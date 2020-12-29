УКР
Продовження особливого статусу Донбасу дає нам можливість трактувати цей закон на свою користь, - Гармаш

З 29 грудня набув чинності закон, яким до 31 грудня 2021 року подовжено дію статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що це правильний крок з боку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Те, що депутати ухвалили такий закон, зберігши статус-кво, не включивши туди "формулу Штайнмаєра", - це дуже позитивний крок, тому що якби вони не прийняли цей закон, то нам би довелося приймати новий закон, фактично погоджуючи його з представниками Росії та ОРДЛО. Нагадаю, що в 2014 році цей закон був ухвалений на виконання "Мінську-1" без таких погоджень і був затверджений "Мінськом-2", що дає нам можливість трактувати цей закон на свою користь", - зазначив Гармаш.

За словами представника української делегації в ТКГ, будь-які переговори і виконання Мінських домовленостей залежать від настроїв російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмовлятися від Мінських угод не потрібно, але альтернатива є, - Гармаш

"Глобально цю проблему можна вирішити тоді, коли Москва захоче вирішити. Поки ми слабші Москви і в політичному, і у військовому, і в дипломатичному, пропагандистському плані, краще нічого не міняти з нашого боку. Краще просто тримати оборону, що Україна і змушена робити, і використовувати цей час для накопичення своїх сил, ресурсів для створення політичних, військових, економічних, дипломатичних умов для того, щоб щось міняти. Поки ми слабші противника, будь-які зміни можуть бути тільки на користь противнику, нам це не потрібно", - сказав Гармаш.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

24 грудня президент Зеленський підписав відповідний закон.

Закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2021 року набрав чинності 29 грудня.

+5
Тактіка тримати оборону вірна ,але не видко ніяких зрушунь в бік накопичення сил та створення визначених ресурсів!!))
29.12.2020 17:50 Відповісти
+4
"Своя польза" ,це чия ,України чи сепарсько-колорадської зеленої гидоти ???)))
29.12.2020 17:45 Відповісти
+4
Идиоты !!! Как раз наоборот - не продление закона об особом статусе Нам развязывает руки полностью и пох какие там трактовки, и кто - то не так как нужно Нам их понял !!!
29.12.2020 17:47 Відповісти
"Своя польза" ,це чия ,України чи сепарсько-колорадської зеленої гидоти ???)))
29.12.2020 17:45 Відповісти
В пользу Ермака.
29.12.2020 20:30 Відповісти
Идиоты !!! Как раз наоборот - не продление закона об особом статусе Нам развязывает руки полностью и пох какие там трактовки, и кто - то не так как нужно Нам их понял !!!
29.12.2020 17:47 Відповісти
Руки то развязывает, но не только нам, а и противнику. Вот Гармаш и пытается анализировать, что для нас сейчас лучше. Спорить, прав он или нет, я не берусь.
29.12.2020 18:41 Відповісти
А вы этот закон прочитайте, вкратце там своя милиция, не зависимые органы местного самоуправления, которые выставляют счета правительству Украины, развитие добрососедских отношений с )(улостаном, свой язык и тд. Короче свое государство за наш счёт, прям как и сейчас. Он бл..., извиняюсь за эмоции, прав?
29.12.2020 19:05 Відповісти
Только границу требуем нам отдать. Если от запоребрика отгородиться, мы этот закон сможем правильно применить
За поребриком это понимают, потому границу добровольно нам не отдадут.
29.12.2020 20:35 Відповісти
Вы так и не прочли закон. Прочтите о развитии добрососедских отношений с )(уйлостаном правильно нам как его применять придется? Террористов оттуда за свой счёт развозить по ордло?
30.12.2020 06:43 Відповісти
Это очень размытое понятие. А вот контроль за границей - это понятие конкретное - или мы контролируем, или они.
30.12.2020 12:33 Відповісти
Если граница будет наша, то мы скажем, что мы не против добрососедских отношений с запоребриком на базе международного права, т.е. для начала ожидаем от них возвращения Крыма и освобождения политзаключенных. А потом в рамках добрососедских отношений позволим в крымских школах изучать русский язык на правах второго иностранного.
30.12.2020 12:36 Відповісти
Вы можете говорить что угодно и мечтать о чем угодно, но факт остаётся фактом будет так как написано в минской капитуляции и так как скажут оккупанты, пока не начнём выполнять свои законы.
30.12.2020 12:45 Відповісти
Они и сейчас так говорят - выкручивают законы к своей выгоде. Мы делаем то же самое (выкручиваем понимание, которое выгодно нам), и это правильно.
30.12.2020 13:01 Відповісти
Вы в своем уме? Навыкручивали на сколько оккупированных территорий? И вам этого мало ещё сколько ещё вы предлагаете что б они оккупировали навыкручивать?
30.12.2020 13:05 Відповісти
Я не предлагаю, я констатирую факт: нормы минских договоренностей прописаны недостаточно четко, и обе стороны выкручивают их в свою сторону.
По-моему, мы друг друга не понимаем.
30.12.2020 13:07 Відповісти
Шо вы извиняюсь за откровенность мелите? И договор о границах, дружбе и сотрудничестве, будапештский меморандум и тд прописаны очень четко, как и минская капитуляция, но выполняла их только Украина все остальным наплевать на эти бумажки. А сейчас те же, тоже и тамже и тд но будет как то по-другому? Может пора остановится в фантазиях и вернуться в реальность где править должны законы,а не глупость.
30.12.2020 13:15 Відповісти
К сожалению, не очень четко. Тот же Будапештсткий меморандум, как оказалось, не предполагает, чтобы подписанты гарантировали территориальную целостность Украины, а всего лишь обещает, что нашу территориальную целостность будут уважать. Вот Германия с Францией и уважают, выражая обеспокоенность и прокладывая СП-2.
30.12.2020 13:28 Відповісти
Ну договор о границах не четко? Вопрос о том своем ли вы уме так и остаётся актуальным. То что вы почему-то не читаете эти документы, может и правильно, все равно это пустопорожние бумажки. Но то что вы ссылаетесь на них даже не прочитав, это такая прелестная глупость с вашей стороны! Вы хоть заглавие будапештского меморандума и кто его подписал прочтите, а то что от смеха телефон не уронил. Попробуйте кварталу 95 писать там ваши шутки по достоинству оценят.
30.12.2020 14:24 Відповісти
Вот обязательства по Будапештскому меморандуму:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Зобов'язання:Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

