Радник глави ОП Подоляк - Пєскову: Звільнення полонених на Донбасі залежить від РФ

Для виконання домовленостей Паризького саміту гуманітарного характеру не потрібні жодні додаткові або спеціальні політичні кроки від України, потрібно кілька простих рішень саме з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі щодо висловлювань прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про політичну волю Президента Володимира Зеленського.

"Безумовно, класичну російську пропаганду ніхто не скасовував, і Пєсков абсолютно передбачуваний у своїх словах", - сказав радник голови ОП.

Подоляк нагадав, що серед домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року, в першому ж пункті йшлося про невідкладні заходи зі стабілізації ситуації на Донбасі, зокрема, це і звільнення всіх утримуваних осіб, допуск представників Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

"Щоб виконати цю обіцянку гуманітарного характеру, не потрібні жодні додаткові або спеціальні політичні кроки від України, це не питання політичної волі з чийогось боку. Щоб допустити представників Червоного Хреста і звільнити людей, потрібно лише кілька простих рішень - саме з боку Росії. Однак це не виконано", - наголосив він.

Також Подоляк зазначив, що не виконується і домовленість про відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Радник голови ОП запевнив, що Україна зі свого боку все необхідне зробила - пункти пропуску готові і забезпечені на сто відсотків, можуть працювати. Однак, за його словами, їхнє відкриття блокується представниками окупаційних структур, які повністю контролюються Росією.

Подоляк вважає, що вже ці два приклади свідчать, що проблема деескалації точно не в політичній волі України.

"Якщо РФ уперто не виконує навіть базові обіцянки гуманітарного характеру, які дійсно могли б полегшити життя і зменшити страждання людей через війну, то розмови про політику з їхнього боку видаються вкрай цинічно неправдоподібними. А з точки зору людей на Донбасі - навіть абсурдними", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не бачать жодної політичної волі Зеленського для нормалізації відносин між Україною і Росією.

