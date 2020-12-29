УКР
Новини Агресія Росії проти України
Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба

Тактична мета - це завершити війну з Росією і повернути мир в Україні, проте навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "День" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України.

"Це факт. Ми в Україні можемо ще сто років наговорювати один на одного, перекручувати слова, переставляти щось. А можемо просто сісти і спокійно спробувати відповісти на запитання, а як взагалі нам жити з таким сусідом, що нам з ним робити. І поки ми не сядемо і цю розмову не проведемо, наші позиції залишатимуться ослабленими, бо тактична мета – це завершити війну з Росією і повернути мир в Україну", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.

"Потрібно розуміти, як нам жити з Російською Федерацією, з такою, якою вона є, з тими установками ідеологічними, які у неї є. І про це треба серйозно говорити, а поки що те, що я бачу у суспільстві – це намагання одних поставити на п’єдестал "суперпатріотів", а інших моментально затаврувати зрадниками тільки за те, що ті висловлюють якісь не мейнстрімні думки щодо Російської Федерації. Я теж можу вийти і сто разів "обкласти" Росію з усіх боків. Тільки припиненню війни і поверненню наших територій це взагалі нічим не допоможе. Лише отримаю свою тисячу лайків", - пояснив глава МЗС.

"Ми можемо нескінченно "мочити" один одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви один за одним тільки РФ", - додав Кулеба.

"Ми намагаємось низку фундаментальних проблем безпекових нашої держави вирішити. Абсолютно, я не пожартував і не потролив росіян, коли сказав — я буду працювати над тим і сподіваюсь, щоб усі мої наступники працювали над цим. Ми колись слабо уявляли собі, що президент Росії покладе квіти до пам’ятника Голодомору, а у дві тисячі якомусь році, коли ялинка впала на Януковича, то вони разом з Медвєдєвим стояли біля пам’ятника Голодомору. А це був меморіал Голодомору-геноциду, а не меморіал просто Голодомору. Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами, тому що це мета: що президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами", - підсумував глава МЗС

росія (67242) Кулеба Дмитро (3605)
+39
Та даже если Леха Навчальный вдруг станет презедонтом на пареше ничо не поменяется))) это ж кацапы
показати весь коментар
29.12.2020 12:35 Відповісти
+17
Русскій Міръ має бути ліквідовано назавжди. І не треба буде нікому ні в чому каятися.
показати весь коментар
29.12.2020 12:40 Відповісти
+16
_Путлер вообще-то не просто так появился, будто чиряк выскочил. Это - результирующий вектор всей фашистской расии.
показати весь коментар
29.12.2020 12:35 Відповісти
Та даже если Леха Навчальный вдруг станет презедонтом на пареше ничо не поменяется))) это ж кацапы
показати весь коментар
29.12.2020 12:35 Відповісти
набег на Москву с кырымлы и притащить на Майдан на покаяние
показати весь коментар
29.12.2020 12:38 Відповісти
кырымлы уже добегались на москву до крымнаша... Лучше никуда не бегать, а построить и запустить.
показати весь коментар
29.12.2020 12:49 Відповісти
Этот Лёха такой же невменяемый имперец. Он только за то, чтобы нынешнюю банду кгб заменить собственной.
показати весь коментар
29.12.2020 12:40 Відповісти
А ведь обожаемые вами байденцы такого как раз и "перезагрузят", как перезагружали ведьмедева на горе Грузии.
показати весь коментар
29.12.2020 12:45 Відповісти
Тільки якщо президентом Виміратів буде Дмитро Анатолійович можна про щось говорити. Дмитро Анатолійович Ярош - маю на увазі.
показати весь коментар
29.12.2020 13:13 Відповісти
Старик Кабаев запросил «режим тишины».
На оккупированных Московией украинских территориях сложилась ситуация, которая совершенно не нравится террористу номер один. Гибнет сельское хозяйство в обезвоженном Крыму, надо кормить «повстанцев» Донбасса, доставлять в «черную дыру» «гумконвоями» с наклейками на белом брезенте грузовиков «Из России с любовью» снаряды для «Градов» и дизельное топливо для танков. Тяжелым жерновом на шее экономики недоимперии висят пенсионеры Донбасса и военные отставники в Крыму.
Англоязычный друг Украины мистер Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций, введенных на православного агресора из-за оккупации Путиным украинского Крыма и не прекращающихся обстрелов Донецкой фильтровальной станции.
Пять американских и три европейских пакета отрезали России доступ к перекредитованию более, чем 600 млрд-ного корпоративного долга РФ перед Западом. На Московии закрываются предприятия оборонной промышленности, происходит массовое увольнение работников, проеден пенсионный фонд, Государственный резервный накопительный Фонд прекратил свое существование, трещит по швам финансовая система. Европа заблокировала поставки в Россию оборудования и больше не делится своими технологиями в области газо и нефтедобычи. Благополучно утоплен на морском дне проект «Северный поток-2».
В такой ситуации единственный цивилизованный выход для кремлевского старца, это выполнить требования Запада и вывести свои оккупационные Вооруженные православные силы из украинского Крыма и Донбасса.
Но окончательно «доконали» старика Кабаева учения «Си Бриз» в Черном море и он в середине лета запросил на Донбассе «режим тишины».
января 2020 года.
показати весь коментар
29.12.2020 14:25 Відповісти
_Путлер вообще-то не просто так появился, будто чиряк выскочил. Это - результирующий вектор всей фашистской расии.
показати весь коментар
29.12.2020 12:35 Відповісти
У кацапни бомбанет от подобной речи. Посыпятся звонки д'ерьмаку с указаниями убрать крамольщика)
показати весь коментар
29.12.2020 12:36 Відповісти
Кулеба озвучує те, що погоджено всіма, кому треба. Не виключаю, що і ФСБ.
Чувак просто показує, що влада зе проукраїнська, щоб лохи велися.
Крім слів, потрібні дії, а їх немає.
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Хахахахахахах!Связь с вами по ТЛФ давно в обрыве.
показати весь коментар
29.12.2020 13:35 Відповісти
Было. Пройдено. Нифига.

