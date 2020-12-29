УКР
Микитась організував викрадення свого юриста за допомогою кримінального авторитета, - поліція. ВIДЕО

Національна поліція України повідомляє, що власник відомої будівельної фірми повідомлений про підозру у викраденні людини та вимаганні.

У повідомленні, розміщеному на сайті Нацполіції у вівторок, зазначається, що юрист компанії, яка надавала юридичні послуги власнику будівельної фірми, був викрадений 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох годин поліцейські затримали виконавців, а потім встановили і безпосереднього замовника злочину ... Замовником виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов

За інформацією Нацполіції, викрадення юриста було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалася в кілька етапів. "Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на $800 тис.", - наголошується в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців і звільнили заручника. Під час викрадення і затримання зловмисники повідомляли про перебіг подій організатору, а той своєю чергою - замовнику, згодом було затримано двох співорганізаторів.

"Нині на підставі обґрунтованих доказів замовника - власника відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (викрадення людини) та ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вимагання)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не пов'язаній із корупцією, - Бутусов

Нацполіція не називає ім'я власника будівельної компанії, якому висунуто підозру, в пресрелізі, проте у відео, прикріпленому до повідомлення, вказується, що замовником, за версією слідства, є колишній власник компанії "Укрбуд", екснародний депутат, фігурант справи про розкрадання майна Нацгвардії Максим Микитась.

Микитась організував викрадення свого юриста за допомогою кримінального авторитета, - поліція 01

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

Нацполіція (15427) викрадення (832) Микитась Максим (292)
Топ коментарі
+32
Пытаются заткнуть Микитася, шоб не палил ближайшее окружение ЗЕ.
показати весь коментар
29.12.2020 12:17 Відповісти
+20
А будет много говорить про Татарова, еще и людоедство со скотоложеством пришьют.
показати весь коментар
29.12.2020 12:18 Відповісти
+12
Теперь у нас Микитась будет жертвой благодаря Татарову и Зеленскому
показати весь коментар
29.12.2020 12:17 Відповісти
Пытаются заткнуть Микитася, шоб не палил ближайшее окружение ЗЕ.
29.12.2020 12:17 Відповісти
Мыкитась украл Татарова из жОПы Зеленского и вымогал его сознаться в содеянных преступлениях против государства -

я так понял новость
29.12.2020 12:22 Відповісти
29.12.2020 12:24 Відповісти
Кращого "свідка" і викривача, як кримінального авторитета, годі шукати. Злодюги шиють фейкову справу, бо сідають самі в калюжу.
29.12.2020 20:50 Відповісти
Теперь у нас Микитась будет жертвой благодаря Татарову и Зеленскому
29.12.2020 12:17 Відповісти
А будет много говорить про Татарова, еще и людоедство со скотоложеством пришьют.
29.12.2020 12:18 Відповісти
Запросто! Винахідливості у ЗЕлуплених та мусорні на таке вистачить.
29.12.2020 12:23 Відповісти
І розіп'ятого хлопчика.
29.12.2020 20:55 Відповісти
"Дєло" настільки шите білими нитками навіть з першого погляду, що мені аж соромно за мусорню стало, чого давно вже не було.
29.12.2020 12:21 Відповісти
Ну як давно? А експертиза по "експерементальній технологіі" в справі Шеремета. Там з групи двое випало ідейних типу організаторів (чета Грищенко) і троє малознайомих людей після цього за версією слідства обуяла ідея верховенства арійської раси. До речі ролік від Радіо Свобода на річницю цього безглуздя дивився - там як раз найвеличніший на фоні Пуми річ свою толкає.
29.12.2020 12:45 Відповісти
Очень интересно...
Назвали только Микитася, остальным даже рожи замазали...
29.12.2020 12:24 Відповісти
Сдается мне, что все это делается, чтоб Микитася обратно в СИЗО запроторить.
Поскольку преступление насильственное, суд изберет мерой пресечения содержание под стражей без права залога, и Микитась снова в клетке, а не дома.
А оттуда не очень почирикаешь...
29.12.2020 12:27 Відповісти
В СИЗО они его тупо убьют.
29.12.2020 20:39 Відповісти
Как бы не оказалось , что заказчик похищения и тот кто прислал полицию с обысками - один и тот же человек 😎
29.12.2020 12:29 Відповісти
Бандиты всегда так делают. Иногда это выглядит предельно абсурдно.
Например под харьковскими соглашениями и газовым договором (часть соглашений) стоит подпись овоща, главы парламента и ратификация рады. А судили почему-то Тимошенко, которая по-сути одна и пыталась предотвратить данное преступление, которое в конечном итоге привело к анексии Крыма и войне.
29.12.2020 12:33 Відповісти
Харківська угода Януковича з Медведєвим про перебування чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року від 10 квітня 2010 року і газова угода, яку уклала Тимошенко з путіним 19 січня 2009 року - це як кажуть в Одесі, дві великих різниці.

