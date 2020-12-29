УКР
Рада громадського контролю НАБУ закликає Офіс генпрокурора швидше прийняти рішення щодо проєктів підозр колишнім топменеджерам "ПриватБанку"

Рада громадського контролю НАБУ закликає Офіс генпрокурора швидше прийняти рішення щодо проєктів підозр колишнім топменеджерам

Рада громадського контролю НАБУ сподівається, що Офіс генерального прокурора якнайшвидше ухвалить необхідні рішення щодо справ колишніх топменеджерів "ПриватБанку".

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 2020-ий рік закінчується гучними діями від НАБУ:

* Кримінальне провадження і вручення підозри заступнику голови Офісу Президента України - Олегу Татарову

* Кримінальне провадження і вручення повістки в суд на засідання щодо обрання запобіжного заходу одіозному судді ОАСК - Павлу Вовку

* 29 грудня стало відомо що з початку грудня НАБУ передало в Офіс Генеральної прокуратури проекти підозр стосовно колишніх топ менеджерів "Приватбанку". Детективи підозрюють їх у виведенні грошей з Приватбанку, що призвело до того, що банк був визнаний неплатоспроможним і підлягав націоналізації. Їм інкримінують вчинення протиправних дій за двома епізодами, які призвели до ймовірного завдання збитків у розмірі 9 млрд грн.

У Раді громадського контролю НАБУ нагадали, що в листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

"Рада громадського контролю сподівається, що Офіс Генерального прокурора зможе якнайшвидше прийняти всі необхідні рішення щодо подальшої долі проєктів зазначених підозр", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в НАБУ повідомили, що підозри у справі "ПриватБанку" були передані на узгодження особисто Генеральному прокурору, але від неї немає відповіді вже два тижні. Ірина Венедіктова заперечила цю інформацію.

меморандум однако...напоминание
29.12.2020 18:42 Відповісти
Вы чо??? Они же все при деле сейчас.

Эдак вы всю ЗЕкоманду развалите. То Татаров коррупционер, то Ермак предатель, то Дубилет вор.

Имейте совесть - назовите хоть кого-то порядочного рядом с ЗЕ!!!
29.12.2020 18:43 Відповісти
Там все порядочные... суки
29.12.2020 19:02 Відповісти
Який Дубілет? Старший чи синок?
29.12.2020 19:15 Відповісти
И шо там любого друга каломойши и зеленского - дубилета - таки посадят?
29.12.2020 18:48 Відповісти
Давите постоянно. А то да-да и воз и ныне там. Доказано предшественником.
29.12.2020 19:15 Відповісти
Та щоб зелені маріонетки Коломойсько його здали? Не вірю.
Може Байден трохи допоможе, але без участі НАС УСІХ нічого не буде.
29.12.2020 19:18 Відповісти
Венедиктовій
Байден наближається,
Байден наближається,
Смак Шокіна щедро розділи на всіх
29.12.2020 19:24 Відповісти
 
 