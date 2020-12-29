УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12581 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
858 11

НАТО активізує зусилля із захисту від біологічної зброї на тлі пандемії коронавірусу, - Столтенберг

НАТО активізує зусилля із захисту від біологічної зброї на тлі пандемії коронавірусу, - Столтенберг

НАТО активізує свої зусилля в галузі розробки заходів захисту від біологічної зброї.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це рішення прийнято в світлі нинішньої пандемії. Новий коронавірус не був створений в лабораторних умовах, проте він демонструє небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів, зазначив генсек.

"Ця зброя, як і хімічна зброя, заборонена міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до його використання, тому що ми знаємо, що воно все ще існує", - підкреслив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам

Ця зброя може бути застосована не тільки державними суб'єктами, а й терористами. Голова Альянсу вказав, що для запобігання можливій загрозі НАТО вже працює над поліпшенням обміну розвідданими з партнерами.

Єнс Столтенберг не виключив, що у відповідь на масштабний напад із застосуванням біозброї, яке може спричинити сотні тисяч смертей, може послідувати удар із задіянням звичайного або ядерного озброєнь.

"НАТО не володіє забороненою зброєю, однак у нас є повний спектр можливостей для належного реагування", - вказав він.

Так, стаття 5 Північноатлантичного договору про те, що збройний напад на одну або на кілька країн НАТО в Європі або Північній Америці "буде розглядатися як напад на них в цілому", дозволить альянсу вдатися до цих можливостей, попередив генсек.

Автор: 

карантин (18172) НАТО (6718) біологічна зброя (28) Столтенберг Єнс (1596) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Думаю , что все вирусы птичий , свинячий, ковид - все искусственное
Просто ковид к летучим мышам не получилось присобачить - трюк не вышел 😀😀😀
Гебейрос вместо того , чтобы спасать землю от ковид , усиленно ищет тваринку , шоб на неё весь ковид навесить .
показати весь коментар
29.12.2020 13:08 Відповісти
+1
Интересно, с чего это вдруг, если ковид19 - не лабораторный и не биологическое оружие, на чем настаивает мейнстрим.
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
+1
не имею квалификации судить микробиологически, а с точки зрения политического злоупотребления ковид19 уникален.
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, с чего это вдруг, если ковид19 - не лабораторный и не биологическое оружие, на чем настаивает мейнстрим.
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
Думаю , что все вирусы птичий , свинячий, ковид - все искусственное
Просто ковид к летучим мышам не получилось присобачить - трюк не вышел 😀😀😀
Гебейрос вместо того , чтобы спасать землю от ковид , усиленно ищет тваринку , шоб на неё весь ковид навесить .
показати весь коментар
29.12.2020 13:08 Відповісти
не имею квалификации судить микробиологически, а с точки зрения политического злоупотребления ковид19 уникален.
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
С политической точки зрения - рушится малый и средний бизнес
Олигархи особо не страдают - поднимут себе цены на энергоносители и построят новые дворцы
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
рушится или рушат, чтобы скупить подешевке, когда хозяева из среднего класса разорятся, и укрепить свою олигархическую власть и долю в экономике? История фейкометного байденогенеза под прикрытием ковида в США указывает скорее на это.
показати весь коментар
29.12.2020 13:50 Відповісти
вот негодяи! Затевают вот эту русофобию, только повод дай.
показати весь коментар
29.12.2020 13:08 Відповісти
НАТО не владеет, а некоторые страны-члены владеют.
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
бульк с лубянки?
показати весь коментар
29.12.2020 13:52 Відповісти
Генсек НАТО это такая должность где специально набирают идиотов.
показати весь коментар
29.12.2020 13:23 Відповісти
А вы предыдущего помните?
показати весь коментар
29.12.2020 14:14 Відповісти
Нарешті.
показати весь коментар
29.12.2020 16:03 Відповісти
 
 