Тимошенко судили за підробку директиви для уряду на підписання газової угоди, яку члени кабміну відмовились затверджувати, оскільки газова угода наносила збитки Україні. Читайте кримінальну справу Тимошенко.
29.12.2020 13:08 Відповісти
Це гівно в твоїй тролячій методичці тими самими урками і написано.

Договір зробили частиною харківських угод, тим самим унеможливили його оскарження і перегляд.
Після того, як під ним з'явився підпис хама і ко всі претензії до них.
Урки просто вирішили повісити свій злочин на свого ворога. А такі як ти їм допомагали і допомагають.
Після анексії Криму в 2014 рашка денонсувала той договір. Після цього договір в редакції Тимошенко знову став активним. З ним пішли в суд і відсудили в кацапів все, що хотіли. Включаючи і ті 3 млрд долларів.
29.12.2020 13:24 Відповісти
Вау... Так вот ты какой - феерический *******!
29.12.2020 13:36 Відповісти
Склад злочину в діях Тимошенко очевидний. Саме тому вона не виправдана судом. Якщо ви не в курсі, то її відпустили навмисно декриміналізував статтю ККУ.
29.12.2020 13:58 Відповісти
Я прям закоханий в ОЧЕВИДНУ підлість закарпатського "кривоногого стракуліста" (с) Сєрі. "Суддя" Родя Сопля-Киреєв, мабуть, його синок-байстрюк від морганатичного шлюбу з пшонкіною прокурвою Хрюловою. Швидше за все цей юстицькін сучий син Сєря Закарпатський аж кип*ятком пісяв, слухаючи в той час судові промови ригалівських плєваків та конів.
29.12.2020 22:32 Відповісти
Ні дебіл, просто я юрист і ніякий суддя, мені для визначення є там склад злочину чи не має, не потрібний. Я маю свою власну думку, але тобі, як представнику 73% це не зрозуміти.
30.12.2020 08:54 Відповісти
Я тобі дуже співчуваю, бо твій діагноз, дебілізм, не лікується.
29.12.2020 21:59 Відповісти
А мені тебе жалко, бо твій дебілізм вже давно перейшов в стадію слинявого ідіотизму.
29.12.2020 22:34 Відповісти
Себе пожалій, убоге і недорозвинене.
29.12.2020 23:01 Відповісти
ВАНА свята та праведна воровка.
29.12.2020 20:59 Відповісти
Микитась організував викрадення свого юриста за допомогою кримінального авторитета, - поліція - Цензор.НЕТ 5602
29.12.2020 22:35 Відповісти
а организатором - лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства"Эта птичка напоёт любую мелодию
29.12.2020 12:42 Відповісти
Мыкытась занимался вымогательством бабла у "юристов"?! "В огороде бузина..."
29.12.2020 12:32 Відповісти
Это точно как в деле Ганзюк. Поймали какого-то урку на гарячем.
Этот урка укажет на любого как заказчика в обмен на поблажки от тех, кто его закрыл.
Что ему скажут, то и будет говорить.
29.12.2020 12:37 Відповісти
Будь- який кримінальний авторитет піде на співпрацю.
29.12.2020 21:01 Відповісти
Ти хоч і не авторитет, але навіть з гестапо підеш.
29.12.2020 22:36 Відповісти
Может хобби такое у мужика, юристов отлавливать, развелось их, понимаешь. Куда не кинь, то или юрист или экономист.
29.12.2020 13:17 Відповісти
Походу кампания по давлению на Микитася,щоб он отказался от показаний.Если не откажется то на него и часовню повесят и всех глухарей с подснежниками за 20 лет
29.12.2020 12:36 Відповісти
Вот и сАбаков пригодился, как нельзя вовремя, со свими псами. Надо отрабатывать лояльность нелоха.
29.12.2020 12:36 Відповісти
А похищенный юрист не Татаров случайно ?😀
29.12.2020 12:37 Відповісти
Схоже, що йому "малюють" вже статус потерпілого, а не підозрюванного.
29.12.2020 12:58 Відповісти
Зе і його зекоМАНДА "парять" лохам Микитася , а тим часом піднімають ціни на електрику та газ .
29.12.2020 12:41 Відповісти
Слайды Аваков умеет рисовать. По делу Шеремета их столько нарисовал ..., а доказательств против Антоненко, Кузьменко, Дугарь как не было, так и нет.
29.12.2020 12:53 Відповісти
А платить потом компенсации незаконно удерживаемым в СИЗО, тюрьмах Зеленским-Аваковым-Венедиктовой после решений ЕСПЧ придется нам, а не прибарахлившимся за наш счет деятелям.
29.12.2020 12:58 Відповісти
Але Антоненко у в'язниці . Тому для мене Микитась не злодій - ці зе ще до приходу до влади оббріхували тих , хто щось робив для країни . А насєлєніє верещало від задоволення повторюючи : "свінарчюкі!ратердамплюс!". А тепер ловите кайф від новорічних тарифів ?
