НАТО активізує зусилля із захисту від біологічної зброї на тлі пандемії коронавірусу, - Столтенберг
НАТО активізує свої зусилля в галузі розробки заходів захисту від біологічної зброї.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Це рішення прийнято в світлі нинішньої пандемії. Новий коронавірус не був створений в лабораторних умовах, проте він демонструє небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів, зазначив генсек.
"Ця зброя, як і хімічна зброя, заборонена міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до його використання, тому що ми знаємо, що воно все ще існує", - підкреслив Столтенберг.
Ця зброя може бути застосована не тільки державними суб'єктами, а й терористами. Голова Альянсу вказав, що для запобігання можливій загрозі НАТО вже працює над поліпшенням обміну розвідданими з партнерами.
Єнс Столтенберг не виключив, що у відповідь на масштабний напад із застосуванням біозброї, яке може спричинити сотні тисяч смертей, може послідувати удар із задіянням звичайного або ядерного озброєнь.
"НАТО не володіє забороненою зброєю, однак у нас є повний спектр можливостей для належного реагування", - вказав він.
Так, стаття 5 Північноатлантичного договору про те, що збройний напад на одну або на кілька країн НАТО в Європі або Північній Америці "буде розглядатися як напад на них в цілому", дозволить альянсу вдатися до цих можливостей, попередив генсек.
Просто ковид к летучим мышам не получилось присобачить - трюк не вышел 😀😀😀
Гебейрос вместо того , чтобы спасать землю от ковид , усиленно ищет тваринку , шоб на неё весь ковид навесить .
Олигархи особо не страдают - поднимут себе цены на энергоносители и построят новые дворцы