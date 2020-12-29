НАТО активізує зусилля із захисту від біологічної зброї на тлі пандемії коронавірусу, - Столтенберг

НАТО активізує свої зусилля в галузі розробки заходів захисту від біологічної зброї.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це рішення прийнято в світлі нинішньої пандемії. Новий коронавірус не був створений в лабораторних умовах, проте він демонструє небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів, зазначив генсек.

"Ця зброя, як і хімічна зброя, заборонена міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до його використання, тому що ми знаємо, що воно все ще існує", - підкреслив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам

Ця зброя може бути застосована не тільки державними суб'єктами, а й терористами. Голова Альянсу вказав, що для запобігання можливій загрозі НАТО вже працює над поліпшенням обміну розвідданими з партнерами.

Єнс Столтенберг не виключив, що у відповідь на масштабний напад із застосуванням біозброї, яке може спричинити сотні тисяч смертей, може послідувати удар із задіянням звичайного або ядерного озброєнь.

"НАТО не володіє забороненою зброєю, однак у нас є повний спектр можливостей для належного реагування", - вказав він.

Так, стаття 5 Північноатлантичного договору про те, що збройний напад на одну або на кілька країн НАТО в Європі або Північній Америці "буде розглядатися як напад на них в цілому", дозволить альянсу вдатися до цих можливостей, попередив генсек.