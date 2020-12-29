Кабмін і Рада не узгодили між собою законопроєкти про пенсійну реформу, - нардеп "Голосу" Железняк
Законопроєкти №2683 і №4408 про запровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і професійної накопичувальної системи не були розглянуті депутатами Верховної Ради, через слабку комунікацію Кабміну і парламенту щодо погодження концепцій законопроєктів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у ході дискусії "Ефективне державне регулювання пенсійних накопичень: ризики та перспективи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я не бачу стейкхолдерів законопроєктів, що регулює накопичувальну систему пенсій, з боку Кабміну", - зазначив Железняк.
За словами нардепа, в Кабміні виникли дискусії щодо змін ставки ЄСВ, що передбачено обома законопроєктами. Згідно з текстом закону №2683, кожен українець зобов'язаний платити внески в розмірі 1% від власного доходу, а роботодавці - 2% від зарплати співробітників. Професійна накопичувальна система, яка передбачає три пенсійні програми, вимагає від роботодавців до 22% ЄСВ додатково від 2 до 15% внесків.
"Це велике податкове навантаження на роботодавця і на співробітника, яке навряд чи буде працювати", - сказав Железняк.
Уряд України
Сц...ко, эти пенсы! Мы им покращуем, покращуем, а они все живут и живут!
и потом,можно предоставить клиентам право выбирать счет,в нацвалюте с большими процентами или в свободно конвертируемой с умеренными...
заодно и валюта в стране водилась бы...