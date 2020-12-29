Від 2015 року було підписано 8 меморандумів про постачання Ан-178, але жоден із них не було виконано, - експерт
Державне підприємство "Антонов" за останні 5 років підписало 8 меморандумів про постачання літака Ан-178 як за кордон, так і для потреб МВС України, однак жоден із меморандумів не було виконано.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє експерт, оглядач, автор і власник "Defence Blog" Ділан Малясов, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропоную перейменувати Ан-178 на літак "Меморандум", - зазначив Малясов.
Експерт навів список підписаних меморандумів із ДП "Антонов" на поставку цієї моделі літака за останні п'ять років.
Раніше ексдиректор ДП "Антонов" Олександр Лос розповів, що за останні 10 років підприємство виготовило лише один літак Ан-178.
Нагадаємо, сьогодні відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" на поставку трьох літаків Ан-178.
вот бы ковид ей инфляций и дефолтов навалял
https://twitter.com/91111romeo Romeo https://twitter.com/91111romeo @91111romeo https://twitter.com/91111romeo/status/1343897824967143424 5 ч
Антонов після меморандуму візьме кредит, а за рік збанкрутіє. Бо нема контракту...
Богдан Моторс рік тому теж брав кредит під замовлення, а сьогодні вже банкрутство...
Тим більше що, іноземні держави часто використовують меморандуми, як обіцянки одружитися. Колись потім. Ну, типу: Китай просить продати землю і може потім в подяку він ще й літачків прикупить для тісної співпраці.