Україна готує угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм, - Петрашко

Україна розпочала підготовку до переговорів про нові угоди про зону вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Триває підготовка до переговорів про ЗВТ з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

"Це важливі ринки для української продукції в межах розширення наших експортних можливостей", - сказав Петрашко.

Він також нагадав, що Україна почала переговори з ЄС щодо перегляду Угоди про асоціацію.

Як підкреслив Петрашко, докапіталізація Експортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, яку передбачає держбюджет-2021, дозволить зміцнити експортні позиції України.