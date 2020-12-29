УКР
Влада України має вигризати контракти на вакцину проти коронавірусу, а не чекати на реалізацію COVAX, - Єлісєєв

Влада України має вигризати контракти на вакцину проти коронавірусу, а не чекати на реалізацію COVAX, - Єлісєєв

Україні потрібно не чекати на реалізацію вакцин COVAX, а боротися за вакцину.

Про це у Twitter повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Джерела в ЄС вказують: українська влада поводилася безпорадно і непрофесійно у боротьбі за вакцини від євровиробників. Якби так само діяли свого часу, то Україна ніколи б не мала ні Угоди про асоціацію, ні безвізу. Поради: діяти наступально, вигризати контракти, не чекати на реалізацію COVAX", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах COVAX.

Влада України має вигризати контракти на вакцину проти коронавірусу, а не чекати на реалізацію COVAX, - Єлісєєв 01

Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев - Цензор.НЕТ 9650
29.12.2020 13:54 Відповісти
У влади просто нема матеріальної зацікавленості, бо закупки у виробника - це доволі прозорий процес і нема куди ************* свій інтерес.
29.12.2020 13:58 Відповісти
Поки що, у рік зеленого щура, ця влада вигризає бюджет держави та наши
кишені, як щури. Втім чому ЯК?
29.12.2020 15:22 Відповісти
Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев - Цензор.НЕТ 9650
29.12.2020 13:54 Відповісти
Хочется сказать сатане Елисееву, чтобы он себя обязательно привился сам и для своей семьи выгрыз вакцину, а украинцев нечего дураками делать. В Великобритании уже привили - 20% осложнений, в том числе и паралич. Готовят 100 тыс коек для лечения осложнений.Правление Файзера отказалось себя вакцинировать. Испытания прививок негодящие, на животных не проводились,вместо 6 летнего испытания, на скорую руку за год спартачили какую-то хрень.В США уже 3150 случаев парализованных после вакцинации. Бывший главный фармацевтический эксперт кампании Файзер сказал, что вакцина имеет запах зла. И в это время какое-то ЧМО Елисеев такое городит. Ну не сатана с рогами? Даааа, рогатое чмурыдло, в Аду ему гореть.
29.12.2020 16:27 Відповісти
Ты можешь не прививаться. Тебя не заставляют. Он говорит о том, что вакцина должна быть для тех, кто желает. А ее нет. Обосрать и обозвать-твой девиз.
29.12.2020 17:47 Відповісти
Не перебрехивай. Он сказал ясно и понятно, что правительство должно выгрызть вакцину для украинцев. Так что не нечего тут троллить, любитель вакцин. Кулеба сегодня сказал, что рос. вакцина - гибридное оружие против Украины. А это значит, что все вакцины такие, потому что с одной бочки разливаются.
29.12.2020 20:23 Відповісти
Идут два грузина, несут убитого медведя. Им на встречу американец.
Американец - Гризли?
Грузины - Неет, так задушили.
показати весь коментар
Сначала зелебобики просрали все внешнеполитические связи с нормальными странами, а счас обижаются, что надо "выгрызать". Так еще и остатки зубов поломают выгрызатели...
29.12.2020 13:58 Відповісти
Вообще-то Елисеев такой зелебобик как тьі балерина.
Он глава МИДа при Президенте Порошенко
29.12.2020 14:09 Відповісти
Ты читать умеешь? Я что-то написАл про главу МИДа и Порошенко?
29.12.2020 14:10 Відповісти
Угу.
"Сначала зелебобики просрали все внешнеполитические связи с нормальными странами, а счас обижаются, что надо "выгрызать"

Из написанного следует что тьі Елисеева считаешь зелебобиком и что он обижается что надо "вьігрьізать".
В то время как он всего лишь советует что делать зелебобикам, а зелебобики ну никак еще не проявили своей обидьі на слова Елисеева.

Зьі: я еще и логически мьіслить умею, не только читать
29.12.2020 14:17 Відповісти
Из написанного следует, что зелебобики "проср@ли все полимеры". Или ты хочешь сказать, что зелебобика кто-то из первых лиц мировых держав считает за субьекта?
29.12.2020 14:21 Відповісти
Я хочу сказать лишь то, что из тобой написанного следует, что тьі считаешь зелебобиком Елисеева.
А кем считают мировьіе лидерьі настоящего зелебобика - дело второе.
29.12.2020 14:25 Відповісти
Что там у тебя следует, расскажешь следователю А то, что зелебобик не в состоянии выполнять ни одну из трех конституционных обязанностей президента - это факт.
29.12.2020 14:28 Відповісти
У меня следует то, что тьі дебил.
Сходи-ка тьі в спам, недоумок
29.12.2020 14:29 Відповісти
Обиделся? Привези воды и попей
29.12.2020 14:30 Відповісти
У влади просто нема матеріальної зацікавленості, бо закупки у виробника - це доволі прозорий процес і нема куди ************* свій інтерес.
29.12.2020 13:58 Відповісти
А навіщо антиукраїнській владі щось "вигризати"? Вони навпаки зацікавлені в тому щоб якомога більша кількість українців "подохла" і тоді ніхто їм не буде заважати встановити на території України "рузьке мир"! А то і тарифами морять і різного роду заборонами і тюрмами а тепер ще і коронавірус в підмогу а українці все живуть і живуть!!!
29.12.2020 13:59 Відповісти
Володимир Зеленський, шкода, що ваші радники мовчать, а ви самі допетрати не можете: коли 70% людей розчаровані вашою роботою, вважають, що ви ведете Україну не туди і жити стало гірше - це вони вже не Петра хочуть посадити, а вас.
Готуйтеся, бо може так бути, що в'язниця ще стане найкращою альтернативою 🤔
29.12.2020 14:10 Відповісти
в нього нема радників, були ...аж два. Всі радники у єрмака...
29.12.2020 17:40 Відповісти
Какой смысл в вакцине, если вирус мутирует?
29.12.2020 14:18 Відповісти
Влада України має вигризати контракти на вакцину проти коронавірусу, а не чекати на реалізацію COVAX, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6507
29.12.2020 14:22 Відповісти
належні зуби ще не виросли в цуценят, щоб щось там вигризати у вовків
29.12.2020 15:01 Відповісти
Кто-то рискнёт уколоться вакциной от этих клованов.
29.12.2020 15:16 Відповісти
К. Йоханис Президент Румынии,прибывший в Кишинев с официальным визитом,заявил после встречи с Президентом Молдовы М. Санду,о выделении в ближайшее время срочной помощи в 200 000 вакцин для граждан Молдовы.
29.12.2020 15:21 Відповісти
Кроме этого,будут выделены (должны срочно подписать бумаги,которые предыдущие власти саботировало) 100 миллионов евро срочной финансовой помощи,а также для фермеров бесплатной помощи в 6000 тонн солярки,250 тысяч евро для независимых СМИ и многое другое.
29.12.2020 15:35 Відповісти
Поки що, у рік зеленого щура, ця влада вигризає бюджет держави та наши
кишені, як щури. Втім чому ЯК?
29.12.2020 15:22 Відповісти
в "служивых зеленых грызунов" для украинского народа ,рашист все зубы повыдергивал
29.12.2020 15:25 Відповісти
 
 