Хороший русский - мертвый русский.
показати весь коментар
29.12.2020 12:40 Відповісти
Вирок винесено і ніякій опеляції непідлягає.
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
Русскій Міръ має бути ліквідовано назавжди. І не треба буде нікому ні в чому каятися.
показати весь коментар
29.12.2020 12:40 Відповісти
+100500
показати весь коментар
29.12.2020 14:52 Відповісти
Какая преступная наивность.
показати весь коментар
29.12.2020 12:42 Відповісти
Не факт что он действительно так думает. Достоверно известно лишь что он так говорит.
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Він говорить багато чого, часом дуже правильно. Але реальних дій проти кацапів не робить.
показати весь коментар
29.12.2020 12:49 Відповісти
надеюсь - дипломатия, это не о том, как правду-матку залепить, а о том, как противника в капкан заманить
показати весь коментар
29.12.2020 12:52 Відповісти
_Да я как раз подозреваю что это он мне врёт про какую-то т. н. новую страницу, а не путлеру. Потому как зелёные - это слуги кремля.
показати весь коментар
29.12.2020 13:05 Відповісти
он то не столько врёт, сколько или недомысливает, или хитрит с кремлядью, а вот вас уже, похоже, кто-то в капкан из липкого шоколада словил, если судить по последней фразе.
показати весь коментар
29.12.2020 13:08 Відповісти
_Потому как зелёные - это слуги кремля. Если ты этого до сих пор действительно не осознал (а не прикидываешься или строчишь по работе), то причина этого кроется в тебе самом.
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
думаю, что истинная причина подобных утверждений - в песовской жажде снова прильнуть к корыту и соответствующие этому позыву главы в петеботных методичках. Хотя, отдельные зеленые и у меня вызывают своими действиями желание так думать.
показати весь коментар
29.12.2020 13:18 Відповісти
Русскій?
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Видишь путина - *бей,
видишь ты медведева -
бей по морде,
сильно бей,
сомневаться нечего!


Мразь кремлевскую *бить -
то не преступление,
от чекистов, от гебья
то освобождение.


