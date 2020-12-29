У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

У Кабміні озвучили свою позицію щодо абітурієнтів з окупованих територій.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що така можливість стала ще легшою, ніж була раніше.

"По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів, дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій. Плюс у бюджеті-2021 ми отримали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Тому що треба їм допомогти з українською мовою тощо", - сказав Резніков.

Він додав, що наразі в Україні працює два центри - "Донбас Україна" і "Крим Україна" (освітні центри з роботи з абітурієнтами. - Ред.). "Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим. Тим паче, що цьогоріч вже не було розділення для вступу - виші однакові для "Донбас Україна" і "Крим Україна". Політика Міністерства - не ділити. Бо й Крим, і окремі райони Донецької та Луганської областей - окуповані території України, і там, і там наші громадяни, які є заручниками. Вони однаково потребують нашого захисту і нашої допомоги" - наголосив міністр.