Вору в законі Нодару Асояну відмовили в отриманні політичного притулку в Україні, - джерело

Нодару Асояну, відомому в кримінальних колах як вор у законі Нодар Руставський, Міграційна служба відмовила в отриманні статусу біженця.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в Національній поліції України.

За словами джерела, Асоян звертався до територіального підрозділу Міграційної служби, яке розташоване в Полтаві, і просив політичного притулку. Аргументував тим, що в Росії його переслідують з політичних мотивів - нібито за волонтерську допомогу, яку він надавав Збройним силам України на Сході. Коли йому відмовили, спробував оскаржити це рішення через суд. Але суд, ґрунтуючись на матеріалах, наданих Міграційною службою, ухвалив рішення не на його користь.

Також дивіться: Вора в законі Магало затримали на Київщині. ФОТО

Раніше, коментуючи спробу Асояна отримати статус політичного біженця, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук": "Сьогодні прочитав на якомусь сайті інформацію про те, що "злодій у законі" Нодар Руставський звертався з проханням надати йому політичний притулок у нашій країні й наче вже отримав, бо "допомогав нашим військовим на війні". Тепер за це "волонтерство" його переслідує РФ.

У мене в голові не вкладається - як це "злодій у законі" звертається до органів влади з проханням, мабуть, винний у цьому коронавірус.

Світ збожеволів - старі "законники" на тому світі, мабуть, уже перевернулися там не один раз від такої новини.

І головне. За останні роки не чув, щоб хтось зі "злодіїв у законі" звертався з таким прохання до органів влади Грузії або тієї ж Росії, чи до будь-якої іншої країни світу... Мабуть, у нас це можливо, бо ми дійсно вже прогресивна, гуманна, вільна, демократична країна.

Дивіться також: Злодія в законі Мамуку затримали на Київщині. ВIДЕО

З таким розкладом до нас поїдуть "такі волонтери" зі всього світу, кожний захоче допомогти нам на війні".

