Від 2015 року було підписано 8 меморандумів про постачання Ан-178, але жоден із них не було виконано, - експерт

Державне підприємство "Антонов" за останні 5 років підписало 8 меморандумів про постачання літака Ан-178 як за кордон, так і для потреб МВС України, однак жоден із меморандумів не було виконано.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє експерт, оглядач, автор і власник "Defence Blog" Ділан Малясов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную перейменувати Ан-178 на літак "Меморандум", - зазначив Малясов.

Експерт навів список підписаних меморандумів із ДП "Антонов" на поставку цієї моделі літака за останні п'ять років.

"2015 - підписано меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта;

2015 - підписано меморандум з Beijing A-Star Aerospace Technology Co. (Китай) на 2 борта;

2015 - підписано меморандум з Тaqnia Aeronautics (КСА) на 10 бортів і локалізацію виробництва в Саудівській Аравії;

2016 - підписано меморандум з Airspace Industry Corporation of China (Китай) на 5 бортів і локалізацію виробництва в Китаї;

2016 - підписано меморандум зі ЗС Іраку на 1 борт;

2017 - підписано новий меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта і локалізацію виробництва в Азербайджані;

2018 - підписано меморандум з Головним командуванням жандармерії Туреччини на 4 борти;

2019 - підписано меморандум з МВС України на 9 бортів;

2020 року - підписано меморандум з Міноборони України на 3 борти", - перерахував Малясов.

Раніше ексдиректор ДП "Антонов" Олександр Лос розповів, що за останні 10 років підприємство виготовило лише один літак Ан-178.

Нагадаємо, сьогодні відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" на поставку трьох літаків Ан-178.