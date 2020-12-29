УКР
Новини
СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук

СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, -

Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що СБУ необхідно реформувати шляхом скорочення некомпетентних і корумпованих кадрів.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Законопроект (про реформу СБУ - ред.) є предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами. Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, зокрема щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим", - сказала Верещук.

Також вона переконана, що реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості.

Читайте також: Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах"

З її слів, профільний комітет під час підготовки відповідного законопроєкту налаштований на конструктив і діалог, але "модернізувати СБУ необхідно, оскільки іншого шляху немає, і залишати, як є, не можна".

"Шукатимемо збалансовані рішення, тому що, врешті-решт, якісні закони завжди відображають баланс цілей, баланс інтересів", - зазначила депутатка.

Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції 22 грудня поінформував, що Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні.

СБУ (13252) Слуга народу (2844) Верещук Ірина (686)
+18
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 460
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
+17
Начинайте с Баканова. А то "зеленые", как раз сократят тех, кто еще верно служат безопасности Украины
показати весь коментар
29.12.2020 16:44 Відповісти
+12
Почни з баканова--буде в саме яблочко.
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 460
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
Вони що близняшки ??))
показати весь коментар
29.12.2020 16:42 Відповісти
Да, но если выбирать из двух сортов говна, то наша красивше и рожа не такая спитая, но у нее все впереди))
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
З 1991 р. в лайні копирсаємось !!)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
А до 1991 р.?
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
как г.вно может быть красивее?
показати весь коментар
29.12.2020 16:58 Відповісти
я имел ввиду, шо машка хуже выглядит
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
Ірка просто молодша!!))
показати весь коментар
29.12.2020 17:12 Відповісти
Сестры по зашкварам
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1245
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
Баба-парасолька
показати весь коментар
29.12.2020 16:53 Відповісти
корррумпирррованных и некомпетентных кадроу - на зонт и - в небо...
под улюлюканье и верещанье компетентных поппинсов
показати весь коментар
29.12.2020 16:59 Відповісти
Сестры по разуму.
показати весь коментар
29.12.2020 18:50 Відповісти
А зРаду то можливо геть розігнати слід,без будь-якої люстраціі !!)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:43 Відповісти
але з кастрацією ))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:56 Відповісти
І конфіскацією ,нажитого ,непосильною працею,майна!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 17:00 Відповісти
це навіть перше )))) а тоді вже про розмноження ))))
показати весь коментар
29.12.2020 17:08 Відповісти
Начинайте с Баканова. А то "зеленые", как раз сократят тех, кто еще верно служат безопасности Украины
показати весь коментар
29.12.2020 16:44 Відповісти
Бо,риба,як відомо, гниє з голови!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
полностью с вами согласен.
показати весь коментар
29.12.2020 16:52 Відповісти
То що, баканова звільнять?
показати весь коментар
29.12.2020 16:44 Відповісти
Шо там с Татаровым и Микитасем, девушка? СБУ они будут реформировать...
показати весь коментар
29.12.2020 16:44 Відповісти
Почни з баканова--буде в саме яблочко.
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
уже и СБУ слугам мешают воровать, поэтому их нужно "реформировать"?
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
шо-та ця медведчуківська шльондра знає про вибори в ВР...
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
Вилізло.
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
і квакнуло ...
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
Рехворматорша намалювалась ,хрєн зітрешь !!))
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
Панімер ))
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
панімер-парашутістка ))))
показати весь коментар
29.12.2020 17:10 Відповісти
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров

