюшку нєвінна аклєвєталі. А версія про український бук верхи на су-25 вже не прокануватиме.
29.12.2020 12:14 Відповісти
На основании чего такие подозрения? Или лишь бы ляпнуть?
Лукашевич поддерживает официальную версию расследования и разоблачает ложь российских властей.
Вот например последнее видео где он показывает что РФ заранее знала о Буке. https://youtu.be/sY8UhBoQyn0?t=74
29.12.2020 12:40 Відповісти
Хоча б на основі того, що всі, хто відкрито виступає проти генеральної лінії власней наросії або втікли за кордон, або давно удобряють собою грунт. А всі інші там можуть діяти лише з благословіння спецслужб.
29.12.2020 16:32 Відповісти
Почитаем-узнаем.
А вот интересный фавт из истории южнокорейского Боинга.Ни одного трупа так и небыло найдено.
Зато водолазы находили непонятные вещи-чемоданы з каким-то тряпбем связаные тросом,зонты в чехлах,но все поломаные,пудренниц з треснутыми зеркальцами но не вылетевшие-как будь то все собрали это на свалке.Нсшли токо 13 . кресел,пар 200 обуви.Ну и мелкие фрагменты фюзеляжа.
29.12.2020 13:54 Відповісти
Ктото затевает русофобию однако ....
29.12.2020 11:26 Відповісти
29.12.2020 11:29 Відповісти
это не по питерски, по питерски от должен быть без рук, без ног
29.12.2020 11:54 Відповісти
памятник пожарскому в иваново
29.12.2020 11:31 Відповісти
Цей пам'ятник не в самому Іванові, а у селі з промовистою назвою - Холуй Іванівської області. Зуби йому прифотошопили, але він і без цього виглядає кумедно.
29.12.2020 12:01 Відповісти
Холуєм в Росісі ще називається риболовецька снасть, подібна до нашого ятіра, сплетена з лози
29.12.2020 13:45 Відповісти
А, якщо літери трішки переставити, то вийде "Путін".
01.01.2021 09:08 Відповісти
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 484На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 4412
29.12.2020 11:35 Відповісти
....................................................................................
29.12.2020 11:38 Відповісти
29.12.2020 13:46 Відповісти
Это же надо сколько на придумывать, что бы написать 2 тома, может Лукашевич был заместителем командира ЗРБР "БУК М1-2" которая сбила боинг и сам причастен к этому.
31.01.2021 20:29 Відповісти
 
 