Окупанти з початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, з підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельського і Авдіївки, а поблизу Водяного відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Ці ворожі провокації не несли загрози життю і здоров'ю українських воїнів, тому вогонь не відкривався.

Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

