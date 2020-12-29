СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук
Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що СБУ необхідно реформувати шляхом скорочення некомпетентних і корумпованих кадрів.
Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Законопроект (про реформу СБУ - ред.) є предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами. Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, зокрема щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим", - сказала Верещук.
Також вона переконана, що реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості.
З її слів, профільний комітет під час підготовки відповідного законопроєкту налаштований на конструктив і діалог, але "модернізувати СБУ необхідно, оскільки іншого шляху немає, і залишати, як є, не можна".
"Шукатимемо збалансовані рішення, тому що, врешті-решт, якісні закони завжди відображають баланс цілей, баланс інтересів", - зазначила депутатка.
Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції 22 грудня поінформував, що Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
под улюлюканье и верещанье компетентных поппинсов
Вот прямо про друга ЗЕ Баканова сказано.
Просто вся система прогнила за 29 лет. Новая служба не очень то и поможет. А вот ликвидация фсбу - как минимум плюс в расходах из бюджета. Ненужная служба
Кормить-то эту свору кто будет?
Брал взятки или занимался чем то не связанным с безопасностью Украины - на нары.
уволим патриотов и оставим тех кто готов служить по команде и так как надо тем кому надо...
сбу стало немного мешать фсб и вот кроты решили поувольнять ненужных им спецов