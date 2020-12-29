УКР
Новини
Новини

У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

У Кабміні озвучили свою позицію щодо абітурієнтів з окупованих територій.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що така можливість стала ще легшою, ніж була раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти пропонує зробити ЗНО з додаткових предметів платним

"По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів, дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій. Плюс у бюджеті-2021 ми отримали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Тому що треба їм допомогти з українською мовою тощо", - сказав Резніков.

Він додав, що наразі в Україні працює два центри - "Донбас Україна" і "Крим Україна" (освітні центри з роботи з абітурієнтами. - Ред.). "Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим. Тим паче, що цьогоріч вже не було розділення для вступу - виші однакові для "Донбас Україна" і "Крим Україна". Політика Міністерства - не ділити. Бо й Крим, і окремі райони Донецької та Луганської областей - окуповані території України, і там, і там наші громадяни, які є заручниками. Вони однаково потребують нашого захисту і нашої допомоги" - наголосив міністр.

Автор: 

вступна кампанія (229) виш (559) Крим (14217) Донбас (22360) абітурієнт (117) ЗНО (323) студенти (455) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+38
В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО



З якого то курва хрiна ??
показати весь коментар
29.12.2020 15:00 Відповісти
+31
Чудово! Діти, бітьки яких платять податки в бюджет України, які дупу рвуть, щоб гідно здати те ЗНО, в черговий раз посунуті дітьми любителів "народних республік"... ну-ну...
показати весь коментар
29.12.2020 15:05 Відповісти
+26
А діти воїнів, включаючи дітей загиблих воїнів?
показати весь коментар
29.12.2020 15:01 Відповісти
Вы "уверены", что "такие льготы" предоставляют детям наших воинов, в первую очередь погибших? А я вот не уверен! Ибо НИГДЕ об этом не сообщают. Максимум, на что они могут рассчитывать- это "коэффициент" к баллам по ЗНО, которое они СДАЮТ наравне со всеми! Это НЕ СРАВНИМО с тем, что имеют дырывчане! О чем Вы говорите???
И да. Это НЕ просто "случай вандализма". Это- ИДЕОЛОГИЯ. Это- отношение к Украине, украинскому народу и всему украинскому! И эти случаи НЕ единичны! Допустим, логично было бы поддерживать льготами проукраински настроенных детей из дыры. Но как их "отфильтровать" от тех, кто ненавидит Украину и не изменится НИКОГДА? Сделать это невозможно. А поощрять тех, кто нас ненавидит, за наши бабки да ещё в ущерб тем, кто Украину любит и просто нашим детям, которые 11 лет тянут лямку нашего идиотского образования с его неимоверными нагрузками, которых нет НИГДЕ В МИРЕ- ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МАРАЗМА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!
показати весь коментар
29.12.2020 16:23 Відповісти
Если эти дети решили учиться в неоккупированной Украине, значит, есть шанс, что не все потеряно. Вот именно, что отфильтровать невозможно, кто хороший украинец, а кто нет. Но шанс мы можем и должны дать. Так как мы есть справедливое и демократическое общество и государство. То, что наше образование слишком перегружено ненужными элементами и стало для наших детей часто мукой, а не наукой , тоже согласна.
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
О каком "шансе" Вы говорите? Человека в 20 лет изменить НЕВОЗМОЖНО!!! Тот, кто получил этот "шанс"- обосzал наши святыни! И таких оттуда- процентов 90, если не больше! Разве что большинство боится уголовной ответственности. Здесь, в Украине. Потому и сидит ровно и прямо, особо не высовываясь. А копни- почитай их соцсети хотя бы- сколько там дерьма! Да и какой "шанс"? "Шанс" пополнить ряды местной ваты и голосовать за ОПЗЖ??? Вы о чем???
И да. Есть ШАНС, а есть НАГРАДА/БЛАГОДАРНОСТЬ. Шанс- это дать им возможность учиться в наших ВУЗах. Пусть даже с применением коэффициента при поступлении (учитывая уровень "образования" в дыре). А поступать ВНЕ конкурса и получать стипендии, позволяющие ПРОЖИТЬ, должны дети, лишившиеся отцов- тех, кто погибли за Украину! Вот это и есть НАГРАДА, БЛАГОДАРНОСТЬ и ДОЛГ- наш и нашего государства!
показати весь коментар
29.12.2020 17:45 Відповісти
Я понимаю, что мое мнение непопулярно на цензоре. Но это мое мне6ие. Конечно, можно насобирать море лайков, тиражируя откровенную чушь про то, что подростки с Донбасса заведомо уже дебилы и тд. Но ведь это ложь. Люди разные везде. Даже у одной матери могут родиться абсолютно разные дети, с разной судьбой: с разным отноше6ием к жизни. Все равно Донбасс будем возвращать. И чем меньше там будет моральных уродов, тем лучше.
Тем не менее то, что дети наших героев должны иметь самые лучшие условия для получения образование - не обсуждается вообще. Это правильно и аксиома.
показати весь коментар
30.12.2020 07:56 Відповісти
й до чого тут освічена молодь на Донбасі?
ти розумієш значення слова "окупація"? що вирішують мешканці окупованих територій? нічого, рішення за них приймає росія. країна-окупант.
показати весь коментар
29.12.2020 15:51 Відповісти
То есть вы Донбасс решили подарить рашке? Раньше я тоже думала, как вы. Пока не познакомилась с одним человеком, который раньше жил в оккупированной Горловке. Этот человек очень многое потерял, начал свою жизнь с нуля и достоин уважения. Эту всю ненависть породила рашка. Донбасс вернётся. Мариуполь тоже был оккупирован когда-то.
показати весь коментар
29.12.2020 16:21 Відповісти
"Донбасс вернётся"
а він кудись пішов?
визначтесь з термінологією.
й почніть з "гітлерівських фашистів".
при всьому вашому зневажливому тону щодо росії, я не бачу щоб ви суттєво відрізнялись від росіян.
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
Что вам объяснять, не пойму никак? Вы не знаете, что часть Донбасса оккупирована? Или не знаете, что фашистская Германия в 39 году начала вторую мировую? Вы не знаете о военных преступлениях нацистов? Прошло время и все прекрасно ездим в Германию , дети наши там учатся, ездим на немецких машинах - и никто не терзается муками совести. Почему тогда эти дети должны отвечать за своих родителей? Почему вы их заранее клеймите. Вот об этом речь
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
Ходят слухи, что Германия скоро выставит претензии наследникам СССР, потому что советы почему-то не принимали на учебу детей немцев, воевавших на Восточном фронте....
показати весь коментар
29.12.2020 18:26 Відповісти
ні, я геть не в курсі про фашистську Німеччину,. натомість я, як і весь світ (окрім росії та інших совкодрочерів), в курсі про фашистську Італію й про нацистську Німеччину.
ні, я не в курсі, що фашистська Німеччина розпочала другу світову, натомість я, як і весь світ (окрім росії та інших совкодрочерів), в курсі, що другу світову розпочали нацистська Німеччина й срср.
і так, я в курсі, що частина Донецької, Луганської областей та АР Крим є окупованими й саме тому вони не можуть "вернуться", а можуть бути тільки звільненні.
від вашого прикладу про ставлення до ******** Німеччини аж смердить совком, окрім того він не є коректним й ось чому:
- Німеччина на державному рівні засудила злочини нацистського режиму;
- Німеччина на державному рівні заборонила діяльність та пропаганду націонал-соціалістичних партій та ідей;
- Німеччина на державному рівні вибачилась перед країнами, яким було завдано втрат та виплачує компенсації жертвам нацистського режиму.
що з вищеназваного зробили українські колаборанти з окупованих територій?
показати весь коментар
29.12.2020 22:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 ви оперуєте понятійним апаратом росіян, ви розповсюджуєте кацапське сприйняття історії, тож я не бачу відмінностей між вами та росіянами.
показати весь коментар
29.12.2020 22:48 Відповісти
Это вы манипулируете понятиями, цепляетесь за слова, переводите стрелки. Речь идёт всего лишь о детях, которые получат образование в Украине. А освобождать Донбасс вы сами пойдёте или пошлёте со своего дивана кого-то? Донбасс будет освобождён после смерти *****. Это мое мнение.

А по поводу немцев - есть такая любимая у нас марка - босс, которая шила форму для нацистов, сам hugo boss был ярым сторонником нацистов , на его фабрике использовали труд женщин, угнанных на принудительные работы из Польши , которые жили в лагере . И что? И ничего. Простили и покупаете, и носите надписью вперёд. А тут озлобились на подростков , которые ничего ещё не сделали.
показати весь коментар
30.12.2020 08:22 Відповісти
ваш потік свідомості набридає. скажу простіше - ви їбанута совкова істота.
показати весь коментар
30.12.2020 08:59 Відповісти
За свой счет пусть учатся, но не за мой!!! Ты сам как сепар, подменяешь понятия.
показати весь коментар
29.12.2020 15:51 Відповісти
Есть предложение. Оплатите лично, моим двум девочкам получение образования на условиях ЗЕ.
В свою очередь, я обещаю что они не будут стоять на блок постах.
показати весь коментар
29.12.2020 16:00 Відповісти
да, дети донбасян, которые учатся в Киеве, будут просто пьяными обсцыкать памятник Небесной Сотни а на блокпостах будут стоять их родители
показати весь коментар
29.12.2020 20:18 Відповісти
Ладно не будьте "зверьём" Сюда едут в основном дети тех кто наоборот любит Украину. И их совсем немного тех студентов.
показати весь коментар
29.12.2020 15:41 Відповісти
Нахаляву любят, ты забыл добавить.
показати весь коментар
29.12.2020 15:52 Відповісти
Вы хотите сказать, что мои дети не любят Украину, и.к. живут здесь? Вы предлагаете мне стать сепаром, для получения плюшек? Ну ок. Понял.
показати весь коментар
29.12.2020 16:02 Відповісти
"Дочь главаря "милиции" самопровозглашённой "ЛНР" Марина Корнет учится на прокурора в Харьковской юракадемии имени Ярослава Мудрого". Корнет 100% любит Украину.
показати весь коментар
29.12.2020 16:06 Відповісти
Ну и зачем нам это? Чтобы опять обсzыкали портреты Небесной сотни? За НАШИ бабки. А нашим детям- отсутствие бюджетных мест и изматывающие ЗНО? В нашей стране хорошо быть не патриотом!
показати весь коментар
29.12.2020 15:43 Відповісти
Вести безкоштовні курси по українській мові для абітурієнтів з ОРДЛО і нехай здають як усі. Хто дуже хоче той поступить, а інших на....
показати весь коментар
29.12.2020 15:43 Відповісти
Курсы онлайн. Кто им мешает?
показати весь коментар
29.12.2020 15:44 Відповісти
Маємо Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України нехай вже організує курси, а то що є, що нема один хе......https://mtot.gov.ua/

