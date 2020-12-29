Ексзаступниця голови ОП Ковалів має намір продовжити роботу в Наглядовій раді Нафтогазу України

Колишня заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів, яка пішла з посади в грудні, має намір продовжити роботу як член Наглядової ради НАК Нафтогаз України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі, на сьогодні я є заступницею голови Наглядової ради НАК Нафтогаз України, тому я також залишуся на цій посаді працювати, оскільки реформа енергетичного сектору і газового сектору теж вимагає великої уваги і великої роботи", - повідомила Ковалів.

Протягом деякого часу ексзаступниця голови ОП зосередиться на вирішенні стратегічних завдань в нафтогазовому секторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

"Це зростання видобутку газу, побудова конкурентного ринку газу, і сподіваємося, що наступний рік буде успішним для галузі також", - зазначила вона.

У той же час свою відставку з посади заступника керівника Офісу Президента Ковалів пояснила словами про те, що прийшов "час рухатися далі в своїх планах і кар'єрних викликах".

"Я думаю, як мінімум на наступний рік я ставлю собі кілька завдань, які теж будуть пов'язані з допомогою країні, подальшим проведенням реформ. Можливо, це будуть якісь секторальні проєкти. Тому, я думаю, після Нового року побачимо", - сказала вона.