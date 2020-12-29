УКР
1 445 8

Ексзаступниця голови ОП Ковалів має намір продовжити роботу в Наглядовій раді Нафтогазу України

Колишня заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів, яка пішла з посади в грудні, має намір продовжити роботу як член Наглядової ради НАК Нафтогаз України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі, на сьогодні я є заступницею голови Наглядової ради НАК Нафтогаз України, тому я також залишуся на цій посаді працювати, оскільки реформа енергетичного сектору і газового сектору теж вимагає великої уваги і великої роботи", - повідомила Ковалів.

Протягом деякого часу ексзаступниця голови ОП зосередиться на вирішенні стратегічних завдань в нафтогазовому секторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

"Це зростання видобутку газу, побудова конкурентного ринку газу, і сподіваємося, що наступний рік буде успішним для галузі також", - зазначила вона.

У той же час свою відставку з посади заступника керівника Офісу Президента Ковалів пояснила словами про те, що прийшов "час рухатися далі в своїх планах і кар'єрних викликах".

"Я думаю, як мінімум на наступний рік я ставлю собі кілька завдань, які теж будуть пов'язані з допомогою країні, подальшим проведенням реформ. Можливо, це будуть якісь секторальні проєкти. Тому, я думаю, після Нового року побачимо", - сказала вона.

Нафтогаз (4455) звільнення (2718) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2052)
А кто ж это откажется от злачной должности?
показати весь коментар
29.12.2020 13:53 Відповісти
И уж точно не представитель профессии "рот закрыл - рабочее место свободно".
показати весь коментар
29.12.2020 14:00 Відповісти
Все думал, где я мог слышать фамилию этой честной работящей женщины.

А вот:
Юрій Атаманюк, генерал-майор податкової поліції України, заявив, що назріває черговий корупційний скандал у близькому оточенні президента України Володимира https://znaj.ua/politics/317593-fedina-vtrutilas-u-skandal-iz-podrugoyu-zvirobiy-pislya-ataki-zelenskogo-napevne-komus-brakuye Зеленського . Мова йде про Юлію Ковалів, яка є заступником в Офісі президента. Про це Юрій Атаманюк написав у своєму Телеграм-каналі.

"Як кажуть, https://znaj.ua/news сьогодні заступник глави офісу президента Юлія Ковалів кидається в істериці і намагається вийти на керівництво ДБР. Все тому, що ДБР порушило кримінальну справу на її чоловіка Ярему Коваліва, який у 2015 році бувши керівником Держкомрибгоспу віддав в оренду на підконтрольні йому прокладки чотири державних риболовецькі траулери (вартість кожного близько 10 млн доларів). Вартість оренди в місяць становила 35 тис. дол. при реальній 100 тис. дол. Контракти були підписані у 2015 році на таких умовах, які не дозволяють їх розірвати або змінити вартість оренди до 2025 року. Ось так Юлія Ковалів і заробляє свої капітали. Як кажуть, вистачить п***іти і п***ити...", - пише Атаманюк.
показати весь коментар
29.12.2020 14:05 Відповісти
Ковалив намерена продолжить работу в Набсовете "Нафтогаза"/ где с Рабиновичем будет строить украинцам светлое будущее / Максим Рабінович очолив газопостачальну компанію«Нафтогаз України».Июль 30, 2019.
показати весь коментар
29.12.2020 14:29 Відповісти
"Я думаю, как минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ, в форме грабительских тарифов на газ для народа Украины,которыми, прорашистская прокладка "нафтогаз Украины " поздравил украинцев в этом году...
показати весь коментар
29.12.2020 15:21 Відповісти
А кроме всего прочего, в наблюдательных советах и зарплаты с премиями гораздо интереснее, нежели в ОПе.
показати весь коментар
29.12.2020 15:25 Відповісти
А де ще можна заробити космічну зарплатню нічого не роблячи ,взагалі навіщо наглядові ради на державних підприємствах ,працевлаштовувати своїх людей ?
показати весь коментар
29.12.2020 17:22 Відповісти
Розігнати ці нацради потрібно разом з їх колективами, нещенками, наємами і тд. Яка від них користь? Другий шлях також можливий, встановити зарплати для них на рівні 1-10 мінімальних зарплат. І нехай свій потенціал показують!!!
показати весь коментар
29.12.2020 18:15 Відповісти
 
 