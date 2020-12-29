На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ

Збір коштів на друк першого тиражу двотомника Вадима Лукашевича "Трагедія МН17: правда і брехня" завершено і перевиконано на 19%.

Про це повідомив автор книги у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Збір коштів на видання двотомника "Трагедія МН17: правда і брехня" успішно завершено - при плані 1 960 000 рублів зібрано 2 340 690 рублів (понад 119%). Це стало можливо завдяки 566 спонсорам, які 621 раз підтримали проєкт на краудфандинговому інтернет-майданчику planeta.ru", - написав Лукашевич, додавши, що більшість пожертв надійшло з Росії.

За його словами, на цей момент закінчили верстку обох томів і взялися до її вичитування, на яке планують витратити весь січень.

"Передати верстку в друкарню ми плануємо в лютому, після цього ми почнемо розсилку електронного варіанту двотомника замовникам. З урахуванням друкарських термінів готовий до розсилки паперовий варіант двотомника з'явиться в березні 2021 року", - повідомив Лукашевич.

Також читайте: Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти"



