Екснардепу "Партії регіонів" Журавку повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру екснардепу "Партії регіонів" щодо його участі у створенні терористичної організації і дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про народного депутата Верховної Ради V і VI скликань (2006-2012) Олексія Журавка.