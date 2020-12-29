"Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує скорочення економіки України на 3% у жовтні-грудні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року, повідомив глава відомства Ігор Петрашко.

"Ми вже почали бачити економічну стабілізацію ... Падіння в третьому кварталі збереглося на рівні 3% ВВП і очікується 3% ВВП у четвертому кварталі", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року сповільнилося до 3,5% ВВП зі 114% у другому. У першому кварталі цього року воно становило 1,3%, тоді як у четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.

Петрашко уточнив, що Мінекономіки зберігає квітневий прогноз падіння ВВП на 4,8% за підсумками року й очікує зростання економіки на 4,6% у 2021 році.