Написано мною еше до майданного пробуждения Украины.
Рюзьги такого па-русски не пишут.
показати весь коментар
29.12.2020 13:26 Відповісти
Кулеба опять какую-то приторную "кулебяку" несет
показати весь коментар
29.12.2020 13:00 Відповісти
Президент Украины, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу...
показати весь коментар
29.12.2020 12:42 Відповісти
Від такої заяви Кулєби виграє лише Мордор. Кулєба забув згадати, або робить це навмисно, що в покаяння Х..ла має ввійти вивід кацапських військ з Криму та Донбасу, та відшкодування збитків завданих війною.Отправить
показати весь коментар
29.12.2020 12:44 Відповісти
зразу провласні ж"иди заскавчать сцарь введи і прісаєдіні...
показати весь коментар
29.12.2020 12:44 Відповісти
Влажные мечты
показати весь коментар
29.12.2020 12:44 Відповісти
Кулеба, ты дэбил?
показати весь коментар
29.12.2020 12:45 Відповісти
История Украины-300-400 лет.До этого были племена,копавшие котлован по Понт Евскинский
показати весь коментар
29.12.2020 13:34 Відповісти
И снова будет "мир-дружба-бутерброд"? Не пошли бы вы, товарищ Кулебин, куда-нибудь... "строить новые отношения"!
показати весь коментар
29.12.2020 12:46 Відповісти
В Истории РФ был президент который был без имперских амбиций и хорошо относился к Украине?
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Ельцын? Хотя тот бы просто алкаш))
показати весь коментар
29.12.2020 12:56 Відповісти
В них їх всього було два. Медвєдєва рахувати не будемо.
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
Всем вышеотписавшимся - лайк, и пятерка по кацапологии.
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Покаялся ли Чикатило ?.. Вот то то же.
показати весь коментар
29.12.2020 12:48 Відповісти
єму такі ікаєцца то значіт он покаіцца, нє піл нє срал нє єл хахляндієй балєл...
показати весь коментар
29.12.2020 12:48 Відповісти
можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, что нам с ним делать. И пока мы не сядем и этот разговор не проведем

У кого то есть сосед-наркоман, который убил кого то в твоей семье, грабил твою квартиру, насиловал твою жену, но ты хотел бы с ним сесть за один стол и поговорить и наладить дружеские отношения?
показати весь коментар
29.12.2020 12:50 Відповісти
Кулеба,Раха безнадёжна.Ей нужен катарсис,як Германии после Гитлера.Сейчас Рашка-это бешенная собака,а с ней не договариваются,а усыпляют.Бандитский каганат,расширяет своё влияние традиционными методами.Отбирает территории.Мочит оппонентов боевыми ядами.Шантаж.Террор.Короче весь беспредельный арсенал гопоты.Только гопоты Гос.уровня.И с ними не договоришься.Ты терпила и лох,а не равноправный оппонент и партнёр.
показати весь коментар
29.12.2020 12:54 Відповісти
Наївний чувачок..Яке нах покаяння ??? Та й хто буде каятися ?? Наступний президент? А кацапська біомаса не повинна каятися? Не знаю як кому а мені це міфічне кацапське покаяння до дупи (!). Вони курви більше 300 років знищували і принижували мою країну ,мою націю, мою мову ,мою культуру, при всіх царях і режимах, а я зараз весь у соплях всьо прощу і полізу обніматися з кацапнею -сновабратья -?
показати весь коментар
29.12.2020 12:56 Відповісти
Новая страница отношений представляется так: там где была Рашка - дремучий лес.
показати весь коментар
29.12.2020 12:56 Відповісти
Поки санітари приїдуть-дайте йому оселедця!
показати весь коментар
29.12.2020 12:56 Відповісти
Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України. Джерело: https://censor.net/ua/n3239628


