Радник глави ОП Подоляк - Пєскову: Звільнення полонених на Донбасі залежить від РФ

Для виконання домовленостей Паризького саміту гуманітарного характеру не потрібні жодні додаткові або спеціальні політичні кроки від України, потрібно кілька простих рішень саме з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі щодо висловлювань прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про політичну волю Президента Володимира Зеленського.

"Безумовно, класичну російську пропаганду ніхто не скасовував, і Пєсков абсолютно передбачуваний у своїх словах", - сказав радник голови ОП.

Подоляк нагадав, що серед домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року, в першому ж пункті йшлося про невідкладні заходи зі стабілізації ситуації на Донбасі, зокрема, це і звільнення всіх утримуваних осіб, допуск представників Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

"Щоб виконати цю обіцянку гуманітарного характеру, не потрібні жодні додаткові або спеціальні політичні кроки від України, це не питання політичної волі з чийогось боку. Щоб допустити представників Червоного Хреста і звільнити людей, потрібно лише кілька простих рішень - саме з боку Росії. Однак це не виконано", - наголосив він.

Також Подоляк зазначив, що не виконується і домовленість про відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Радник голови ОП запевнив, що Україна зі свого боку все необхідне зробила - пункти пропуску готові і забезпечені на сто відсотків, можуть працювати. Однак, за його словами, їхнє відкриття блокується представниками окупаційних структур, які повністю контролюються Росією.

Подоляк вважає, що вже ці два приклади свідчать, що проблема деескалації точно не в політичній волі України.

"Якщо РФ уперто не виконує навіть базові обіцянки гуманітарного характеру, які дійсно могли б полегшити життя і зменшити страждання людей через війну, то розмови про політику з їхнього боку видаються вкрай цинічно неправдоподібними. А з точки зору людей на Донбасі - навіть абсурдними", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не бачать жодної політичної волі Зеленського для нормалізації відносин між Україною і Росією.

Топ коментарі
+4
агент ***** "квартальчик"
показати весь коментар
29.12.2020 16:00 Відповісти
+4
Как там очередной "всех на всех"? Опять Порох не хочет окончания войны бо ему выгодно?
показати весь коментар
29.12.2020 16:01 Відповісти
+3
а не проще зеле "отросток" оторвать
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну пойди Подляк побей Пескова
показати весь коментар
29.12.2020 15:52 Відповісти
Он нам угрожает! Красный код! Повторяю, код красный! Всем закупиться солью, спичками и гречкой!
Советник главы ОП Подоляк - Пескову: Освобождение пленных на Донбассе зависит от РФ - Цензор.НЕТ 117
показати весь коментар
29.12.2020 15:53 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк - Пескову: Освобождение пленных на Донбассе зависит от РФ - Цензор.НЕТ 575
показати весь коментар
29.12.2020 15:56 Відповісти
Звичайно буде підйом, якщо ми були нижче плінтуса, то вивезена хоч одна машина вугілля вже дасть 0000,1 % підйому, а якщо вагон?
показати весь коментар
29.12.2020 16:14 Відповісти
Радник глави ОП Подоляк - Пєскову: Звільнення полонених на Донбасі залежить від РФ - Цензор.НЕТ 9836
показати весь коментар
29.12.2020 16:39 Відповісти
Надо в Украине побыстрее сжечь все рояли,пианино и фортепиано.)
показати весь коментар
29.12.2020 15:57 Відповісти
а не проще зеле "отросток" оторвать
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
агент ***** "квартальчик"
показати весь коментар
29.12.2020 16:00 Відповісти
Штаны в очередной раз спустит перед публикой? Его лохторату это нравится)))
показати весь коментар
29.12.2020 20:44 Відповісти
Как там очередной "всех на всех"? Опять Порох не хочет окончания войны бо ему выгодно?
показати весь коментар
29.12.2020 16:01 Відповісти
Подоляк тупо через мас-медіа озвучив домовленості з Кремлем.
показати весь коментар
29.12.2020 16:02 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк - Пескову: Освобождение пленных на Донбассе зависит от РФ/ Песков прочтёт, заплачет, раскается и опровергнет сам себя: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
показати весь коментар
29.12.2020 16:02 Відповісти
Пане Подоляк, що Ви говорите? Ви в очі ху@ла дивились? Подивітбься, а якщо нічого не бачите, то візьміть розові і блакитні окуляри у потерпілого, він там все бачив.
показати весь коментар
29.12.2020 16:09 Відповісти
два клоуна
показати весь коментар
29.12.2020 16:16 Відповісти
Подоляк и зеленский мрази
показати весь коментар
29.12.2020 16:19 Відповісти
"У Зеленского хотят поменять все правительство - прогноз
..............
Сами подумайте - какие у какого сильного премьера есть возможности и гарантии? Быть громоотводом? Любой проект нести на согласование в ОП?
Да? Серьезно?
Вы представляете Гройсмана (Яценюка или кого угодно из сильных премьеров), которые согласовывают каждый шаг правительства с Ермаком? Которого никто и никуда не выбирал.
Нет, такие вещи не проходят даже в порядке бреда."
................

Кирилл САЗОНОВ
.

А я думаю, когда посмотрят в борделе ОПУ фильм-расследование о своих предательствах, ради Вовки будут шота менять - только рашисты им не дадут , скорее Медведчука пошлют на выборы ВР побеждать...
показати весь коментар
29.12.2020 16:28 Відповісти
А кто в этом офисе опы препрезидента ,дворник? Может уже он ответит ,что нибудь писькову.А то уже весь цирк отметился.
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
Вова памперсы пакует в Гуту едет фильм о своих предательствах ждать там будет,,,
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
Понятное дело от них все зависит, а от вас ничего не зависит, какая удобная позиция за бюджетные деньги...
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
 
 