Вот прямо про друга ЗЕ Баканова сказано.
показати весь коментар
29.12.2020 16:52 Відповісти
Чья бы корова мычала
показати весь коментар
29.12.2020 16:53 Відповісти
Верещук, не верещи !
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
Ти ба, навіть один раз на 2 роки тверезі думки вискакують з отого гадюшника. Тільки мабуть то дешевий популізм, бо воно ж само не реформується, а от, що називають в Україні реформами - то деградація. Деградація - це теж реформа, тілки взад. То, знаєте, як мавпі годинник здається складним - то вона його ламає, і друзки їй зрозумілі - бо вони нічого не вартують.
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
Це вона так під власного чоловіка копає. Це ж очевидно - "який їхав таку й здибав". ТП - ТП форевер...
показати весь коментар
29.12.2020 16:57 Відповісти
Украине нужна новая спецслужба созданная с нуля и созданная из националистов и патриотов. СБУ - это бывшее КГБ и там кишит предателями, которые в экстазе бьются, чтобы соединиться с русским ФСБ. Чего стоят СБУ Крыма и Донбасса, которые всем составом перешли в ФСБ, а когда были в Украине то уже работали на ФСБ, только подпольно и готовили изнутри подготовку к захвату Россией. А этот офицер СБУ Василий Прозоров, который давал интервью в РФ и говорил, что был допущен ко всем заседаниям РНБО и не было информации секретной, которую он бы не сливал в ГРУ РФ. Та и таких эпизодов еще море с предательствами можно перечислять! А при Яныке вообще управлял СБУ гражданин РФ с паспортом РФ. Генерал с Луганска СБУ говорил, что при нем были переводы людей из ФСБ в СБУ и это было еще в 2005 году. СБУ уже миллион раз себя дискредитировала! Украине нужно создать новые спецслужбы с нуля и не одну, а как у США - ФБР занимает внутренней безопасностью, ЦРУ - внешней, АНБ - кибербезопасностью, и т.д. Украине также надо и нужно создать еще одну спецслужбу, которая будет убивать врагов государства, как Моссад, что достают в любой точке мира и убивают любыми средствами!
показати весь коментар
29.12.2020 16:57 Відповісти
фсбу надо закрывать. Нужно с нюля создать новую службу при помощи штатов, по примеру набу
показати весь коментар
29.12.2020 16:58 Відповісти
Нужно создавать не одну спецслужбу. Нужно из разделить, как в США - ФБР, ЦРУ, АНБ, можно еще взять создать не только с США примера, а еще с Израиля, как там создали с нуля спецслужбу - Моссад и набрали туда патриотов и националистов и валит врагов государства в любой точке мира. Давно этот вопрос назрел с созданием новых спецслужб!
показати весь коментар
29.12.2020 17:02 Відповісти
Ну так фбр это набу.
Просто вся система прогнила за 29 лет. Новая служба не очень то и поможет. А вот ликвидация фсбу - как минимум плюс в расходах из бюджета. Ненужная служба
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
Это да... А сало нужно перепрятать...
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
побольше спецслужб! Красивых и разных)))

Кормить-то эту свору кто будет?
показати весь коментар
29.12.2020 18:04 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.12.2020 16:58 Відповісти
Верещук говорила, что хочет в Украине президента Путина и она еще ездила раньше в патриотический лагерь Путина на озере Селегир. Если ее допустить туда, то в СБУ еще больше русской швали будет.
показати весь коментар
29.12.2020 16:58 Відповісти
хех, знайомі нотки музики мертвечука...
показати весь коментар
29.12.2020 17:02 Відповісти
ФСБу нужно расформировать полностью и создавать с нуля, но уже при следующей проукраинской власти
показати весь коментар
29.12.2020 17:02 Відповісти
а Баканов . он коррумпированный или некомпетентный ?
показати весь коментар
29.12.2020 17:03 Відповісти
Верны оба варианта.
показати весь коментар
29.12.2020 17:30 Відповісти
І почати скорочення треба з керівника і заодно дружка нелоха - баканова.
показати весь коментар
29.12.2020 17:03 Відповісти
Ириша зрит в корень...
показати весь коментар
29.12.2020 17:08 Відповісти
Пропустить всех через полиграф!
Брал взятки или занимался чем то не связанным с безопасностью Украины - на нары.
показати весь коментар
29.12.2020 17:23 Відповісти
переводим с верещуцкого....
уволим патриотов и оставим тех кто готов служить по команде и так как надо тем кому надо...
сбу стало немного мешать фсб и вот кроты решили поувольнять ненужных им спецов
показати весь коментар
29.12.2020 17:23 Відповісти
СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7207
показати весь коментар
29.12.2020 17:30 Відповісти
Зонтик в помощь. Лети дальше.
показати весь коментар
29.12.2020 17:38 Відповісти
То це 95 % на вихід......?!!! А хто ж тоді горішників кришувати буде?
показати весь коментар
29.12.2020 18:14 Відповісти
а от шпигуни дуже компетентні
показати весь коментар
29.12.2020 18:40 Відповісти
ну если медведчуковская подстилка об этом вещает-значит в сбу ЕЩЁ есть ПОКА патриотичные кадры, которые она, надо понимать, и собирается уволить....это радует что они еще есть, но жалко что видно не надолго.
показати весь коментар
29.12.2020 18:45 Відповісти
Новина навіяла. Так бачу

СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2215СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9079СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9113
показати весь коментар
29.12.2020 20:23 Відповісти
Спросите ещё у лунатика арахамии
показати весь коментар
29.12.2020 21:42 Відповісти
И на зонте полетала, и метро на троещину чуть не запустила, теперь главная цель - порядок в спецслужбе навести. Просто отчаянная многостаночница.
показати весь коментар
30.12.2020 11:44 Відповісти
ведмедчуківська проблеять, заткни пиcдак.
показати весь коментар
30.12.2020 13:38 Відповісти
 
 