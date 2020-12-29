В Україні на період свят знизиться захворюваність на коронавірус, - прогноз НАН
Національна академія наук прогнозує, що в Україні до 11 січня захворюваність COVID-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.
Про це повідомляє пресслужба НАН, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з прогнозами середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня. В період з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6173-7285 нових випадків COVID-19. При цьому відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився і становить 29%.
"Показники розповсюдження епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження зі стійкими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилося і становить 0.88. Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області", - повідомили вчені.
В НАН додали, що на зниження статистики щодо коронавірусу впливають додаткові вихідні дні.
"Традиційно в період свят збір і аналіз статистичної інформації ускладнюється. Збільшуються затримки наповнення реєстру і похибки. Святкові дні призводять до зменшення кількості нових випадків, які вносяться в офіційну статистику. Оскільки попереду чекає тривалий період свят і впровадження нових карантинних обмежень, то до прогнозів і статистичних даних на цей період потрібно ставитися ще обережніше", - зазначили в НАН.
Вот прямо в кабаках и в толпе, тусящей под волшебнгой шляпой без масок и будет снижаться.
Именно так снижается заболеваемость Ковидом в Мире - чем больше народ тусит толпой, тем ниже заболеваемость.
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются.
А ты, бот, во что целуешься?
Тогда я знаю кто ты - клинический идиот.
И, ты не поверишь, но я тоже знаю кто ты - ты конченый идиот!
Цензор.нет тоже утихнет.
Мрази от науки ...
Записать цифры и 11 числа сравнить с реальными. Похоже - работайте дальше. Сильно отличаются - разогнать контору.
У нас свои законы распространения вирусов.
Хотя вообщето логично. На праздники никто не будет работать (лаборатории) поэтому и показатели упадут.
сказали - снизится? значит снизится (снизится вместе с количеством проводимых тестов, с количеством кислородных концентраторов, мест в коридорах больниц, да и ваще с надеждой туда попасть)... но статистика минздрава вещь упрямая...но в последнее время еще и ничем не обоснованная (потолочно-гущекофейная)
- да! больные будут лечиться водкой не вызывая скорую...