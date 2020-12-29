УКР
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує скорочення економіки України на 3% у жовтні-грудні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року, повідомив глава відомства Ігор Петрашко.

"Ми вже почали бачити економічну стабілізацію ... Падіння в третьому кварталі збереглося на рівні 3% ВВП і очікується 3% ВВП у четвертому кварталі", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року сповільнилося до 3,5% ВВП зі 114% у другому. У першому кварталі цього року воно становило 1,3%, тоді як у четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки "Великому будівництву" Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році, - Шмигаль

Петрашко уточнив, що Мінекономіки зберігає квітневий прогноз падіння ВВП на 4,8% за підсумками року й очікує зростання економіки на 4,6% у 2021 році.

ВВП (1397) Мінекономрозвитку (2400) Петрашко Ігор (170)
29.12.2020 12:46 Відповісти
29.12.2020 12:53 Відповісти
29.12.2020 12:51 Відповісти
29.12.2020 12:46 Відповісти
"нога поросюка" (с)
есть такая кацапская группа "ногу свело"
29.12.2020 12:49 Відповісти
29.12.2020 12:53 Відповісти
..у Йулі з Бєнєй зараз жнива.. як і у їхньої дурілкі картонної
29.12.2020 13:07 Відповісти
29.12.2020 13:19 Відповісти
Йуля в доле.
29.12.2020 15:55 Відповісти
Намащуємо "дешевий" газ від Зеленського на хліб
https://www.youtube.com/watch?v=***********
29.12.2020 12:54 Відповісти
Это в нормальных странах, в которых не выбирают президентом чела играющего членом на рояле))))))
29.12.2020 12:48 Відповісти
СЦД-Україна та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України здійснено спробу системно проаналізувати циклічний характер виникнення пандемій інфекційних хвороб протягом останніх двадцяти років та їх вплив на економіку й суспільство глобального світу. Протягом цього періоду вчені виділили чотири такі пандемії: 1) з листопада 2002 р. по травень 2004 р. - спалах важкого гострого респіраторного синдрому (скорочено ГРВІ), який стався в 35 країнах; 2) з січня 2009 р. по серпень 2010 р. більшість країн постраждали від пандемії свинячого грипу; 3) У 2014-2015 рр. Західна Африка, США та Європа постраждали від пандемії *****; 4) початок 2020 р., на жаль, ознаменувався швидким та найпоширенішим спалахом пандемії коронавірусу практично в усьому світі.
На основі інтелектуального аналізу великих даних про перебіг зазначених хвороб науковці виявили їх циклічний характер з орієнтовним періодом приблизно п'ять-шість років. Для аналізу впливу цих пандемій на світову економіку було здійснено їх порівняння на часовій осі з 40-50-річними економічними циклами Миколи Кондратьєва, заснованими на зміні технологічних укладів суспільства; 7-11-річними циклами Клемента Жюгляра, пов'язаними з коливаннями обсягів інвестицій в основний капітал та середнім показником промисловості Доу-Джонса, що відображає загальну капіталізацію 30 найбільших американських компаній, діяльність яких загалом задає тенденцію для світової економіки.
Було показано, що в період 2020-2021 рр. цикл Кондратьєва проходить через нижню точку падіння і починає зростати. Тому насправді існують об'єктивні умови для подальшого довготривалого зростання світової економіки. Звичайно, інтенсивність такого зростання протягом поточного періоду істотно ослаблена через пандемію COVID-19. Було прораховано, що це призводить до досягнення чергового дна циклу Жюгляра та зниження індексу Доу-Джонса на 30-40%.
Сценарне моделювання показало, що «за Жюгляром», ця рецесія триватиме приблизно півтора року. Протягом цього часу відбудеться перенаправлення інвестицій на 6-й технологічний уклад. Економічне відродження розпочнеться і «за Кондратьєвим», і «за Жюгляром». Дослідники припускають, що з середини 2021 року внесок у світовий ВВП завдяки 6-му технологічному укладу перевищить 5-7%. Це стане причиною перелому у світовій економіці, і вона почне зростати. - http://www.golos.com.ua/article/340062
29.12.2020 13:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов .
29.12.2020 12:49 Відповісти
про ваші бачення ходять легенди: особливо про мир в очах путєна
29.12.2020 12:49 Відповісти
ми забезпечимо зростання української економіки на 40% (с) Зеблазень
29.12.2020 12:50 Відповісти
Вони пішли методом щоб щось підняти на 40 потрібно його спочатку опустити на 80.
29.12.2020 12:51 Відповісти
А адекватные люди это почему-то другим словом называют - "стабилиздец".
29.12.2020 12:50 Відповісти
зелесрань готує стабіліздець...
29.12.2020 12:50 Відповісти
29.12.2020 12:51 Відповісти
в гривнах считаете? в абсолютных величинах? без учета инфляции и роста цен: ну-ну... статизды...
29.12.2020 12:51 Відповісти
Поднимитє мнє вєкі!© "Вій"
Підняли??
🤣
29.12.2020 12:53 Відповісти
Ще одні потужні покращуни.Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7113
29.12.2020 12:55 Відповісти
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4813
29.12.2020 13:03 Відповісти
Сашок, от жоден із вашої свори вчора так і не дав відповідь на одне просте запитання: чому в минулі роки, жодна людина при здоровому глузді не раділа підвищенню ком.тарифів, окрім соєвих дякул і чому нині знову лише соєві дякули радують черговому підвищенню ком.тарифів?
29.12.2020 13:07 Відповісти
Для тебе це дуже складно, не переймайся.
29.12.2020 13:10 Відповісти
Можу пояснити - ваше зелене чмо казало що знайшло креатив зменшити тарифи в два рази. А результат - абсолютно зворотній. Тобто зелебобіки - тупі лохи і настільки тупі, що шукають причини в порохоботах та інших притомних людях, а не в своїй розумовій неповноцінності.
29.12.2020 13:19 Відповісти
Я розумію, що ти - кончений імбецил та гнида.
Можеш більше про це мені не нагадувати.
29.12.2020 13:39 Відповісти
Оце рвонув пердачок ))))
29.12.2020 13:54 Відповісти
Ось бачиш як ти підтверджуєш мої слова. Гнусяво дякую за наглядність.
29.12.2020 14:00 Відповісти
Гниль, а твої батьки знають, що ти, паскуда кончена, соєвим дякулою в неті гадиш?
Не боїшся, що вони тебе за це проклянуть та з дому виженуть?
29.12.2020 14:20 Відповісти
В тебе зелена піна пішла з рота.
29.12.2020 14:25 Відповісти
Отрицательный рост в полной своей красе.