вор у законі (242) Нацполіція (15426) сховище (192) Держміграція (274) Аброськін В’ячеслав (465)
+9
А чо так? Чего не помочь хорошему человеку? Ринат Бандитыч тоже вор в законе и это ему не мешат мутить схемы на зеленом тарифе))))
29.12.2020 13:33 Відповісти
+2
на родину он неможет... там у них на камеру спрашивают "имеете ли вы статус вора, можно ли вас считать вором в законе" - скажет "нет" - сам себя опустил, скажет "да" - сядет на десятку, просто потому что называется так. Саакашвили придумал, частично слизав закон РИКО в США.
29.12.2020 13:40 Відповісти
+2
Мусора денег возьмут, запустят а потом показательно словят и депортируют. И навар и показатели ростут. Рехформа, ептель.
29.12.2020 13:42 Відповісти
И что теперь на родину, работать?
29.12.2020 13:33 Відповісти
на родину он неможет... там у них на камеру спрашивают "имеете ли вы статус вора, можно ли вас считать вором в законе" - скажет "нет" - сам себя опустил, скажет "да" - сядет на десятку, просто потому что называется так. Саакашвили придумал, частично слизав закон РИКО в США.
29.12.2020 13:40 Відповісти
Нет, с мусорами договорится...
29.12.2020 13:40 Відповісти
Мусора денег возьмут, запустят а потом показательно словят и депортируют. И навар и показатели ростут. Рехформа, ептель.
29.12.2020 13:42 Відповісти
29.12.2020 14:02 Відповісти
А чо так? Чего не помочь хорошему человеку? Ринат Бандитыч тоже вор в законе и это ему не мешат мутить схемы на зеленом тарифе))))
29.12.2020 13:33 Відповісти
У меня в голове не укладывается - как это "вор в законе" обращается в органы власти с просьбой, в жизни Вячеслав все наоборот.
29.12.2020 13:35 Відповісти
Ну так он же в заявлении не пишет: Я, вор в законе...
29.12.2020 13:43 Відповісти
при порохе воры стали неприкасаемые , при зеленых тоже , вот и думает данный фигурант -
почему тем можно , а ему нельзя
страну превратили в воровской анклав , куда разная шваль со всего бывшего совка стекается
и ведь знают че здесь их даже арестовать за любое преступление нельзя
а этот пост пробил очередное дно - вор просит политубежища , и ведь дадут , ну чутка погодя
29.12.2020 15:35 Відповісти
Жмот наверно.....
Уже давно известно и кому заносить и сколько для получения гражданства....
В миграц службу не ниже зама заносишь 10 шт зелени.........
29.12.2020 13:47 Відповісти
а шо так много, на 10 штук можно всей банде пачпорта выписать
29.12.2020 13:51 Відповісти
Ну не знаю......
Услуги Дины Пимаховой стартовали с 10....
29.12.2020 14:08 Відповісти
ну если он Руставский, пусть едет в Грузию. там Михо все условия создал
29.12.2020 13:50 Відповісти
но мы же ни в чем невиноваты
Вору в законі Нодару Асояну відмовили в отриманні політичного притулку в Україні, - джерело - Цензор.НЕТ 7640
29.12.2020 13:50 Відповісти
Ничего удивительного, только в Украине "волонтеры" собирают деньги ТОЛЬКО на личную. карточку и никто и никогда не показывал банковские выписки прихода и расхода с карточки. Это нонсенс и незаконно во всех странах кроме Украины.
29.12.2020 13:51 Відповісти
Особенно, если в своих инстаграмах все время постят фотки с разных кафе, ресторанов, пляжей и отелей Европы и Азии. Что-то крепко не так с нашим обществом.
29.12.2020 13:54 Відповісти
У нас отказали - не беда! Завтра этот вор всплывет где-то в Австрии или Финляндии, Европа медленно сходит (сошла?) с ума, если за последние годы дала вид на жительство тысячам чеченцев, дагам, арам и другим диким племенам из РФ, которым еще очень рано жить среди людей.
29.12.2020 13:53 Відповісти
не надо было отказывать! Предложили бы ему поцеловать зад полицейского под видеокамеру... .
А потом, по привычке, сказали бы что пошутили и не пустим к нам...
29.12.2020 13:54 Відповісти
Таки ,да! Полный беспредел ! Авторитетный вор запросил новую ксиву, а они поперек !?? Чего шуршите ,чего быкуете ?
29.12.2020 13:59 Відповісти
Грузинского вора находящегося в розыске, наплевав на официальные запросы прокуратуры назначили на высокую госдолжность губернатора, потом реформатора в Украине. Чего сейчас скулить? Собирайте толпу и на границу встречать очередного вора который хочет в Украину. Или забыли что недавно это было основным занятием?
29.12.2020 13:59 Відповісти
Очень странно. Почему так? Занес что ли мало? или почему?
29.12.2020 14:02 Відповісти
.

ну правильно. Киев же не резиновый. тут своих воров хватает
29.12.2020 14:06 Відповісти
правильно що відмовили...в нас своїх 450
29.12.2020 14:09 Відповісти
Не "вору в законі", а "злодію в законі".
29.12.2020 14:12 Відповісти
А до рішення сходняка немає поваги.
Може, він збирався до в'язниці.
29.12.2020 14:13 Відповісти
Наприкінці правліня Ющенко в Україні було лише 3 "злодія в законі", а після Порошенка їх стало вже 107. Скільки зараз не знаю адже маючи крімінального міністра внутрішніх справ і повністю провалену "реформуу" менше їх точно не стало.
29.12.2020 14:46 Відповісти
чому відмовили? команді ж зеленського потрібні нові обличчя реформаторів
29.12.2020 15:02 Відповісти
Мало отсыпал
29.12.2020 15:33 Відповісти
Замість покійного Нігояна, земля йому пухом і світла пам'ять, не хватає у нас ще таких вірменів як цей "законник".
29.12.2020 17:47 Відповісти
 
 