Микитась організував викрадення свого юриста за допомогою кримінального авторитета, - поліція. ВIДЕО

Національна поліція України повідомляє, що власник відомої будівельної фірми повідомлений про підозру у викраденні людини та вимаганні.

У повідомленні, розміщеному на сайті Нацполіції у вівторок, зазначається, що юрист компанії, яка надавала юридичні послуги власнику будівельної фірми, був викрадений 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох годин поліцейські затримали виконавців, а потім встановили і безпосереднього замовника злочину ... Замовником виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов

За інформацією Нацполіції, викрадення юриста було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалася в кілька етапів. "Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на $800 тис.", - наголошується в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців і звільнили заручника. Під час викрадення і затримання зловмисники повідомляли про перебіг подій організатору, а той своєю чергою - замовнику, згодом було затримано двох співорганізаторів.

"Нині на підставі обґрунтованих доказів замовника - власника відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (викрадення людини) та ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вимагання)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Проти Микитася висунули підозри ще в одній справі, не пов'язаній із корупцією, - Бутусов

Нацполіція не називає ім'я власника будівельної компанії, якому висунуто підозру, в пресрелізі, проте у відео, прикріпленому до повідомлення, вказується, що замовником, за версією слідства, є колишній власник компанії "Укрбуд", екснародний депутат, фігурант справи про розкрадання майна Нацгвардії Максим Микитась.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.