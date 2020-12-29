Підозрюваного в держзраді Федоряна залишили під арештом до лютого, він не заперечував: З огляду на клопотанням, я найкрутіша людина в Криму

Херсонський міський суд 29 грудня продовжив термін тримання під вартою підозрюваному в державній зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з рішенням судді Оксани Черниш, Федорян залишиться під вартою до 5 лютого 2021 року включно з альтернативою внесення застави 21 млн 180 тис. грн.

Прокуратура АРК клопотала про продовження терміну тримання під вартою до 7 лютого 2021 року. До цього часу продовжено термін досудового розслідування.

Сам Федорян у суді не заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

"З огляду на те, що викладено в клопотанні, я найкрутіша людина в Криму. Я знаю, мало не єдине, що не додали президента Російської Федерації. Бо я знаю вже і керівництво Міністерства оборони, і митної служби ... З огляду на те, що передумови до затримання і все інше не є предметом розгляду в цьому судовому засіданні, я не проти задоволення клопотання прокурора", - сказав на засіданні Федорян.

З огляду на позицію підозрюваного, апеляційну скаргу на це рішення Херсонського міського суду сторона захисту Федоряна не подаватиме.

Нагадуємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.