2 569 17

Школярам із найвищими результатами ЗНО платитимуть премію у 5 тис. грн, - Міносвіти

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тис. грн.

Зазначається, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасникам, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

премія (387) Міносвіти (1427) ЗНО (323)
Топ коментарі
+1
Подозреваю, что дети Слуг народа, КМУ и других пророссийских сил внезапно станут гениями.
показати весь коментар
29.12.2020 12:34
+1
после того,как учителя ужо получвют зарплату по 4000 вечно зелеными ,можно и ученикам - отличникам ,спиртсменам,камсамольцам ,сепаратистам, карманных монет подбросить
показати весь коментар
29.12.2020 12:50
+1
Ты настолько обеременен мозгом, что не знаешь что такое "сарказм". Еще раз повторяю для особо "одарённых", типа тебя - в Украине есть дискриминация по территориальному признаку, когда отдельные категории граждан могут вообще не сдавать ВНО и при этом имеют преимущество перед сдавшими это самое ВНО при поступлении в ВУЗы. Что мешает, при таком раскладе, незаслуженно претендовать и на другие привилегии?
показати весь коментар
29.12.2020 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тут возникает вопрос о "детях с оккупированных территорий", которые имеют преимущество даже перед отлично сдавшими ВНО "обычными детьми" и могут это самое ВНО вообще не сдавать...
показати весь коментар
29.12.2020 12:09
Хреново тебе наверное живется без мозгов? Такой вопрос может возникнуть только у тупых кретинов. Для полудурков отвечу: кто ВНО не сдает, тот не может набрать 200 баллов и соответственно ну никак не сможет претендовать на премию.
показати весь коментар
29.12.2020 12:31
Ты настолько обеременен мозгом, что не знаешь что такое "сарказм". Еще раз повторяю для особо "одарённых", типа тебя - в Украине есть дискриминация по территориальному признаку, когда отдельные категории граждан могут вообще не сдавать ВНО и при этом имеют преимущество перед сдавшими это самое ВНО при поступлении в ВУЗы. Что мешает, при таком раскладе, незаслуженно претендовать и на другие привилегии?
показати весь коментар
29.12.2020 13:10
Списки "отличников" будет лично Шкарлет согласовывать.

Кабанчиков и самогон не предалагать!!! Не те времена...
показати весь коментар
29.12.2020 12:11
200 і більше балів
показати весь коментар
29.12.2020 12:26
Подозреваю, что дети Слуг народа, КМУ и других пророссийских сил внезапно станут гениями.
показати весь коментар
29.12.2020 12:34
Педагоги, які в більшості працюють на посадах в МОНі, як завжди не дружать з логікою...
"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні Міносвіти. Джерело: https://censor.net/ua/n3239620
показати весь коментар
29.12.2020 12:37
после того,как учителя ужо получвют зарплату по 4000 вечно зелеными ,можно и ученикам - отличникам ,спиртсменам,камсамольцам ,сепаратистам, карманных монет подбросить
показати весь коментар
29.12.2020 12:50
А почему гривен.а не долларов?
показати весь коментар
29.12.2020 13:02
Бо доляри то лише вчительська особливість.
показати весь коментар
29.12.2020 17:45
Не зовсім адекватна штука. Дитина впершу чергу вчиться для себе. Держава вже забезпечила безкоштовність навчання. За що премія?
Ну я розумію грамоту дати, енциклопедію подарувати, квитки в музей...
показати весь коментар
29.12.2020 13:18
грамота энциклопедия и билеты это одно, а 150 баксов не зарабатывающему школьнику - другое. вот депутатам\судьям\министрам и т.п. можно бы премии профильными энциклопедиями и учебниками выдавать - а потом зно устроить, и по факту выбрать наиболее образованного \ профессионального - только вряд ли кто согласится.
показати весь коментар
29.12.2020 17:50
а вообще конечно с барского плеча расщедрились, на всю Украину аж 4000 ежегодных баксов достали. интересно - есть такие же премии на учителей \ педагогов \ медиков и т.п. и сколько всего бабла идет на такие "премии" в сравнении с премиями всяким министрам, судьям, директорам, Коболевым, и т.п. в процентах. и наберется ли по факту хоть 1%.
показати весь коментар
29.12.2020 17:57
зарплата медсестры во время ковид - эпидемии 4000 грн. но мы давайте школьникам - отличникам по 5000 накинем. л - логика.
показати весь коментар
29.12.2020 13:22
А ще пропоную платили премію вчителям у яких не було випадку буллінга, шоб вони над дітками не знущалися.
показати весь коментар
29.12.2020 15:09
А хто буде судити чи то булінг? Такі самі моральні старці? На самій назві тези вже налажали: премію треба давати не тим, хто без булінгу обходиться, а тому, хто вміє надавати освітні послуги без невротрьопки, у яку входить не лише булінг, а багато чого іншого.
показати весь коментар
29.12.2020 17:44
Знач будуть бажаючі купити ввдповіді.
показати весь коментар
29.12.2020 17:41
 
 