Україна готує угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм, - Петрашко

Україна розпочала підготовку до переговорів про нові угоди про зону вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Триває підготовка до переговорів про ЗВТ з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

"Це важливі ринки для української продукції в межах розширення наших експортних можливостей", - сказав Петрашко.

Він також нагадав, що Україна почала переговори з ЄС щодо перегляду Угоди про асоціацію.

Як підкреслив Петрашко, докапіталізація Експортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, яку передбачає держбюджет-2021, дозволить зміцнити експортні позиції України.

Топ коментарі
+3
А с Оманом? Или это лично потерпевший поедет договариваться?
29.12.2020 14:44 Відповісти
+3
почему же молчит оман? волнуюсь. владимир же обо всем еще год назад договорился
29.12.2020 14:54 Відповісти
+1
29.12.2020 15:06 Відповісти
А с Оманом? Или это лично потерпевший поедет договариваться?
29.12.2020 14:44 Відповісти
Навіщо нам СЕЗ із країнами де дешева робоча сила? Щоби знищити власну економіку, яка і так не ахті?
29.12.2020 14:46 Відповісти
олігархи злодіяри те де їм щось цікаве то собі любе а для нації мільрдні митні побори за велосипеда вимагають
29.12.2020 14:52 Відповісти
почему же молчит оман? волнуюсь. владимир же обо всем еще год назад договорился
29.12.2020 14:54 Відповісти
29.12.2020 15:06 Відповісти
Ці вже пенькі будуть вивозити , виконуючі двосторонні угоди, які напідписували на дурну голову.
29.12.2020 15:14 Відповісти
египетская картопелька....скоро на полках
29.12.2020 15:15 Відповісти
Оман Оман Оман!
29.12.2020 15:36 Відповісти
А с племенами Тумба Юмба нет? Я вообще не представляю как мы до сих пор жили без этого
29.12.2020 15:39 Відповісти
так Китай же голосует в ООН против Украины по Крыму.
29.12.2020 15:49 Відповісти
Охренели???? С Китаем?? Камня на камне не останется от экономики после этого. Вражины зеленые!
29.12.2020 20:37 Відповісти
 
 