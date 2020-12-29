В Україні на період свят знизиться захворюваність на коронавірус, - прогноз НАН

Національна академія наук прогнозує, що в Україні до 11 січня захворюваність COVID-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.

Про це повідомляє пресслужба НАН, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з прогнозами середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня. В період з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6173-7285 нових випадків COVID-19. При цьому відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився і становить 29%.

"Показники розповсюдження епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження зі стійкими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилося і становить 0.88. Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області", - повідомили вчені.

В НАН додали, що на зниження статистики щодо коронавірусу впливають додаткові вихідні дні.

"Традиційно в період свят збір і аналіз статистичної інформації ускладнюється. Збільшуються затримки наповнення реєстру і похибки. Святкові дні призводять до зменшення кількості нових випадків, які вносяться в офіційну статистику. Оскільки попереду чекає тривалий період свят і впровадження нових карантинних обмежень, то до прогнозів і статистичних даних на цей період потрібно ставитися ще обережніше", - зазначили в НАН.