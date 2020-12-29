УКР
Новини
Кабмін і Рада не узгодили між собою законопроєкти про пенсійну реформу, - нардеп "Голосу" Железняк

Кабмін і Рада не узгодили між собою законопроєкти про пенсійну реформу, - нардеп

Законопроєкти №2683 і №4408 про запровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і професійної накопичувальної системи не були розглянуті депутатами Верховної Ради, через слабку комунікацію Кабміну і парламенту щодо погодження концепцій законопроєктів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у ході дискусії "Ефективне державне регулювання пенсійних накопичень: ризики та перспективи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я не бачу стейкхолдерів законопроєктів, що регулює накопичувальну систему пенсій, з боку Кабміну", - зазначив Железняк.

За словами нардепа, в Кабміні виникли дискусії щодо змін ставки ЄСВ, що передбачено обома законопроєктами. Згідно з текстом закону №2683, кожен українець зобов'язаний платити внески в розмірі 1% від власного доходу, а роботодавці - 2% від зарплати співробітників. Професійна накопичувальна система, яка передбачає три пенсійні програми, вимагає від роботодавців до 22% ЄСВ додатково від 2 до 15% внесків.

"Це велике податкове навантаження на роботодавця і на співробітника, яке навряд чи буде працювати", - сказав Железняк.

+4
Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..

🤣
29.12.2020 14:23 Відповісти
+2
А шо они вообще когда согласовывали? "Бешеный принтер" - он и есть "бешеный принтер". "Нажимай, да дуй" (с)
29.12.2020 14:23 Відповісти
+2
Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5148
29.12.2020 14:24 Відповісти
Ненне! Богатый - это недоработка, точнее, незаконченный процесс.
29.12.2020 14:26 Відповісти
"Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Уряд України
😁
29.12.2020 15:31 Відповісти
Скептики скажут, что та же пенсионная реформа или поднятие цен на газ сделают жизнь граждан Украины только сложнее и беднее. Это действительно так, но виноват в этом не МВФ, а наша украинская власть. Одно только сокращение бюджетных трат и их балансировка с доходами бюджета могли бы помочь в нашей экономической ситуации. А если бы истеблишмент продал все госпредприятия, освободил малый и средний бизнес от поборов и разрешений, провёл реформу экономической свободы, то вскоре и транши МВФ нам попросту не понадобились бы. Но затягивать реформы и "делать дурочку" гораздо удобнее и выгоднее.
29.12.2020 14:26 Відповісти
освободил малый и средний бизнес от поборов и разрешений - від яких? Цей бізнес в чергу стає, щоби комусь хабар дати. Вони інакше не вміють.
показати весь коментар
Депутаты чуть не подрались так как не могли решить кто больше пенсионеров любит. Где то далеко в Израиле по щеке Леонида скатилась скупая мужская слеза...
Сц...ко, эти пенсы! Мы им покращуем, покращуем, а они все живут и живут!
29.12.2020 14:29 Відповісти
взяти у людини кошти, покласти на його рахунок і потім ці кошти йому повертати, це і є накопичувальна пенсійна система.
показати весь коментар
різниця між кітайцями та зельнкінимі в тому,що в нас пенсійний фонд має доступ до твого рахунку.а в них навіть нема кому доступ давати.
показати весь коментар
Слышишь ты,Гыг с Вами,тебе сколько лет? Раз тебе нравится пример Китая. У нас, в Украине при подобной системе человек,выйдя на пенсию,купит на все пенс.сбережения булочку. А все остальное сьест инфляция.Интересно,тебя это устроит? если сам не "допрешь",у родителей спроси.
29.12.2020 15:54 Відповісти
может если бы была такая пенсионная система,как в китае-то и коррупция с инфляцией поменьше была бы?не?
и потом,можно предоставить клиентам право выбирать счет,в нацвалюте с большими процентами или в свободно конвертируемой с умеренными...
заодно и валюта в стране водилась бы...
29.12.2020 16:01 Відповісти
Гыгу. Мечты,мечты,где ваши грезы?...
29.12.2020 17:15 Відповісти
это не мечты...это информация к размышлению
29.12.2020 17:32 Відповісти
 
 