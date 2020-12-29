Окупанти з початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони
Найманці РФ з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат унаслідок ворожого вогню немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, з підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельського і Авдіївки, а поблизу Водяного відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Ці ворожі провокації не несли загрози життю і здоров'ю українських воїнів, тому вогонь не відкривався.
Бойових втрат серед українських підрозділів немає.
