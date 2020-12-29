Татаров може тиснути на Микитася у спробі уникнути відповідальності, - Центр протидії корупції

Ексвласник "Укрбуду" Максим Микитась видав слідству заступника голови ОП Олега Татарова. Татаров продовжує курирувати в Офісі президента силовий блок і може тиснути на Микитася після того, як того звинуватили у викраденні людини.

Про це йдеться в пості на Фейсбук-сторінці Центру запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично Микитась викрив махінації Татарова, повідомивши детективам НАБУ важливі деталі в межах справи квартир для Нацгвардії. Тепер є ризик, що почнеться тиск на Микитася з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від відповідальності. Татарову, наприклад", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що Татарову, який курирує силовий блок, ніщо не заважає влаштувати розправу над Микитасем.

"Хочеться, щоб наприкінці всієї цієї історії всі отримали по заслугах: і Микитась, і Татаров, і інші фігуранти справи. Як там говорив Микитась: "Ми з Татаровим все робили разом, але якщо Татаров сидить в Офісі президента, то чому я маю сидіти в тюрмі? "Ні додати, ні відняти", - підсумували в ЦПК.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.