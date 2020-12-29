УКР
В Україні на період свят знизиться захворюваність на коронавірус, - прогноз НАН

В Україні на період свят знизиться захворюваність на коронавірус, - прогноз НАН

Національна академія наук прогнозує, що в Україні до 11 січня захворюваність COVID-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.

Про це повідомляє пресслужба НАН, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з прогнозами середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня. В період з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6173-7285 нових випадків COVID-19. При цьому відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився і становить 29%.

"Показники розповсюдження епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження зі стійкими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилося і становить 0.88. Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області", - повідомили вчені.

В НАН додали, що на зниження статистики щодо коронавірусу впливають додаткові вихідні дні.

"Традиційно в період свят збір і аналіз статистичної інформації ускладнюється. Збільшуються затримки наповнення реєстру і похибки. Святкові дні призводять до зменшення кількості нових випадків, які вносяться в офіційну статистику. Оскільки попереду чекає тривалий період свят і впровадження нових карантинних обмежень, то до прогнозів і статистичних даних на цей період потрібно ставитися ще обережніше", - зазначили в НАН.

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+6
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
29.12.2020 16:12 Відповісти
+6
Ага ,снизится особенно учитывая битком набитые магазины ,рынки и транспорт непременно снизится ...только один вопрос ,шо вы там курите ?
показати весь коментар
29.12.2020 16:17 Відповісти
+2
Точняк.
Вот прямо в кабаках и в толпе, тусящей под волшебнгой шляпой без масок и будет снижаться.

Именно так снижается заболеваемость Ковидом в Мире - чем больше народ тусит толпой, тем ниже заболеваемость.
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются.
показати весь коментар
29.12.2020 16:18 Відповісти
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются


А ты, бот, во что целуешься?
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
У тебя вызывает сомнение то, что не стоит целоваться и тусить в толпе во время эпидемии самой заразной вирусной болезни за последние десятилетия?

Тогда я знаю кто ты - клинический идиот.
показати весь коментар
29.12.2020 17:21 Відповісти
Тебе, уроду, был задан конкретный вопрос: во что ты сам, мудак, целуешься? Я так и не увидел вразумительного ответа...
И, ты не поверишь, но я тоже знаю кто ты - ты конченый идиот!
показати весь коментар
29.12.2020 17:27 Відповісти
Если бы у тебя в колове был не кал, то ответ был бы тебе очевиден еще в посте, под которым ты высрался.
показати весь коментар
29.12.2020 17:30 Відповісти
Ты не только конченый, но ещё и и.о. пнутый
показати весь коментар
29.12.2020 17:34 Відповісти
А кто сомневается? Многие только к 11-му протрезвеют.
показати весь коментар
29.12.2020 16:18 Відповісти
Вот только вирусу пофиг на уровень алкоголя. Бухать-то они будут не в одиночестве.
показати весь коментар
29.12.2020 16:22 Відповісти
С бутылкой и телевизором.
Цензор.нет тоже утихнет.
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
Вирус уходит на новогодние каникулы, частично
показати весь коментар
29.12.2020 16:20 Відповісти
Вжух и снизилась
В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 7642
показати весь коментар
29.12.2020 16:20 Відповісти
Та много вы все понимаете!!! Согласно статистики МОЗ, которая предусмотрительно была составлена на неделю вперед, заболеваемость таки снизится!
показати весь коментар
29.12.2020 16:22 Відповісти
Сракодемики украинской какадемии много жрали теперь много срали ....
Мрази от науки ...
показати весь коментар
29.12.2020 16:22 Відповісти
прогноЗЕсты сраные...
показати весь коментар
29.12.2020 16:26 Відповісти
вирус тоже будет праздновать- отдыхать к 11января а потом снова приступит к работе...академики у,,,вы
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
Тестов ну будут делать,праздники
показати весь коментар
29.12.2020 16:28 Відповісти
Просто киви и кока-колу в праздники не тестируют, а употребляют.
показати весь коментар
29.12.2020 16:34 Відповісти
Национальная академия наук прогнозирует, что ....

Записать цифры и 11 числа сравнить с реальными. Похоже - работайте дальше. Сильно отличаются - разогнать контору.
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
Чем больше контактов - тем меньше заболеваемость! (с) НАН
У нас свои законы распространения вирусов.
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
Прогноз НАН ? Кто сделал? Ссылочку пожалуйста бите плиз....
Хотя вообщето логично. На праздники никто не будет работать (лаборатории) поэтому и показатели упадут.
показати весь коментар
29.12.2020 16:57 Відповісти
вау! вот оно украинское ноу-хай....интеллектуальный лохдаун в полной красе...
сказали - снизится? значит снизится (снизится вместе с количеством проводимых тестов, с количеством кислородных концентраторов, мест в коридорах больниц, да и ваще с надеждой туда попасть)... но статистика минздрава вещь упрямая...но в последнее время еще и ничем не обоснованная (потолочно-гущекофейная)
показати весь коментар
29.12.2020 17:06 Відповісти
"к уменьшению количества новых выпадов" - це на якій?
показати весь коментар
29.12.2020 17:12 Відповісти
- шо действительно снизится?
- да! больные будут лечиться водкой не вызывая скорую...
показати весь коментар
29.12.2020 17:30 Відповісти
Конечно снизится! Только не заболеваемость, а количество обращений - так как нашему человеку во время пьянки температура не помеха и он в больницу не пойдёт, плюс в больницах и лабораториях тоже "выходные" по причине указанной выше.
показати весь коментар
29.12.2020 18:08 Відповісти
Во всем мире увеличивается, а в Украине, где клоуны олигархов захватили власть - меньшается?! Это какой-то новый прикол от несмешного квартала95?
показати весь коментар
29.12.2020 18:16 Відповісти
В принципе он дал статью о том, что не будут на праздники учитываться все больные, о чем спор? читайте статьи до конца, а то выглядите идиотами.
показати весь коментар
29.12.2020 18:27 Відповісти
То нічо, ВООЗ вже https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one нову пандемію придумав , їм понравилось
показати весь коментар
29.12.2020 18:48 Відповісти
Друг из Киева ссылку прислал - http://ivan2052.narod.ru/aBaranobesieVakc.html http://ivan2052.narod.ru/aBaranobesieVakc.html
показати весь коментар
29.12.2020 20:21 Відповісти
Блин так в чём же дело? Объявим праздник примерно на месяц другой и порядок,все здоровы и целуются в засос. Вот откуда можно было напереть столько дебилов и собрать их в одном месте? Они же все как один из какого то инкубатора.
показати весь коментар
29.12.2020 23:05 Відповісти
 
 