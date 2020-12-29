Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба
Тактична мета - це завершити війну з Росією і повернути мир в Україні, проте навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "День" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України.
"Це факт. Ми в Україні можемо ще сто років наговорювати один на одного, перекручувати слова, переставляти щось. А можемо просто сісти і спокійно спробувати відповісти на запитання, а як взагалі нам жити з таким сусідом, що нам з ним робити. І поки ми не сядемо і цю розмову не проведемо, наші позиції залишатимуться ослабленими, бо тактична мета – це завершити війну з Росією і повернути мир в Україну", - підкреслив міністр.
За словами Кулеби, навіть після припинення війни Росія не стане білою і пухнастою.
"Потрібно розуміти, як нам жити з Російською Федерацією, з такою, якою вона є, з тими установками ідеологічними, які у неї є. І про це треба серйозно говорити, а поки що те, що я бачу у суспільстві – це намагання одних поставити на п’єдестал "суперпатріотів", а інших моментально затаврувати зрадниками тільки за те, що ті висловлюють якісь не мейнстрімні думки щодо Російської Федерації. Я теж можу вийти і сто разів "обкласти" Росію з усіх боків. Тільки припиненню війни і поверненню наших територій це взагалі нічим не допоможе. Лише отримаю свою тисячу лайків", - пояснив глава МЗС.
"Ми можемо нескінченно "мочити" один одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви один за одним тільки РФ", - додав Кулеба.
"Ми намагаємось низку фундаментальних проблем безпекових нашої держави вирішити. Абсолютно, я не пожартував і не потролив росіян, коли сказав — я буду працювати над тим і сподіваюсь, щоб усі мої наступники працювали над цим. Ми колись слабо уявляли собі, що президент Росії покладе квіти до пам’ятника Голодомору, а у дві тисячі якомусь році, коли ялинка впала на Януковича, то вони разом з Медвєдєвим стояли біля пам’ятника Голодомору. А це був меморіал Голодомору-геноциду, а не меморіал просто Голодомору. Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами, тому що це мета: що президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами", - підсумував глава МЗС
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На оккупированных Московией украинских территориях сложилась ситуация, которая совершенно не нравится террористу номер один. Гибнет сельское хозяйство в обезвоженном Крыму, надо кормить «повстанцев» Донбасса, доставлять в «черную дыру» «гумконвоями» с наклейками на белом брезенте грузовиков «Из России с любовью» снаряды для «Градов» и дизельное топливо для танков. Тяжелым жерновом на шее экономики недоимперии висят пенсионеры Донбасса и военные отставники в Крыму.
Англоязычный друг Украины мистер Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций, введенных на православного агресора из-за оккупации Путиным украинского Крыма и не прекращающихся обстрелов Донецкой фильтровальной станции.
Пять американских и три европейских пакета отрезали России доступ к перекредитованию более, чем 600 млрд-ного корпоративного долга РФ перед Западом. На Московии закрываются предприятия оборонной промышленности, происходит массовое увольнение работников, проеден пенсионный фонд, Государственный резервный накопительный Фонд прекратил свое существование, трещит по швам финансовая система. Европа заблокировала поставки в Россию оборудования и больше не делится своими технологиями в области газо и нефтедобычи. Благополучно утоплен на морском дне проект «Северный поток-2».
В такой ситуации единственный цивилизованный выход для кремлевского старца, это выполнить требования Запада и вывести свои оккупационные Вооруженные православные силы из украинского Крыма и Донбасса.
Но окончательно «доконали» старика Кабаева учения «Си Бриз» в Черном море и он в середине лета запросил на Донбассе «режим тишины».
января 2020 года.
Чувак просто показує, що влада зе проукраїнська, щоб лохи велися.
Крім слів, потрібні дії, а їх немає.
Хороший русский - мертвый русский.
видишь ты медведева -
бей по морде,
сильно бей,
сомневаться нечего!
Мразь кремлевскую *бить -
то не преступление,
от чекистов, от гебья
то освобождение.
Написано мною еше до майданного пробуждения Украины.
Рюзьги такого па-русски не пишут.
У кого то есть сосед-наркоман, который убил кого то в твоей семье, грабил твою квартиру, насиловал твою жену, но ты хотел бы с ним сесть за один стол и поговорить и наладить дружеские отношения?
Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України. Джерело: https://censor.net/ua/n3239628
"Ми можемо нескінченно "мочити" один одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви один за одним тільки РФ", - додав Кулеба. Джерело: https://censor.net/ua/n3239628
Геть від Москви і без варіантів
Кулеба, придурок, ти про "розмови" скажи матерям загиблих бійців...
Ні-ні-ні, так не канає. Весь народ РФ має покаятися перед Україною шляхом сплати 100% репарацій, та компенсацій всім постраждалим від російської агресії.