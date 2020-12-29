Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба

Тактична мета - це завершити війну з Росією і повернути мир в Україні, проте навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "День" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України.

"Це факт. Ми в Україні можемо ще сто років наговорювати один на одного, перекручувати слова, переставляти щось. А можемо просто сісти і спокійно спробувати відповісти на запитання, а як взагалі нам жити з таким сусідом, що нам з ним робити. І поки ми не сядемо і цю розмову не проведемо, наші позиції залишатимуться ослабленими, бо тактична мета – це завершити війну з Росією і повернути мир в Україну", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.

"Потрібно розуміти, як нам жити з Російською Федерацією, з такою, якою вона є, з тими установками ідеологічними, які у неї є. І про це треба серйозно говорити, а поки що те, що я бачу у суспільстві – це намагання одних поставити на п’єдестал "суперпатріотів", а інших моментально затаврувати зрадниками тільки за те, що ті висловлюють якісь не мейнстрімні думки щодо Російської Федерації. Я теж можу вийти і сто разів "обкласти" Росію з усіх боків. Тільки припиненню війни і поверненню наших територій це взагалі нічим не допоможе. Лише отримаю свою тисячу лайків", - пояснив глава МЗС.

"Ми можемо нескінченно "мочити" один одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви один за одним тільки РФ", - додав Кулеба.

"Ми намагаємось низку фундаментальних проблем безпекових нашої держави вирішити. Абсолютно, я не пожартував і не потролив росіян, коли сказав — я буду працювати над тим і сподіваюсь, щоб усі мої наступники працювали над цим. Ми колись слабо уявляли собі, що президент Росії покладе квіти до пам’ятника Голодомору, а у дві тисячі якомусь році, коли ялинка впала на Януковича, то вони разом з Медвєдєвим стояли біля пам’ятника Голодомору. А це був меморіал Голодомору-геноциду, а не меморіал просто Голодомору. Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами, тому що це мета: що президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами", - підсумував глава МЗС

