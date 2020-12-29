Ексзаступниця голови ОП Ковалів має намір продовжити роботу в Наглядовій раді Нафтогазу України
Колишня заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів, яка пішла з посади в грудні, має намір продовжити роботу як член Наглядової ради НАК Нафтогаз України.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"У будь-якому разі, на сьогодні я є заступницею голови Наглядової ради НАК Нафтогаз України, тому я також залишуся на цій посаді працювати, оскільки реформа енергетичного сектору і газового сектору теж вимагає великої уваги і великої роботи", - повідомила Ковалів.
Протягом деякого часу ексзаступниця голови ОП зосередиться на вирішенні стратегічних завдань в нафтогазовому секторі.
"Це зростання видобутку газу, побудова конкурентного ринку газу, і сподіваємося, що наступний рік буде успішним для галузі також", - зазначила вона.
У той же час свою відставку з посади заступника керівника Офісу Президента Ковалів пояснила словами про те, що прийшов "час рухатися далі в своїх планах і кар'єрних викликах".
"Я думаю, як мінімум на наступний рік я ставлю собі кілька завдань, які теж будуть пов'язані з допомогою країні, подальшим проведенням реформ. Можливо, це будуть якісь секторальні проєкти. Тому, я думаю, після Нового року побачимо", - сказала вона.
А вот:
Юрій Атаманюк, генерал-майор податкової поліції України, заявив, що назріває черговий корупційний скандал у близькому оточенні президента України Володимира https://znaj.ua/politics/317593-fedina-vtrutilas-u-skandal-iz-podrugoyu-zvirobiy-pislya-ataki-zelenskogo-napevne-komus-brakuye Зеленського . Мова йде про Юлію Ковалів, яка є заступником в Офісі президента. Про це Юрій Атаманюк написав у своєму Телеграм-каналі.
"Як кажуть, https://znaj.ua/news сьогодні заступник глави офісу президента Юлія Ковалів кидається в істериці і намагається вийти на керівництво ДБР. Все тому, що ДБР порушило кримінальну справу на її чоловіка Ярему Коваліва, який у 2015 році бувши керівником Держкомрибгоспу віддав в оренду на підконтрольні йому прокладки чотири державних риболовецькі траулери (вартість кожного близько 10 млн доларів). Вартість оренди в місяць становила 35 тис. дол. при реальній 100 тис. дол. Контракти були підписані у 2015 році на таких умовах, які не дозволяють їх розірвати або змінити вартість оренди до 2025 року. Ось так Юлія Ковалів і заробляє свої капітали. Як кажуть, вистачить п***іти і п***ити...", - пише Атаманюк.