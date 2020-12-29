У 2020 році у світі вбили 50 журналістів, найчастіше - у "мирних" країнах, - Репортери без кордонів

У 2020 році щонайменше 50 журналістів по всьому світу втратили життя у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. Більшість смертей (68%) сталася в країнах, де немає військових конфліктів.

звіт міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", який охоплює період з 1 січня по 15 грудня 2020 року.

У звіті наголошується, що найбільше журналістів убивають у країнах, які вважаються "мирними".

Якщо в 2016 році 58% випадків загибелі співробітників ЗМІ відбувалися в зонах бойових дій, то зараз лише третина (32%) смертельних випадків припала на такі країни, як Сирія, Ємен, Афганістан та Ірак, де тривають військові конфлікти різної інтенсивності, йдеться в доповіді.

Серед усіх журналістів, які загинули у 2020 році, навмисно були вбиті 84%. У 2019 році ця частка становила 63%. Повідомляється, що деякі журналісти були вбиті з особливою жорстокістю. Найбільша кількість загиблих журналістів - у Мексиці (8), Індії (4), Філіппінах і Гондурасі (3).

Зазначається, що більшість журналістів, які загинули у 2020 році, були вбиті через те, що вони писали про корупцію (10) або про організовану злочинність (4). Також сім журналістів були вбиті під час висвітлення акцій протестів.

У першій частині доповіді "Репортерів без кордонів" йшлося про те, що майже 400 журналістів з усього світу відбувають тюремні терміни за свою професійну діяльність. Понад половина журналістів перебувають у в'язницях п'яти країн: Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В'єтнаму та Сирії. Порівняно з минулим роком на 35 відсотків збільшилася кількість журналісток, відправлених під варту, із 31 до 42.

Зауважмо, доповідь "Репортерів без кордонів" про насильство щодо журналістів публікується щорічно з 1995 року.