А мы еще над кацапами стебались...
29.12.2020 12:55 Відповісти
стабілізєц.
29.12.2020 13:07 Відповісти
чим вимірюється оці тенденції "стабілізеца"?
Скоріш за все, в гривнях. Відповідно, цінами. На базарі і в супермаркетах... Там дійсно - стабіпіздец.
29.12.2020 12:57 Відповісти
Корисна порада для зелеойбнутих іканамістів - беріть ріст економіки по модулю - не пргадаєте.
29.12.2020 12:58 Відповісти
29.12.2020 13:21 Відповісти
Петрашка, пачитай что пишет твлй начальник - премьер!
"Доходы бюджета-2020 превысили план, - Шмыгаль
29.12.2020 12:58 Відповісти
т.е. к прошлогоднему падению еще + 3 %
замечательно!
29.12.2020 12:59 Відповісти
Послушаем после 8 января, когда все страны начнут восстанавливаться благодаря локдауну, а Украина ляжет.
29.12.2020 13:01 Відповісти
А де тут Діду Морозу на фортепіано зелохам пограти можна?
29.12.2020 13:08 Відповісти
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 1073
29.12.2020 13:02 Відповісти
по итогам Квартала95 необходимо еще воровать
29.12.2020 13:02 Відповісти
.. это и есть обещаный зебилам крихиткой Зелей "конец эпохи бедности"?
29.12.2020 13:03 Відповісти
И начало эпохи нищеты! Ну тут не збрехав.
29.12.2020 13:09 Відповісти
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6292
29.12.2020 13:15 Відповісти
Я думаю, что Зе, по опыту предыдущего премьера, расскажут, что стоимость новогоднего винегрета не изменилась и с экономикой все нормально.
29.12.2020 13:17 Відповісти
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8214
29.12.2020 13:17 Відповісти
Что-то ********* заблудился в цифирях - давно уже, еще в 2019, увидели рост ВВП аж на 40% в эти годы! Совсем опупел, как так можна лишать пипл надежды на очень яркое будущее ожидаемое в глубокой нищите - с курсом в НАТО, Европу, на Марс и далее?
29.12.2020 13:17 Відповісти
Молодцы наши правители!
Экономика США упала на 30%. Странно, что у нас не насчитали рост на 40%.
29.12.2020 13:23 Відповісти
Как в фильме "В бой идут одни старики".
- Все нормально, падаю.
29.12.2020 13:28 Відповісти
при пороху чекали, коли зростання економіки досягне 10%, а при зе радіємо, що впала лише на 3%. Думай-те
29.12.2020 13:29 Відповісти
Аби ж було чим то блазня не обирали б у президенти.
29.12.2020 13:35 Відповісти
"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", (Источник: https://censor.net/ru/n3239630). 73% даже на подъём экономики с 14 по 19 год насмотрелась и надоело! "95" теряете процент, если действительно что-то видите... =)))
29.12.2020 13:35 Відповісти
Цей тип хоче сказати що падіння економіки якщо стабільне то це добре? У них там від кількості грошей мізки замістилися жиром.
29.12.2020 13:36 Відповісти
29.12.2020 13:43 Відповісти
Уничтожение Украины идёт по плану. Спасибо 73% ублюдкам, которые прикидываются украинцами. Как вам ЗЕлёное дерьмо и лапша на ушах не мешает?!
29.12.2020 13:52 Відповісти
А вы еще одну дорожку сделайте, охламоны, еще не то "увидите"...
29.12.2020 13:52 Відповісти
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6316
29.12.2020 13:54 Відповісти
Вчора тільки ж писали що перевиконання страшне і саме в цьому кварталі
29.12.2020 15:11 Відповісти
Это при шоколадном барыге рост в 3% считали так себе результатом, а при зеленых реформаторах и падение на всего 3% уже акуенное достижение))
29.12.2020 18:55 Відповісти
Так це називається "стабілізець", а не стабілізація.
29.12.2020 21:37 Відповісти
 
 