показати весь коментар
29.12.2020 12:57 Відповісти
Довбойоб,***
показати весь коментар
29.12.2020 13:02 Відповісти
Для начала покаяния нужно ( каким то образом) изменить всю Россию, превратив ее в нормальное демократическое, не империалистическое, не полицейское, правовое, социальное государство..( хотя не понятно как этого добиться и возможно ли это вообще в принципе). Хотя начать можно с простого, кармы. Для примера - Что является символом России , конечно же Москва. Что является символом Москвы, конечно же Кремль и Красная площадь. Что такое Кремль и рядом прилегающая территория - это кладбище , начиная от Мавзолея, могил упырей вдоль стены и кучи захоронений в самой стене. Что имеем в итоге Символ России это кладбище. Может вывезя все эти останки, мумии и кости куда то подальше ( за 101 км) карма России изменится. Пока же все будет оставаться на месте ничего не изменится. Что и показали и Перестройка, и новая власть Ельцина , не говоря уж о последующем фюрере.
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
Кулеба продовжує політику Зе по замиренню з агресором, брехуном, андрофагом.
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
Якби вчасно відгородились від московії і приєдналися до НАТО то і проблем би не було.
Геть від Москви і без варіантів
показати весь коментар
29.12.2020 13:04 Відповісти
Якщо в тебе сусід вбмвця,то треба будувати високий мур,заводити велику собаку та озброюватись,все інше не допоможе.Кацапи всі однакові,Ху"ло це і є образ типового кацапа.
показати весь коментар
29.12.2020 13:05 Відповісти
А можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос / Типа папа Карло буратины Коломойский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжкой еврейской доле, всплакнут и договорятся о гешефте-продаже Украины. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
смешно и не больше. там инерциальна уже одна территория, не считая крепостных на ней. для того чтобы там что-то изменить при такой массе, сначала нужно начать тормозить старое и так до полной остановки. а потом всё по новой начать разгонять совсем на других принципах. может кто себе представить, что можно всю эту дрянь ну только затормозить и остановить? а мирным путём? а желание там есть у кого то такое начать? а тот кто может хотя бы попробовать нажать на тормоза старого? ото ж! те же процессы и в Украине. сменяющиеся верхи могут, а старые низы просто хотят жить по старому. даже при малейшем намёке на положительные изменения, находится куча служивых, которые достают старый бэкап и откатывают всё на прежние позиции.
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
Я бачив лишень одного президента,який принижено каявся,вибачався і кланявся...Це був наш Зєля перед Кадировим за абсолютно невинний ролик з рюмсаючим президентом Чечні...Правда,Зєля тоді не був ще президентом,але схильність кланятись навряд чи щезла...
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
где-то текстик был что когда дверь в бункер ***** выбьют ботинками солдаты НАТО, оттуда появится улыбаясь леша небутерброд и скажет а россия теперь совсем другая, гласность-перезагрузка-обнуление, это все папередник, ко мне-то у вас надеюсь претензий нет?
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
Что значит "который"? Он там один и бессменный!
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
Підтримка агресії проти України і кримнаш в Наросії близько 80%, 20% - просто пох. Тому - яке покаяння? І чи треба нам вкотре ставати на споконвічні граблі? Тому - тільки: Слава нації! Смерть ворогам! Крапка.
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
А ведь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прав. "Нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть. И об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе - это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков"
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
Адекватное мнение на ситуацию
показати весь коментар
29.12.2020 13:28 Відповісти
Неплохая попытка,кацап.)
показати весь коментар
29.12.2020 13:51 Відповісти
Изложите, НЕкацап, свое предложения как жить дальше с таким соседом. Только не скрывайтесь за псевдонимом бот - штирлиц - откройте личико.
показати весь коментар
29.12.2020 14:10 Відповісти
Как жили 2 года назад,минимум. И ждать когда этот "недосовок" окончательно сдохнет. А бот я или не бот-тебя волновать не должно.
показати весь коментар
29.12.2020 14:14 Відповісти
этот недосовок 600 лет не сдыхает. И не сдохнет и сейчас.
показати весь коментар
29.12.2020 16:08 Відповісти
Что-то я не припоминаю чтобы 600 лет назад было образование,состоящее из 15 республик.
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
Про что написал? Откуда у зедебилов такие министры? Ведь есть же адекватные грамотные люди!
показати весь коментар
29.12.2020 13:16 Відповісти
Хахахахахахахахаха!!!На коленях приползёт,засранец!
показати весь коментар
29.12.2020 13:17 Відповісти
" Розмова з москалями повинна тривати не довше кулеметної черги"...