показати весь коментар
29.12.2020 15:50 Відповісти
Будемо їх вчити за наш кошт. Спершу українській мові, а потім в виші.
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
тобто, будь-який двійочник з днр-лнр може вчитися за державний кошт замість відмінника-генія з української території?
показати весь коментар
29.12.2020 15:57 Відповісти
А каким образом они будут учиться,если не знают украинского языка?????И почему я должна лплачивать сепарне этот банкет???
показати весь коментар
29.12.2020 15:58 Відповісти
Викладання проводити виключно на українській мові, щоб відрижки Каністри і Мотороли через насыльственную и лютую украинизацию ****** обратно в Луганду.
показати весь коментар
29.12.2020 16:01 Відповісти
С огромным удовлетворение и радостью эту новость восприняли родители выпускников на подконтрольной территории. Но почему-то ничего пан Резников не говорит,что поступить без ЗНО это только одна льгота. А где же повышенная стипендия за неуспеваемость, где гранты от гаранта, где бесплатное проживание и проезды на оккупированную территорию и обратно?
показати весь коментар
29.12.2020 16:04 Відповісти
А бесплатное лечение раненых террористов ? Это только воины ВСУ лечатся за свой счёт .
показати весь коментар
29.12.2020 16:29 Відповісти
ЗеГниды лошат лохов голосовавших за них
показати весь коментар
29.12.2020 16:17 Відповісти
Зачем это нужно делать? Это назло народу проживающему на неокуппированных территориях ?
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
29.12.2020 16:30 Відповісти
Ось так рюсскій мір вичавлює українців з їх землі і знищує та краде їхню історію та культуру. А вони по правді і не дуже цьому перешкоджають. Вони швидше, як завжди перефарбовуються та міняють шапки. Ідеальні раби, тому досі ще "живі"....
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
А я участник войны с РФ - МОИ дети могут поступать так же ?!
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
Не з тими воював, ось якби з арабами, то були б пільги в Ізраїлі.
показати весь коментар
29.12.2020 16:53 Відповісти
А чем домбасяне лучше Украинцев? Им лишняя хромосома мешает учиться или что? Они должны проходить дополнительное тестирование на знание украинского языка и истории Украины, и потом только ЗНО и прочее
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
Лайвхак - їдеш з хантимансіськи чи улан-уде в будь-яку донецьку "школу", отримуєш там атестат і от тобі ласкаво просимо в універи: Шевченка, Могилянку, КПІ чи будь-який інший вуз на халяву, а ще гуртожиток і стипендію. Більше того, можна ж і в військові вузи вступати, щоб потім за ваші ж гривні вас же професійніше мочити. Була Україна, став - клоунський ********, Сюр.
показати весь коментар
29.12.2020 17:10 Відповісти
Дати дорогу навчатися дітям наших окупованих частин донецької та луганської областей - це нормально!
Чим більше в них перешкод здобути український диплом, тим більше перспектив щасливого майбутнього України!
показати весь коментар
29.12.2020 19:15 Відповісти
Это как без ЗНО? Без конкурса и без экзаменов, просто так донецкие невигласи получат дипломы?
показати весь коментар
29.12.2020 20:02 Відповісти
Потом на склонах Днепра будут петь московский гимн?
показати весь коментар
29.12.2020 20:04 Відповісти
У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков - Цензор.НЕТ 8343

Боевики группировки "ЛНР" в преддверии Нового года провели "учения" среди подростков на одном из оккупированных полигонов в Луганской области, где обучали детей обращению с оружием.Соответствующее видео оккупанты показали 29 декабря на YouTube-канале "народной милиции" группировки.
(видео)
https://youtu.be/LnN7HDmZc7w
показати весь коментар
29.12.2020 20:45 Відповісти
Моєму обуренню не має меж!
показати весь коментар
29.12.2020 20:58 Відповісти
за кого эти падлы борятся? зеленский! ты позор всей Украины... не мы должны бороться за тех придурков с оккупированных территорий, а они бороться за то, чтобы поступить в вуз в Украине... резников поплыл умом на молодой бабе... как только поднялось причинное место, мозг сразу отключился...
показати весь коментар
30.12.2020 07:13 Відповісти
Даааа... Плодить идиотов с дипломами...Это кто, Плотницкий идею продвинул или личная идея КЛОУНА???
показати весь коментар
30.12.2020 08:38 Відповісти
