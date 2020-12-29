1 551 27
Влада України має вигризати контракти на вакцину проти коронавірусу, а не чекати на реалізацію COVAX, - Єлісєєв
Україні потрібно не чекати на реалізацію вакцин COVAX, а боротися за вакцину.
Про це у Twitter повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Джерела в ЄС вказують: українська влада поводилася безпорадно і непрофесійно у боротьбі за вакцини від євровиробників. Якби так само діяли свого часу, то Україна ніколи б не мала ні Угоди про асоціацію, ні безвізу. Поради: діяти наступально, вигризати контракти, не чекати на реалізацію COVAX", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах COVAX.
