Вору в законі Нодару Асояну відмовили в отриманні політичного притулку в Україні, - джерело

Нодару Асояну, відомому в кримінальних колах як вор у законі Нодар Руставський, Міграційна служба відмовила в отриманні статусу біженця.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в Національній поліції України.

За словами джерела, Асоян звертався до територіального підрозділу Міграційної служби, яке розташоване в Полтаві, і просив політичного притулку. Аргументував тим, що в Росії його переслідують з політичних мотивів - нібито за волонтерську допомогу, яку він надавав Збройним силам України на Сході. Коли йому відмовили, спробував оскаржити це рішення через суд. Але суд, ґрунтуючись на матеріалах, наданих Міграційною службою, ухвалив рішення не на його користь.

Також дивіться: Вора в законі Магало затримали на Київщині. ФОТО

Раніше, коментуючи спробу Асояна отримати статус політичного біженця, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук": "Сьогодні прочитав на якомусь сайті інформацію про те, що "злодій у законі" Нодар Руставський звертався з проханням надати йому політичний притулок у нашій країні й наче вже отримав, бо "допомогав нашим військовим на війні". Тепер за це "волонтерство" його переслідує РФ.

У мене в голові не вкладається - як це "злодій у законі" звертається до органів влади з проханням, мабуть, винний у цьому коронавірус.

Світ збожеволів - старі "законники" на тому світі, мабуть, уже перевернулися там не один раз від такої новини.

І головне. За останні роки не чув, щоб хтось зі "злодіїв у законі" звертався з таким прохання до органів влади Грузії або тієї ж Росії, чи до будь-якої іншої країни світу... Мабуть, у нас це можливо, бо ми дійсно вже прогресивна, гуманна, вільна, демократична країна.

Дивіться також: Злодія в законі Мамуку затримали на Київщині. ВIДЕО

З таким розкладом до нас поїдуть "такі волонтери" зі всього світу, кожний захоче допомогти нам на війні".