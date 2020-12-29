УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10557 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
717 2

Справу про отримання 1,32 млн хабаря чиновником Харківської ОДА Винниченком передано до суду

Справу про отримання 1,32 млн хабаря чиновником Харківської ОДА Винниченком передано до суду

Обвинувальний акт стосовно колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря, направлено до суду.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ "Харківобленерго". "Вартість" послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП

Нагадаємо, увечері 3 серпня директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка було затримано відразу після одержання 1,32 мільйона гривень хабаря.

6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 (шахрайство); ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Винниченка було призначено начальником управління паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА на початку квітня цього року, а наприкінці липня він став директором департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. До приходу в Харківську ОДА тривалий час працював у "Харківобленерго".

Справу про отримання 1,32 млн хабаря чиновником Харківської ОДА Винниченком передано до суду 01

Автор: 

хабар (4773) ОДА (1634) Харків (5844)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неназваний представник ООО пішов туди, де дешевше. В ХарківОблЕнерго стільки взяли би за кіловат. Ринок електроенергії діє.
показати весь коментар
29.12.2020 11:58 Відповісти
Все потоки финансовые всегда идут наверх
А сидят стрелочники 😀😀😀
показати весь коментар
29.12.2020 12:11 Відповісти
 
 