У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", але жодних підтверджувальних документів не надали, - МЗС

У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка після скандалу з українською іконою повідомив, що міністру закордонних справ Росії було подаровану "родинну ікону". Але ці слова поки що не підкріплені доказами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, посольству України в Боснії і Герцеговині повідомили, що ікона Святого Миколая нібито "перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС

"Проте жодних підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про істинні обставини потрапляння артефакту до Боснії і Герцеговини та шляхи його набуття у власність залишається відкритим", - зазначив Ніколенко.

Він також наголосив, що МЗС у співпраці з міністерством культури, Офісом Генпрокурора і Національною поліцією вживає заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, щоб встановити, як українська ікона потрапила до Боснії.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1636) МЗС (4245)
+10
Бреше як і всі підкацапники.
29.12.2020 13:59 Відповісти
+8
воровство - это ваше симейное....
29.12.2020 14:04 Відповісти
+7
Чертовы мародеры!
29.12.2020 14:03 Відповісти
Бреше як і всі підкацапники.
29.12.2020 13:59 Відповісти
Цензор, икона Украинская, а не Ураинская.
29.12.2020 14:00 Відповісти
Чертовы мародеры!
29.12.2020 14:03 Відповісти
воровство - это ваше симейное....
29.12.2020 14:04 Відповісти
начинается...
29.12.2020 14:06 Відповісти
В Україні звісно додіків вистачає але без ікон,бо додік з іконою це як ********** Бандерівець.
29.12.2020 14:08 Відповісти
Шел...шел....
Нашел....
29.12.2020 14:09 Відповісти
Семейная реликвия... Унылая,тупая брехня в кацапском стиле.
29.12.2020 14:10 Відповісти
Монархи в домовинах перевертаються бо лідери країни, або ідіоти, або гопники: типу Путіна чи тупорилого Додіка. Такі тепер соціальні ліфти, що все лайно закидають без гальм на верхні щаблі влади.
29.12.2020 14:20 Відповісти
Та практично любого "Монархи" візьми, така сама сволоч!
29.12.2020 14:32 Відповісти
возвращение иконы парашному коню его блудным сыном.
29.12.2020 14:36 Відповісти
Що додік,що пєдік- один чорт...
29.12.2020 15:17 Відповісти
Напомнило, некогда популярное словосочетание - "у Зеленского"
29.12.2020 15:25 Відповісти
Мовчать наші церковники, релігієзнавці, провоохоронці, навіть ті, хто багато знає і любить поговорити.
Дійсно дуже цікаво. Є якісь офіційні сліди цієї ікони, крім печатки, в Україні?
Печатка теж дає інфрмацію. Поставити її на ікону в 20-ті роки, коли масово знищували попів і церкви, щось да значить. Можемо тільки гадати що примусило тодішню владу зберегти предмет культу.
Не сумніваюсь, що є в Україні люди, які в курсі подій навколо цієї ікони і багатьох інших, що перейшли, скоріш за все, в приватні руки. Але ж мовчать.
29.12.2020 16:01 Відповісти
Из личного общения с сербыми--такие же животные как кацапы.
29.12.2020 19:39 Відповісти
 
 