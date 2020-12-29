УКР
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
1 677 14

Татаров може тиснути на Микитася у спробі уникнути відповідальності, - Центр протидії корупції

Ексвласник "Укрбуду" Максим Микитась видав слідству заступника голови ОП Олега Татарова. Татаров продовжує курирувати в Офісі президента силовий блок і може тиснути на Микитася після того, як того звинуватили у викраденні людини.

Про це йдеться в пості на Фейсбук-сторінці Центру запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично Микитась викрив махінації Татарова, повідомивши детективам НАБУ важливі деталі в межах справи квартир для Нацгвардії. Тепер є ризик, що почнеться тиск на Микитася з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від відповідальності. Татарову, наприклад", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що Татарову, який курирує силовий блок, ніщо не заважає влаштувати розправу над Микитасем.

Читайте також: Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко

"Хочеться, щоб наприкінці всієї цієї історії всі отримали по заслугах: і Микитась, і Татаров, і інші фігуранти справи. Як там говорив Микитась: "Ми з Татаровим все робили разом, але якщо Татаров сидить в Офісі президента, то чому я маю сидіти в тюрмі? "Ні додати, ні відняти", - підсумували в ЦПК.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.

Микитась Максим (292) Центр протидії корупції (287) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+3
5 копійок, я теж колись був за юлю. На відміну від шапкокрада , то було щось. Але тепер це нє в тренді! Порох, Турч, Кривонос! І Сєня, як економіст. Головне - Зепи позбутися! В нас все буде добре! Головне - поміж своїми не сратися!
показати весь коментар
29.12.2020 18:47 Відповісти
+2
Нет, только военная хунта. И я кстати не сексист и не против если в Украине будет первая женщина офицер во главе этой хунты
показати весь коментар
29.12.2020 18:34 Відповісти
+2
Зачєм, пані Маріє?!
показати весь коментар
29.12.2020 18:36 Відповісти
Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 514
А я хочу видеть Президентом Украины Тимошенко Ю.В. Уже всех перепробовали и все - гавнище! Пусть порезвится с нашими олигархами.
показати весь коментар
29.12.2020 18:25 Відповісти
Коли стала прем"єром, то Гудок здриснув до лондОну з переляку.
показати весь коментар
29.12.2020 18:31 Відповісти
На сусідньому ліжку в палаті мрієте побачити?)))
показати весь коментар
29.12.2020 18:39 Відповісти
Там, на сусідніх ліжках в фєохфанії , здаєцця, зеля з дєрьмаком возлєжалі за какім-то хрєном, нє будучі хворими!
показати весь коментар
29.12.2020 18:55 Відповісти
Бачили, бо поряд лежали?
показати весь коментар
29.12.2020 19:03 Відповісти
Нє, мєня нє прігласілі. Даже на посмотрєть.
показати весь коментар
29.12.2020 19:10 Відповісти
А где в этой борьбе зеля ? Борется с коррупцией ?
показати весь коментар
29.12.2020 18:37 Відповісти
На фигуранте нескольких судов клейма ставить негде!.Он до сих пор занимается закатыванием в бочки с Цементом.У него этого цементу -завались.
показати весь коментар
29.12.2020 20:36 Відповісти
 
 