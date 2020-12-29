Справу про отримання 1,32 млн хабаря чиновником Харківської ОДА Винниченком передано до суду

Обвинувальний акт стосовно колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря, направлено до суду.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"У межах досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ "Харківобленерго". "Вартість" послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 3 серпня директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка було затримано відразу після одержання 1,32 мільйона гривень хабаря.

6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 (шахрайство); ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Винниченка було призначено начальником управління паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА на початку квітня цього року, а наприкінці липня він став директором департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. До приходу в Харківську ОДА тривалий час працював у "Харківобленерго".