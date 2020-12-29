Кулеба про відносини з Угорщиною: "Жодних "танців із бубном" на території України ми не допустимо"
Україна готова до нормалізації відносин з Угорщиною, якщо вона "гратиме за правилами".
Про це в інтерв'ю виданню "День" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Глава МЗС розповів, що під час першої розмови з угорським колегою Петером Сійярто, він сказав, що реально можна перезавантажити українсько-угорські відносини, але на цьому шляху буде багато перешкод, і "все, що відбувалося потім, підтверджує ту розмову".
"Угорщина є нашим сусідом і вона не має якихось агресивних планів щодо України. Угорщина є членом ЄС і НАТО, і ми повинні знайти спільний знаменник на основі взаємної поваги. Угорщина має поважати нас, ми маємо поважати Угорщину. Жодних "танців з бубном" на території України ми не допустимо. Це наша земля, це наші люди. Етнічні угорці є громадянами України, і головне — вони є невід’ємною частиною нашого суспільства. Тому всі ці антиугорські істерії, які у соцмережах деякі сили намагаються розганяти – це істерія не проти угорців, це істерія проти таких самих українців, як і всі інші, бо ми всі є частиною одного тіла – тіла України", - підкреслив міністр.
Водночас Кулеба зазначив, що в Україні готові до нормалізації відносин за умови, "якщо Угорщина гратиме за правилами".
