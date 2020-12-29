Школярам із найвищими результатами ЗНО платитимуть премію у 5 тис. грн, - Міносвіти

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тис. грн.

Зазначається, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасникам, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

