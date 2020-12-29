У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков
У Кабміні озвучили свою позицію щодо абітурієнтів з окупованих територій.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що така можливість стала ще легшою, ніж була раніше.
"По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів, дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій. Плюс у бюджеті-2021 ми отримали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Тому що треба їм допомогти з українською мовою тощо", - сказав Резніков.
Він додав, що наразі в Україні працює два центри - "Донбас Україна" і "Крим Україна" (освітні центри з роботи з абітурієнтами. - Ред.). "Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим. Тим паче, що цьогоріч вже не було розділення для вступу - виші однакові для "Донбас Україна" і "Крим Україна". Політика Міністерства - не ділити. Бо й Крим, і окремі райони Донецької та Луганської областей - окуповані території України, і там, і там наші громадяни, які є заручниками. Вони однаково потребують нашого захисту і нашої допомоги" - наголосив міністр.
И да. Это НЕ просто "случай вандализма". Это- ИДЕОЛОГИЯ. Это- отношение к Украине, украинскому народу и всему украинскому! И эти случаи НЕ единичны! Допустим, логично было бы поддерживать льготами проукраински настроенных детей из дыры. Но как их "отфильтровать" от тех, кто ненавидит Украину и не изменится НИКОГДА? Сделать это невозможно. А поощрять тех, кто нас ненавидит, за наши бабки да ещё в ущерб тем, кто Украину любит и просто нашим детям, которые 11 лет тянут лямку нашего идиотского образования с его неимоверными нагрузками, которых нет НИГДЕ В МИРЕ- ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МАРАЗМА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!
И да. Есть ШАНС, а есть НАГРАДА/БЛАГОДАРНОСТЬ. Шанс- это дать им возможность учиться в наших ВУЗах. Пусть даже с применением коэффициента при поступлении (учитывая уровень "образования" в дыре). А поступать ВНЕ конкурса и получать стипендии, позволяющие ПРОЖИТЬ, должны дети, лишившиеся отцов- тех, кто погибли за Украину! Вот это и есть НАГРАДА, БЛАГОДАРНОСТЬ и ДОЛГ- наш и нашего государства!
Тем не менее то, что дети наших героев должны иметь самые лучшие условия для получения образование - не обсуждается вообще. Это правильно и аксиома.
ти розумієш значення слова "окупація"? що вирішують мешканці окупованих територій? нічого, рішення за них приймає росія. країна-окупант.
а він кудись пішов?
визначтесь з термінологією.
й почніть з "гітлерівських фашистів".
при всьому вашому зневажливому тону щодо росії, я не бачу щоб ви суттєво відрізнялись від росіян.
ні, я не в курсі, що фашистська Німеччина розпочала другу світову, натомість я, як і весь світ (окрім росії та інших совкодрочерів), в курсі, що другу світову розпочали нацистська Німеччина й срср.
і так, я в курсі, що частина Донецької, Луганської областей та АР Крим є окупованими й саме тому вони не можуть "вернуться", а можуть бути тільки звільненні.
від вашого прикладу про ставлення до ******** Німеччини аж смердить совком, окрім того він не є коректним й ось чому:
- Німеччина на державному рівні засудила злочини нацистського режиму;
- Німеччина на державному рівні заборонила діяльність та пропаганду націонал-соціалістичних партій та ідей;
- Німеччина на державному рівні вибачилась перед країнами, яким було завдано втрат та виплачує компенсації жертвам нацистського режиму.
що з вищеназваного зробили українські колаборанти з окупованих територій?
А по поводу немцев - есть такая любимая у нас марка - босс, которая шила форму для нацистов, сам hugo boss был ярым сторонником нацистов , на его фабрике использовали труд женщин, угнанных на принудительные работы из Польши , которые жили в лагере . И что? И ничего. Простили и покупаете, и носите надписью вперёд. А тут озлобились на подростков , которые ничего ещё не сделали.
В свою очередь, я обещаю что они не будут стоять на блок постах.
Чим більше в них перешкод здобути український диплом, тим більше перспектив щасливого майбутнього України!
Боевики группировки "ЛНР" в преддверии Нового года провели "учения" среди подростков на одном из оккупированных полигонов в Луганской области, где обучали детей обращению с оружием.Соответствующее видео оккупанты показали 29 декабря на YouTube-канале "народной милиции" группировки.
(видео)
https://youtu.be/LnN7HDmZc7w