СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук

Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що СБУ необхідно реформувати шляхом скорочення некомпетентних і корумпованих кадрів.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Законопроект (про реформу СБУ - ред.) є предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами. Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, зокрема щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим", - сказала Верещук.

Також вона переконана, що реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості.

З її слів, профільний комітет під час підготовки відповідного законопроєкту налаштований на конструктив і діалог, але "модернізувати СБУ необхідно, оскільки іншого шляху немає, і залишати, як є, не можна".

"Шукатимемо збалансовані рішення, тому що, врешті-решт, якісні закони завжди відображають баланс цілей, баланс інтересів", - зазначила депутатка.

Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції 22 грудня поінформував, що Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні.