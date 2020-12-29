Від 2015 року було підписано 8 меморандумів про постачання Ан-178, але жоден із них не було виконано, - експерт

УКР
Державне підприємство "Антонов" за останні 5 років підписало 8 меморандумів про постачання літака Ан-178 як за кордон, так і для потреб МВС України, однак жоден із меморандумів не було виконано.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє експерт, оглядач, автор і власник "Defence Blog" Ділан Малясов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную перейменувати Ан-178 на літак "Меморандум", - зазначив Малясов.

Експерт навів список підписаних меморандумів із ДП "Антонов" на поставку цієї моделі літака за останні п'ять років.

"2015 - підписано меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта;
2015 - підписано меморандум з Beijing A-Star Aerospace Technology Co. (Китай) на 2 борта;
2015 - підписано меморандум з Тaqnia Aeronautics (КСА) на 10 бортів і локалізацію виробництва в Саудівській Аравії;
2016 - підписано меморандум з Airspace Industry Corporation of China (Китай) на 5 бортів і локалізацію виробництва в Китаї;
2016 - підписано меморандум зі ЗС Іраку на 1 борт;
2017 - підписано новий меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта і локалізацію виробництва в Азербайджані;
2018 - підписано меморандум з Головним командуванням жандармерії Туреччини на 4 борти;
2019 - підписано меморандум з МВС України на 9 бортів;
2020 року - підписано меморандум з Міноборони України на 3 борти", - перерахував Малясов.

Раніше ексдиректор ДП "Антонов" Олександр Лос розповів, що за останні 10 років підприємство виготовило лише один літак Ан-178.

Нагадаємо, сьогодні відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" на поставку трьох літаків Ан-178.

+6
та да... это зеля с 2015 года гадит..сучьёнок...
показати весь коментар
29.12.2020 17:46 Відповісти
+4
зато Зеля поедит в отпуск со спокойной совестью
показати весь коментар
29.12.2020 17:24 Відповісти
+4
Бедосику по губам губозакатывальной машинкой эксперта
показати весь коментар
29.12.2020 17:26 Відповісти
зато Зеля поедит в отпуск со спокойной совестью
показати весь коментар
29.12.2020 17:24 Відповісти
та да... это зеля с 2015 года гадит..сучьёнок...
показати весь коментар
29.12.2020 17:46 Відповісти
Бедосику по губам губозакатывальной машинкой эксперта
показати весь коментар
29.12.2020 17:26 Відповісти
"Я планов наших люблю громадьё!" !!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 17:58 Відповісти
У нас уже был будапештский мЭморандум. Тут как бы всё понятно. Поглядим, что в следующем году Минобороны запоёт, которое, типа, сделало заказ.
показати весь коментар
29.12.2020 17:35 Відповісти
бразилия нам мешает со своими эмбраерами...
вот бы ковид ей инфляций и дефолтов навалял
показати весь коментар
29.12.2020 17:40 Відповісти
мы страна дураков идиотов и безруких людей, уничтожающие свою же страну... других слов у меня нет!
показати весь коментар
29.12.2020 17:47 Відповісти
кто же за рубежом будет покупать,если Украина их не покупает?вот потому и только меморандумы.
показати весь коментар
29.12.2020 17:50 Відповісти
меморандум не договір, курка не птиця. Іксперд щось виперднув, а вже воплі видоплясова
показати весь коментар
29.12.2020 18:33 Відповісти
Вова збрехав знову.
показати весь коментар
29.12.2020 17:58 Відповісти
в 2015 Вова ще танцював у "Танцях з зірками".
показати весь коментар
29.12.2020 18:54 Відповісти
Гнать весь менеджмент с завода. Ходят только штаны протирают в креслах.
показати весь коментар
29.12.2020 18:03 Відповісти
Единственный толковый комент из всех.
показати весь коментар
29.12.2020 18:59 Відповісти
Хм, 40 шт, это заводу года два-три работы.
показати весь коментар
29.12.2020 18:09 Відповісти
Чтобы поддерживать отечественного производителя сейчас, заказы нужно делать государству. Даже если это будет невыгодно с коммерческой точки зрения. Только так можно сохранить еще работающие предприятия...
показати весь коментар
29.12.2020 18:32 Відповісти
а потім літаками виплачувати пенсії та зарплати
показати весь коментар
29.12.2020 23:52 Відповісти
так а чего самолеты-то не выпустили?
показати весь коментар
29.12.2020 18:55 Відповісти
Так, а чАВо не выполнены? ДенЯХ не дали или сказали бабло будет когда товар будет? А у нас так не привыкли работать. У нас любят так, бабло давай, а потом ходи и выклянчивай свой товар, а будешь сильно напористым то и не получишь...
показати весь коментар
29.12.2020 19:14 Відповісти
ну, меморандум не договор, а обсуждение намерений, вот почему менеджеры не сумели довести переговоры до логичного заключения контрактов это уже другой разговор
показати весь коментар
29.12.2020 19:25 Відповісти
Меморандум то документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує (Scheispapir). Але, якщо уже президент країни приїжджає на якесь підприємство підписувати ... меморандум, то справи у президента schwach (ху)
показати весь коментар
29.12.2020 20:02 Відповісти
https://twitter.com/91111romeo

https://twitter.com/91111romeo Romeo https://twitter.com/91111romeo @91111romeo https://twitter.com/91111romeo/status/1343897824967143424 5 ч

Антонов після меморандуму візьме кредит, а за рік збанкрутіє. Бо нема контракту...
Богдан Моторс рік тому теж брав кредит під замовлення, а сьогодні вже банкрутство...
показати весь коментар
29.12.2020 20:07 Відповісти
Моморандум це, закладка на пам'ять, а не до виконання. Хтось висловив бажання що, непогано було б при нагоді купити пару літачків і обіцяли подумати. Ось так можна на голому місці зчинити галас.
Тим більше що, іноземні держави часто використовують меморандуми, як обіцянки одружитися. Колись потім. Ну, типу: Китай просить продати землю і може потім в подяку він ще й літачків прикупить для тісної співпраці.
показати весь коментар
30.12.2020 08:58 Відповісти
Ну тут совсем другое дело. С презэдентом такой меморандум - просто броня.
показати весь коментар
30.12.2020 11:38 Відповісти
 
 