Кулеба, придурок, ти про "розмови" скажи матерям загиблих бійців...
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Украине не жить вообще никак с Россией! Россию нужно развалить холодной войной, а пока РФ существует, то это будет вечный враг!!!
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Хахахахахаххахаха!!!Были уже развалильщики.Читай историю.Россия вам не по зубам,да и другием то-же.Будем врагами,ничего сверх естественного.У России есть всё,у вас нет ничего.С кем бодаться собрался?Из ума выжил окончательно?
показати весь коментар
29.12.2020 13:31 Відповісти
по истории холодной войны развал СССР был 30 лет назад. не так давно разваливалась. Только США с Западом решили, что была победа в холодной войне СССР рухнул, но оказалось остаток СССР - РФ, притворилась мертвой и накопила сил и опять пошла в атаку, а значит придется США добить РФ!
показати весь коментар
29.12.2020 14:08 Відповісти
Детский сад какой то! Лиш бы чего то ляпнуть!!!
показати весь коментар
29.12.2020 13:25 Відповісти
Президент РФ, который покается/ С каких этих самых он покается: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Готов каяться кодлан Коломойского .Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Кернес : Мы должны в первую очередь покаяться, что мы(Украина и РФ) обвиняем друг друга/ Наша стратегия не обвинять россиян во всех наших несчастьях, - Ермак.
показати весь коментар
29.12.2020 13:33 Відповісти
покається?? ніколи не каялись, а тут раптово чого б це? та і одне каяття тут абсолютно не вистачить! також треба буде віддати всі вкрадені землі, виплатити величезні контрибуції, розкрити нарешті всі чекістські архіви, що стосуються України і ще багато, багато іншого....
показати весь коментар
29.12.2020 13:42 Відповісти
Кулеба говорит правильно, только когда это случится? И что останется от Московии на тот момент- одна Московская область?
показати весь коментар
29.12.2020 14:04 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 14:28 Відповісти
Ну для начала я бы посоветовал Кулебе обратить внимание на другие граничащие государства и не задавать глупых вопросов. Ну например Финляндия - она потеряла Карелию и ничего, живут не хуже других. Япония - потеряла ряд Курильских островов, тоже неплохо живет. Германия потеряла Калининградскую область и тоже не бедствует. Эстония претендует на территорию РФ и они живут как-то. А еще есть граница с США и Китаем - в общем есть у кого поучиться как нужно жить и не бедствовать.
показати весь коментар
29.12.2020 14:05 Відповісти
Всё вернётся хозяевам, не ссы.
показати весь коментар
29.12.2020 18:12 Відповісти
і відразу стане колишнім президентом РФ. Проблема не в керівництві, проблема в тому, що там народ хворий.
показати весь коментар
29.12.2020 14:07 Відповісти
Иванов,сразу на х..й
показати весь коментар
29.12.2020 14:19 Відповісти
Славик, брысь в будку свинособака!
показати весь коментар
29.12.2020 14:54 Відповісти
Москва покается когда в бункере застрелится плешивое чмо,а над кремлем поднимут флаг НАТО.
показати весь коментар
29.12.2020 14:17 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 14:27 Відповісти
"Президент РФ, который покается..."
Ні-ні-ні, так не канає. Весь народ РФ має покаятися перед Україною шляхом сплати 100% репарацій, та компенсацій всім постраждалим від російської агресії.
показати весь коментар
29.12.2020 14:39 Відповісти
Щяз кацапи покаяються. Тримай кишеню ширше.
показати весь коментар
29.12.2020 14:58 Відповісти
говорим все подряд, а каждый пусть уже слышит что хочет
показати весь коментар
29.12.2020 15:14 Відповісти
Никогда такого не будет - русишговорящие козломордые каяться перед другими недолюдьми не приучены, они же высшая раса с духовными скрепами.
показати весь коментар
29.12.2020 15:15 Відповісти
Блажен, кто верует... особенно в чудеса.
показати весь коментар
29.12.2020 15:43 Відповісти
Он не покается. Даже не надейтесь. Все человеческое ему ненавистно. Увы, так сделаны маленькие зеленые. Такова ихняя суть. Такова суть манускрипта Войнича.
показати весь коментар
29.12.2020 16:48 Відповісти
наХ... нам всі ці покаяння? тільки ров з морозостікими крокодилами та вишки з кулеметами!
показати весь коментар
29.12.2020 17:50 Відповісти
Где вы видели что бы сатана каялся?
показати весь коментар
29.12.2020 17:50 Відповісти
Сначала деньги, потом стулья. Сначала наши территории, затем разговор. Никак иначе.
показати весь коментар
29.12.2020 18:11 Відповісти
сначала нужно президента РФ сменить, потом все остальное.. поговорим, а не сказки заранее будем верить и сочинять.
показати весь коментар
29.12.2020 20:36 Відповісти
 
 