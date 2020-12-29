Микитась організував викрадення свого юриста за допомогою кримінального авторитета, - поліція. ВIДЕО
Національна поліція України повідомляє, що власник відомої будівельної фірми повідомлений про підозру у викраденні людини та вимаганні.
У повідомленні, розміщеному на сайті Нацполіції у вівторок, зазначається, що юрист компанії, яка надавала юридичні послуги власнику будівельної фірми, був викрадений 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом кількох годин поліцейські затримали виконавців, а потім встановили і безпосереднього замовника злочину ... Замовником виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Нацполіції, викрадення юриста було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалася в кілька етапів. "Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на $800 тис.", - наголошується в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців і звільнили заручника. Під час викрадення і затримання зловмисники повідомляли про перебіг подій організатору, а той своєю чергою - замовнику, згодом було затримано двох співорганізаторів.
"Нині на підставі обґрунтованих доказів замовника - власника відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (викрадення людини) та ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вимагання)", - йдеться в повідомленні.
Нацполіція не називає ім'я власника будівельної компанії, якому висунуто підозру, в пресрелізі, проте у відео, прикріпленому до повідомлення, вказується, що замовником, за версією слідства, є колишній власник компанії "Укрбуд", екснародний депутат, фігурант справи про розкрадання майна Нацгвардії Максим Микитась.
9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.
Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.
я так понял новость
Назвали только Микитася, остальным даже рожи замазали...
Поскольку преступление насильственное, суд изберет мерой пресечения содержание под стражей без права залога, и Микитась снова в клетке, а не дома.
А оттуда не очень почирикаешь...
Например под харьковскими соглашениями и газовым договором (часть соглашений) стоит подпись овоща, главы парламента и ратификация рады. А судили почему-то Тимошенко, которая по-сути одна и пыталась предотвратить данное преступление, которое в конечном итоге привело к анексии Крыма и войне.
Тимошенко судили за підробку директиви для уряду на підписання газової угоди, яку члени кабміну відмовились затверджувати, оскільки газова угода наносила збитки Україні. Читайте кримінальну справу Тимошенко.
Договір зробили частиною харківських угод, тим самим унеможливили його оскарження і перегляд.
Після того, як під ним з'явився підпис хама і ко всі претензії до них.
Урки просто вирішили повісити свій злочин на свого ворога. А такі як ти їм допомагали і допомагають.
Після анексії Криму в 2014 рашка денонсувала той договір. Після цього договір в редакції Тимошенко знову став активним. З ним пішли в суд і відсудили в кацапів все, що хотіли. Включаючи і ті 3 млрд долларів.
Этот урка укажет на любого как заказчика в обмен на поблажки от тех, кто его закрыл.
Что ему скажут, то и будет говорить.
Я до речі і не сумнівався, що подібний до тебе дебіл, виявиться прихильником Зеленського.
Впевнений, що така інформація у адвокатів микитася і набу має бути, якщо вони професіонали і готувалися до такого перебігу подій.
В цьому випадку, здається, кращий захист - напад, і хто нам заважає - той допоможе. А так, варіантів мало, бо ті, хто за гратами, будуть говорити все, що їм надитиктують.
Повірити в те, що микитась, знаходячись кілька місяців під контролем і навіть фізичною охороною набу, зміг організувати викрадення, важкувато.