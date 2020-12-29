УКР
Новини Агресія Росії проти України
395

Окупанти з початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, з підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельського і Авдіївки, а поблизу Водяного відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Ці ворожі провокації не несли загрози життю і здоров'ю українських воїнів, тому вогонь не відкривався.

Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

Автор: 

Міноборони (7633) обстріл (30375) Донбас (22360)
Надо срочно отступать еще на нескольких участках.

Дело мира не испортить предательством, а рейтинг падает.
29.12.2020 13:37 Відповісти
Не падает. Это рост, просто он отрицательный... Спросите у кураторов потерпевшего - это их терминология.
29.12.2020 13:41 Відповісти
Торопят с "разведением"
29.12.2020 13:41 Відповісти
Разводят "как котят" (с)
29.12.2020 13:42 Відповісти
Це вже ЗЕмЬІр, чи ще ні?
29.12.2020 13:46 Відповісти
Мне как офицеру ЗСУ стыдно за ЗСУ. Стыдно за эту чушь про перемирие, которую несёт штаб ООС, МО что бы ублажить русскомирное ватное эго четырежды уклониста.
29.12.2020 13:54 Відповісти
 
 