У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", але жодних підтверджувальних документів не надали, - МЗС

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка після скандалу з українською іконою повідомив, що міністру закордонних справ Росії було подаровану "родинну ікону". Але ці слова поки що не підкріплені доказами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, посольству України в Боснії і Герцеговині повідомили, що ікона Святого Миколая нібито "перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

"Проте жодних підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про істинні обставини потрапляння артефакту до Боснії і Герцеговини та шляхи його набуття у власність залишається відкритим", - зазначив Ніколенко.

Він також наголосив, що МЗС у співпраці з міністерством культури, Офісом Генпрокурора і Національною поліцією вживає заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, щоб встановити, як українська ікона потрапила до Боснії.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.