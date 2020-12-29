УКР
Новини
Кулеба про відносини з Угорщиною: "Жодних "танців із бубном" на території України ми не допустимо"

Кулеба про відносини з Угорщиною:

Україна готова до нормалізації відносин з Угорщиною, якщо вона "гратиме за правилами".

Про це в інтерв'ю виданню "День" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС розповів, що під час першої розмови з угорським колегою Петером Сійярто, він сказав, що реально можна перезавантажити українсько-угорські відносини, але на цьому шляху буде багато перешкод, і "все, що відбувалося потім, підтверджує ту розмову".

"Угорщина є нашим сусідом і вона не має якихось агресивних планів щодо України. Угорщина є членом ЄС і НАТО, і ми повинні знайти спільний знаменник на основі взаємної поваги. Угорщина має поважати нас, ми маємо поважати Угорщину. Жодних "танців з бубном" на території України ми не допустимо. Це наша земля, це наші люди. Етнічні угорці є громадянами України, і головне — вони є невід’ємною частиною нашого суспільства. Тому всі ці антиугорські істерії, які у соцмережах деякі сили намагаються розганяти – це істерія не проти угорців, це істерія проти таких самих українців, як і всі інші, бо ми всі є частиною одного тіла – тіла України", - підкреслив міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що в Україні готові до нормалізації відносин за умови, "якщо Угорщина гратиме за правилами".

Топ коментарі
+4
С бубном не хотят, а по граблям танцуют, аж гай шумит...
показати весь коментар
29.12.2020 13:25 Відповісти
+3
Судя по фото сийярто-петушок. По каким правилам с ним можно играть?
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
+2
"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины.- блокирование на протяжении длительного времени работы комисии"Украина- НАТО" указывает на венгерских всериятов как на соседей - врагов и недоброжелателей Украины
показати весь коментар
29.12.2020 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Судя по фото сийярто-петушок. По каким правилам с ним можно играть?
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
По правилах гри на шкіряній флейті
показати весь коментар
29.12.2020 13:32 Відповісти
С бубном не хотят, а по граблям танцуют, аж гай шумит...
показати весь коментар
29.12.2020 13:25 Відповісти
Кулебе зачет !
Чардаш еще никто так не опускал !
Брамс - Венгерский Танец № 5
https://drivemusic.club/klassicheskaya_muzyka/64859-brams-vengerskijj-tanec-5.html
показати весь коментар
29.12.2020 14:34 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 14:35 Відповісти
А от зедебилов крашенный ,кто тогда?
показати весь коментар
29.12.2020 13:28 Відповісти
"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины.- блокирование на протяжении длительного времени работы комисии"Украина- НАТО" указывает на венгерских всериятов как на соседей - врагов и недоброжелателей Украины
показати весь коментар
29.12.2020 13:30 Відповісти
Щодо слів Кулеби про нормалізацію стосунків з Угорщиною, у мене виникає згадка про фразу з радянського дитячого фільму: "Хлопчик, а ти романтик?" (С)

показати весь коментар
29.12.2020 13:33 Відповісти
Дааа? А с бубенцами на колпаке?
показати весь коментар
29.12.2020 14:04 Відповісти
Какой-то этот Кулеба неудобный для порошков. Шо не скажет, - придраться не к чему!
показати весь коментар
29.12.2020 14:07 Відповісти
дык, дело Пороха живет и процветает !
а куда вы денетесь ЗЕледятлы ?
показати весь коментар
29.12.2020 14:36 Відповісти
Я вот не пойму если венгры так переживают за благополучие своих соотечественников в Украине почему же они блокируют путь ведущий к этому благополучию? А может им насрать на людей как и рашке и интересует только територия?
показати весь коментар
29.12.2020 14:34 Відповісти
Цей Кулеба замітив "антиугорську істерію" і вирішив з нею нещадно боротися... А антиукраїнської пан міністер не замітилисьте? Те, що в угорських населених пунктах не знають української мови а у школах вивчають на рівні "а-баба-галамага", що на звернення українською плюються і демонстративно відвертаються, що повсюди висять чужі прапори на державних установах України, що співаються чужі гімни в державних установах України (!), що чужа країна дає громадянство і паспорти "громадянам України", що чужі міністри і вищі посадаві особи розгулюють українською землею і проводять антиукраїнську агітацю - це пан міністер не замітилисьте?
Так низько, як чинники цього політичного режиму, Україну ще ніхто не опускав, Навіть при УРСР...
показати весь коментар
29.12.2020 14:35 Відповісти
 
 