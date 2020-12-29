Заявки на отримання карантинних 8 тис. грн. подали 430 тисяч ФОПів і найманих працівників

Станом на 29 грудня заявки на отримання компенсації за карантин у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів і найманих працівників.

Про це під час брифінгу повідомив керівник проекту "Дія" Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що подавати заяви на отримання карантинної допомоги можна через портал "Дія" або мобільний додаток. Заявки можна подавати до 31 грудня.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України розпочав виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