29.12.2020 13:10 Відповісти
Може він і злодій, але судити його потрібно за скоєне ним, а не за намальоване шайкою "правоохоронців".
29.12.2020 13:13 Відповісти
Малюється все це для того, щоб відмазати незрівнянно більших злочинців і реальних ворогів держави. Руйнуються основи, це вже не просто хабар
29.12.2020 14:33 Відповісти
В таких масштабах -- це руйнація держави.
29.12.2020 21:08 Відповісти
"Щось робив" - це як? На посаді президента треба робити не "щось", а "все" для процвітання своєї країни, а не купки олігархів в долі.
29.12.2020 17:44 Відповісти
І тому зебіли вибрали для процвітання злодіїв та руйнування України зе - саме те , що потрібно росії і різноманітним бєням .
30.12.2020 06:58 Відповісти
Да по не только "художественные слайды", но и "художественный свист", начиная с брифинга.
29.12.2020 13:02 Відповісти
Да по этому делу.....(далее по тексту).
29.12.2020 13:04 Відповісти
Это то похищение о котором 12-летний мальчик сообщил, или уже другое?
29.12.2020 13:31 Відповісти
Микитась за останній місяць навикрадав не один десяток чесних громадян, гвалтував і вбивав пачками. Ще й не таке узнаємо
29.12.2020 14:29 Відповісти
73%, як вам зелене правосуддя, подобається? Поліція намагається знищити справу НАБУ...
29.12.2020 13:55 Відповісти
А соєве краще? Га, юстицько закарпатська?
29.12.2020 22:38 Відповісти
З того що я бачу, разів так у сто краще... дебілятко тупориле.
Я до речі і не сумнівався, що подібний до тебе дебіл, виявиться прихильником Зеленського.
30.12.2020 08:52 Відповісти
Ти бач як швидко розкривають замовні справи: два тижні і всіх переловили. Навіть не смішно: шито все білими тупими нитками. Як би громадськості не довелося захищати Мікитася, бо сформувалася реальна організована злочинна група під керівництвом гарного хлопця із народу бубочки ВАЗеленського
29.12.2020 14:27 Відповісти
Якщо адвокати микитася і набу підготують правильну юридичну тактику по цій справі, підготують потрібні заяви і свідчання микитася, то може так статися, що поліція буде вимушена відкрити справи по татарову. Але тут все має ретельно продумано і вивірено, щоб на судовому засіданні, наприклад, по обранню запобіжного заходу микитасю, де мають прозвучати ці факти, було ясно - поліція зобов' язана відкрити провадження по татарову самостійно, або по рішенню суду.
Впевнений, що така інформація у адвокатів микитася і набу має бути, якщо вони професіонали і готувалися до такого перебігу подій.
В цьому випадку, здається, кращий захист - напад, і хто нам заважає - той допоможе. А так, варіантів мало, бо ті, хто за гратами, будуть говорити все, що їм надитиктують.
Повірити в те, що микитась, знаходячись кілька місяців під контролем і навіть фізичною охороною набу, зміг організувати викрадення, важкувато.
29.12.2020 15:30 Відповісти
А ещё Микитась покушение на Путина планировал и в чеченской войне участвовал. Достаточно зелёному клоуну выйти на трибуну повыше с микрофоном побольше и брякнуть по-приколу несколько фраз. Как в его основной профессии заведено.
29.12.2020 15:57 Відповісти
Напоминает прессуху по Шеремету...
29.12.2020 16:14 Відповісти
Какой бред.
29.12.2020 16:25 Відповісти
Ментовская провокация.
29.12.2020 19:05 Відповісти
МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.
29.12.2020 20:32 Відповісти
ТАК А В ПРЕСХАТУ КОГДА ЕГО !?)
29.12.2020 22:54 Відповісти
ЭТО ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ И 15 ЛЕТ !!! ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
29.12.2020 23:18 Відповісти
а як вам термін придумали - транснаціональне злочинне угрупування. То звідки його члени - пабло Ескобар прислав чи покійний лоту гулі. так назвіть їх громадянство і як вони зявились в Україні. І як микитась керував організацією будучи під ковпаком НАБУ, напевне в одній камері сидів з організатором і там замовив викрадення. не вспіли викрасти, а той вже розписку написав транснаціоналам, цікаво, а хто диктував текст розписки, вони хоч мову знають. першим про це заявив Геращенко, а після нападу на Гадзюк теж антон першим спрямував слідство по хибному шляху.
30.12.2020 05:34 Відповісти
 
 