Продовження особливого статусу Донбасу дає нам можливість трактувати цей закон на свою користь, - Гармаш

З 29 грудня набув чинності закон, яким до 31 грудня 2021 року подовжено дію статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що це правильний крок з боку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Те, що депутати ухвалили такий закон, зберігши статус-кво, не включивши туди "формулу Штайнмаєра", - це дуже позитивний крок, тому що якби вони не прийняли цей закон, то нам би довелося приймати новий закон, фактично погоджуючи його з представниками Росії та ОРДЛО. Нагадаю, що в 2014 році цей закон був ухвалений на виконання "Мінську-1" без таких погоджень і був затверджений "Мінськом-2", що дає нам можливість трактувати цей закон на свою користь", - зазначив Гармаш.

За словами представника української делегації в ТКГ, будь-які переговори і виконання Мінських домовленостей залежать від настроїв російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмовлятися від Мінських угод не потрібно, але альтернатива є, - Гармаш

"Глобально цю проблему можна вирішити тоді, коли Москва захоче вирішити. Поки ми слабші Москви і в політичному, і у військовому, і в дипломатичному, пропагандистському плані, краще нічого не міняти з нашого боку. Краще просто тримати оборону, що Україна і змушена робити, і використовувати цей час для накопичення своїх сил, ресурсів для створення політичних, військових, економічних, дипломатичних умов для того, щоб щось міняти. Поки ми слабші противника, будь-які зміни можуть бути тільки на користь противнику, нам це не потрібно", - сказав Гармаш.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

24 грудня президент Зеленський підписав відповідний закон.

Закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2021 року набрав чинності 29 грудня.