И где тут реальные обязательства, кроме как выразить озабоченность?
Мне порядком надоели ваши оскорбления. Если хотите продолжать общение, направьте свое остроумие на предмет обсуждения, а не на мою персону.
30.12.2020 14:35 Відповісти
Вот по поводу расхождений в понимании:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Низка оглядачів вважає, що через те, що англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», то в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки[2].З іншої сторони, документ містить фразу «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано «гарантії» та «гарантии»
30.12.2020 14:40 Відповісти
Я пишаюсь вами! Это уже прогресс начали читать о чем речь ведете, теперь осталось вам понять что вы прочли. Вопрос "вы в своем уме?" временно снимается. Где в этом документе вы нашли "выразить озабоченность"? "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України " Шо с кордонами? Их случайно кто то не передвинул оккупировав Крым и Донбасс? Что тут для вас расплывчато? Так же второй (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватися від загрози силою, її використання ), третий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї ),четвертый пункт. Даже 5 самый простой (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні ) и консультации то ли не могут, то ли не хотят выполнить. А вот Украина уничтожив яо свои обязательства выполнила. И где тут какое то расхождение в понимании как в заглавии? Что б не выдумывали о расхождении понимания в заглавии, а записано там именно гарантии. И подверждает это не "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Низка оглядачів " а документ который у нас на руках. И вот тут самое интересное в вашей логике: на подписанные главами государств документы наплевали, а ваши фантазии они будут выполнять?
30.12.2020 15:16 Відповісти
Я научился читать, и вопрос о моем уме временно снимается? Вы меня окончательно достали. Я прекращаю общение в этой ветке.
30.12.2020 15:55 Відповісти
Рад что вы наконец поняли какую глупость вы оприлюднивали. Ну а обидчивость пройдет с повышением образованности. Успехов вам в обучении.
30.12.2020 15:58 Відповісти
Какой ещё ОСОБЫЙ статус? Гармаш что пьяный? он закон читал?
29.12.2020 17:48 Відповісти
Як який , той якого прагне кремлівський недопалок ,той з яким )(уйло бажає втюхати Даунбас в Україну !!))
29.12.2020 17:53 Відповісти
Точняк. Односторонее выполнение хотелок врага всегда идет на пользу.

А планомерное отступление по всей линии фронта дает возможность победить в войне.

Это же так логично.
29.12.2020 17:50 Відповісти
Головне не стріляти у відповідь і жодної агресіі в бік агресора !!)))
29.12.2020 17:52 Відповісти
Тактіка тримати оборону вірна ,але не видко ніяких зрушунь в бік накопичення сил та створення визначених ресурсів!!))
29.12.2020 17:50 Відповісти
Особая Казарма Путлера...есть в Приднестровье,Абхазии,Ю.Осетии,а сегодня в Белоруси и Армении...а паспорта РАБссии как на Дамбассе будет раздавать Пуклер и армянам и белорусам...Схемка давно отработанная...,многоходовочка называется...
29.12.2020 17:54 Відповісти
Ще одна "перемога" ЗЕ - Узгоджено 4 нових ділянки розведення військ - Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка, Нижньотепле... Також 19 зон для гуманітарного розмінування.(с)
29.12.2020 17:55 Відповісти
Так уже про слово ОРДЛО забыли говорят обо всём Донбассе. Зеля наверное Марик сдаст.
29.12.2020 20:33 Відповісти
Як вже дістали всі політики які хочуть впихнуть лугондон -треба як Азербайджан нам пропонує В ефірі телеканалу Еспресо Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, екс-голова апарату уряду Азербайджану (Вашингтон): Росію накриває цунамі. В Кремлі паніка. в ютюбі
29.12.2020 17:58 Відповісти
29.12.2020 17:59 Відповісти
Да главное не донбасс и даже не особый его т.н.статус.Главное - НЕДЕЛИМАЯ УКРАИНА! С Донбассом, конечно же.
29.12.2020 17:59 Відповісти
1/3 Дамбасса бегала с РАБссиянскими флагами па Данецку и Лоханску,хотят на рюсскам наречии гутарить...,а бандерівці не дають....
29.12.2020 18:00 Відповісти
1/3 Дамбаса фигела и хренела от тогдашних рабсиянских пенсий и зарплат. Это касается и крысчан, с полуострова Крыс. Вот и вся тебе разгадка.
29.12.2020 18:06 Відповісти
Помню. как же...медведева..денег нет,но ві дрочитье,скоро появятся что Черти с табакерки...
29.12.2020 18:08 Відповісти
29.12.2020 18:03 Відповісти
29.12.2020 18:06 Відповісти
Лузери! Нікчемні, зажухані змалечку, гидотні лузери!.."Особий статус, поцілуйте нас в анус.." - ваше пожиттєве кредо!!..Ненавиджу!!!
29.12.2020 18:26 Відповісти
 
 