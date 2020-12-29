Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин

У Кремлі "не бачать жодної політичної волі Зеленського" для нормалізації відносин між Україною і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли. Це перше. І друге: ми поки, на жаль, не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських домовленостей і паризьких домовленостей", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, "для розмови на вищому рівні, як мінімум, повинні дозріти передумови".

"Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, в тому числі і з Україною", - сказав Пєсков.

