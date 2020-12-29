Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин
У Кремлі "не бачать жодної політичної волі Зеленського" для нормалізації відносин між Україною і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли. Це перше. І друге: ми поки, на жаль, не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських домовленостей і паризьких домовленостей", - сказав Пєсков.
За словами прессекретаря Путіна, "для розмови на вищому рівні, як мінімум, повинні дозріти передумови".
"Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, в тому числі і з Україною", - сказав Пєсков.
глазенки кобры..."
- Аууу, Вовасик, давно от тебя весточек нет..
Какой новогодний отдых? Ответь , прояви волю, ждем-с.
а ведь Крым могли оккупировать солдаты НАТО и объявить орднунг с комендантским часом
Поэтому врядли сцыкливость ЗЕ на пользу Украине.
====
Прикрытие своей куклы? Типа он самостоятельный, да еще и "ПРОУКРАИНСКИЙ"?
И напутствие: не включай гирлянды на Новый год, иначе собаку придется продавать, что бы рассчитаться за электричество.
https://strasty.com.ua/vospitanie-zelenskogo/ https://strasty.com.ua/vospitanie-zelenskogo/
🤑
І вони зраду скрізь знайдуть.
А где Мендель о Пескове? Или путине ?
песок работает, пиндит,
они - "не видят, и не слышат"...
от них лишь трупами смердит
Разве после убийства Степана Бандеры агент КГБ Богдан Сташинский не рассказал миру правды об этой спецоперации, как и о том, что «сердечный приступ» одного из лидеров украинских националистов Льва Ребета тоже, на самом деле, был убийством?!
Разве не удалось выяснить правды об отравлении Александра Литвиненко - отравитель стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации?!
А разве российское руководство на протяжении нескольких недель не отрицало участия своих войск в оккупации украинского Крыма, рассказывало побасенки о «вежливых зеленых человечках» - чтобы уже потом, в телевизионном фильме об аннексии, Владимир Путин получил возможность гордо признать присутствие своей армии?!
Разве отравители Скрипалей не появились в телевизионном эфире известной пропагандистки?! Тоже ведь было смешно. Тоже - сенсация.
Агенты российских спецслужб не боятся проваленных операций и разоблачений по одной простой причине - им ничего не грозит. Разве что повышения по службе не будет и отправят на отдых в «не тот» санаторий - в Крым, а не в Сочи.
Но никакого судебного процесса над убийцами, никакого приговора, никакого возмездия, никакого даже общественного порицания. Возмездие, скорее всего, настигнет тех, кто осмелится сомневаться в правильности их действий.
А почему? А потому, что, уверен, нынешняя Россия остается государством, где первую скрипку играют силовики, олигархи и бандиты…
При этом в таком государстве хорошим тоном считается отрицать свою причастность - «нас там нет».
Нет нигде - ни в Крыму, ни в Солсбери, ни в Сибири.
А если с документами и фактами в руках доказывают - нет уж, вы там есть - просто смеются в лицо и обвиняют тебя во лжи.
Лжец бестрепетно обвиняет во лжи каждого, кто говорит правду.
Это и есть тотальная безнаказанность. То, ради чего они цепляются за власть. То, ради чего они все это творят.
1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии проголосовала о вводе войск РАБссии в Украину...,а это автоматически разрывает все договора с РАБссией до этого события...ну это типа 22 июня 1941 года Германия напала на СССр значить братские Договора Молотов-Риббеннтроп теряют юридическую силу...
Болваны Мавзолейные голосуйте дальше
Скоро будешь писятся, какаться и пускать слюни!