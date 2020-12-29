УКР
Екснардепу "Партії регіонів" Журавку повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ

Екснардепу

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру екснардепу "Партії регіонів" щодо його участі у створенні терористичної організації і дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з "ЛНР". ФОТО

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться  про народного депутата Верховної Ради V і VI скликань (2006-2012) Олексія Журавка.

депутат (1802) ПР (1043) СБУ (13252) тероризм (2869)
Топ коментарі
+11
чому не було оголошено підозру вілкулу, падлову та іншим криворізьким "нардепам", які навесні 2014 готували в цьому місті переворот та підняття лаптєстанського триколору?
показати весь коментар
29.12.2020 12:09 Відповісти
+8
Екснардепу "Партії регіонів" повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
29.12.2020 11:53 Відповісти
+6
Тому що вони партнери нинішньої влади 🙂
показати весь коментар
29.12.2020 12:33 Відповісти
Што?
показати весь коментар
29.12.2020 11:46 Відповісти
Волынская резня?
показати весь коментар
29.12.2020 11:50 Відповісти
Екснардепу "Партії регіонів" повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
29.12.2020 11:53 Відповісти
З головкою, чи без?
показати весь коментар
29.12.2020 12:51 Відповісти
Кто ?
показати весь коментар
29.12.2020 11:54 Відповісти
заочно и расстреляйте... клоуны..(((
показати весь коментар
29.12.2020 12:07 Відповісти
Може Кернесу.На него, зараз много собак навешают.Удобно
показати весь коментар
29.12.2020 12:07 Відповісти
Він депутатом не був...
показати весь коментар
29.12.2020 12:09 Відповісти
чому не було оголошено підозру вілкулу, падлову та іншим криворізьким "нардепам", які навесні 2014 готували в цьому місті переворот та підняття лаптєстанського триколору?
показати весь коментар
29.12.2020 12:09 Відповісти
Тому що вони партнери нинішньої влади 🙂
показати весь коментар
29.12.2020 12:33 Відповісти
так, друже, я про це й мав на увазі
показати весь коментар
29.12.2020 14:27 Відповісти
Имя, сестра, имя?
показати весь коментар
29.12.2020 12:12 Відповісти
Я навіть здогадуюсь хто це. є такий журавель чи журавльов. Сторінка у нього є в ФБ куди все вато-сепарську лано зтікається з фісбуку. По чуваку давно параша плаче.
показати весь коментар
29.12.2020 12:36 Відповісти
Та таких є ціла фракція в Раді.
показати весь коментар
29.12.2020 12:53 Відповісти
А я сначала не понял в чем суть новости. Хотел порадоваться за СБУ и удивиться: почему ему одному. А потом вник и все понял. Во-первых Журавко голодранец, т.е. "порешать" - денег нет, а во-вторых в 2015 убежал в рашку и возвращаться не собирается, т.е. можно безболезненно вешать на него всех собак и на этом делать себе показатели.
показати весь коментар
29.12.2020 13:43 Відповісти
Журавко далеко не голодранец. Цюрупинск (теперь Олешки), был под ним. Он владелец крупных предприятий в этом городе.
показати весь коментар
29.12.2020 13:52 Відповісти
Понятно что не голодранец. Таковых среди "регионалов" нет в принципе. Это я употребил образно, по сравнению с другими регионалами. И кстати именно потому, что для своих "богатых коллег" по партии, Журавко особого интереса не представлял, он и гавкал громче всех (т.с. для нужности, полезности и значимости). Поэтому СБУ не составило особого труда собрать соответствующие доказательства.
показати весь коментар
29.12.2020 14:44 Відповісти
еще Журавко подмял под себя инвалидов Херсонщины (он сам инвалид) и рубил на инвалидах бабло
показати весь коментар
29.12.2020 20:29 Відповісти
Да этого не может быть, ведь у тупого стада баранов ЖОПЗ в лидерах рейтингов.
показати весь коментар
29.12.2020 14:12 Відповісти
 
 