Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва та дозволив будівництво житлового будинку на Батиєвій горі в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва від 24.06.2019 про скасування права на початок виконання будівельних робіт, придбаного на підставі поданого повідомлення і декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на Батиєвій горі по вул. Докучаєвська, 5-А в Солом'янському районі столиці. Про це свідчить рішення суду (суддя - Євген Аблов) від 4 грудня.

Як вказує Департамент з питань ДАБК м.Києва, замовник будівництва ОК "ЖБК "Платинум Холл" подав недостовірні дані в повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта в частині його поверховості, необхідності проведення експертизи проєкту і в частині виконання всіх робіт, передбачених проєктною документацією.

Так, ділянку площею 0,09 га на вул. Докучаєвській, 5-А належить до території садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів. Саме на таку будівлю (класу наслідків СС1) подав документи ЖБК "Платинум Холл". Однак, по факту побудував там 9-поверхівку.

Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ 01

Розглянувши позов ЖБК, ОАСК дійшов висновку, що інспектор ДАБК прийняв рішення з порушенням процедури. Зокрема, як вказує суд, перевірка здійснювалась за відсутності уповноваженого представника забудовника. Крім того, ОАСК зазначив, що ДАБК не довів факту наявності порушень, зафіксованих у акті перевірки.

За даними ДАБК, на момент перевірки на ділянці по вул. Докучаєвській, 5-А будувалася будівля невизначеного призначення, яка відповідно до візуального огляду на той час мала 8 поверхів, проводилося будівництво 9-го поверху.

Втім, суд, посилаючись на надані забудовником документи, дійшов висновку, що будівля має 4 поверхи з дворівневим підвалом (на 12 квартир).

Так, ЖБК "Платинум Холл" надав суду витяг з проєктної документації, де вказано такі параметри висоти поверхів:

1-го – 3,3 метра,

2-го – 3,3 метра,

3-го – 6,6 метра,

4-го – 6,6 метра та частини 3,4 метра.

ОАСК зазначив, що технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховується. Крім того, додав суд, до поверхів не відносять антресоль (напівповерх, розташований між двома поверхами або вбудований у об’єм основного поверху) та підвальні приміщення.

Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ 02

Отже, вказав суддя Аблов, з наявних у матеріалах справи доказів не вбачається порушення позивачем вимог використання ділянки відповідно до її цільового призначення (для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва), як зазначено відповідно до візуального огляду державним інспектором.

Нагадаємо, власником ділянки по вул. Докучаєвській, 5-А є екс-нардеп від БПП Віктор Король, який передав ділянку по договору суперфіцію Іяніні Горбатюк, яка, у свою чергу, передала право користування ділянкою ОК "ЖБК "Платинум Холл".

ОК "ЖБК "Платинум Холл" у 2016 році створили Іяніна Горбатюк, Юлія Горбатюк та Іван Влад із Закарпаття. Іван Влад також є співвласником ОК "ЖБК "Зелений замок", ОК "ЖБК "Пріма Естейт", ОК "ЖБК "Прем’єр Крістал", ОК "ЖБК "Ексон Прем’єр Шулявська".

ЖБК "Зелений замок" є замовником будівництва скандальної 11-поверхівки у Києві на Подолі на ділянці екс-нардепа Оксани Білозір. Ця ділянка теж є територією садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 повехів.

У свою чергу ЖБК "Ексон Прем’єр Шулявська" хоче звести багатоповерхівку на проспекті Перемоги у сквері "Слава танкістам" перед будівлями держвидавництва "Преса України". Цей же забудовник збудував 24-поверхівку над входом ст. м. "Виставковий центр", яку ввів в експлуатацію через суд.

Київ (20031) будівництво (3063) юстиція (732) Аблов Євген (24) Окружний адмінсуд Києва (539)
+23
А людям можна жити в антресолях? А може це шкаф?
показати весь коментар
29.12.2020 18:53 Відповісти
+22
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 5278
показати весь коментар
29.12.2020 19:10 Відповісти
+21
Я бы не рискнул в такой херне жить.....
показати весь коментар
29.12.2020 18:53 Відповісти
Я бы не рискнул в такой херне жить.....
показати весь коментар
29.12.2020 18:53 Відповісти
та ладно, поштукатурять, обтягнуть алюмінієм, гранітом, склом, пластиком, шкірою , деревом то і слиною зійдеш
показати весь коментар
29.12.2020 19:05 Відповісти
Парень, Вы в этом уверены?
Обтягивайте себе сами.
показати весь коментар
29.12.2020 19:18 Відповісти
Вона ще й крива до того ж )))
показати весь коментар
30.12.2020 09:41 Відповісти
А людям можна жити в антресолях? А може це шкаф?
показати весь коментар
29.12.2020 18:53 Відповісти
Галя несе воду? Коромисло гнеться?
показати весь коментар
29.12.2020 19:01 Відповісти
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 5278
показати весь коментар
29.12.2020 19:10 Відповісти
Кума Білобздірочка, свій побудувала при Порошенкові...
показати весь коментар
29.12.2020 21:16 Відповісти
Это у Толика белочка с дырочкой в голове,. через которую ветер свистит в пустой головешке.
показати весь коментар
29.12.2020 21:30 Відповісти
Свистун! Ти спершу доведи що дев"ятиповерхова "хатинка" куми Порошенка, Білобздірочки, була незаконно побудована не в часи президенства Порошенка!
До речі, муженьок ейної куми, Недашківський, керує палацом "Україна", і влаштовує концерти "Кварталу"...
показати весь коментар
29.12.2020 21:44 Відповісти
Я вообще-то знаю что https://censor.net/ru/user/432418 -- это проститутка с МКАДа. Причем совсем опущенная. А теперь, свистун, докажи что это не так, давай бумажку с печатью.
показати весь коментар
29.12.2020 22:04 Відповісти
Так ти теж із ФСБ ? А я думаю, де я тебе бачив ??? Тисну руку коллега !..
показати весь коментар
29.12.2020 22:12 Відповісти
Штырит, плечевая? Держись там.
показати весь коментар
29.12.2020 22:15 Відповісти
невісточка Білобздірочка у Майбаху, якщо хто із Толіків не зна
показати весь коментар
29.12.2020 22:05 Відповісти
???
показати весь коментар
29.12.2020 22:14 Відповісти
Ловко ты Зеленского приплёл.
показати весь коментар
30.12.2020 17:20 Відповісти
Уважаю, так обосрать своего президента. Вы хоть дождитесь пока Байден войдёт во власть😁
показати весь коментар
29.12.2020 19:35 Відповісти
Откровенный стеб! Пипл схавает... Какая разница?!
показати весь коментар
29.12.2020 18:57 Відповісти
А я третий год пытаюсь узаконить самострой в частном секторе по "упрощенной схеме" , чтобы потом платить налоги за недвижимость . Наверное я не в себе .
показати весь коментар
29.12.2020 18:57 Відповісти
Так получается...
показати весь коментар
29.12.2020 18:59 Відповісти
_Т. е этот бандит в рясе ничуть не испортится, если его уронить с верхнего этажа на четвёртый, и у него нет причин особо возражать против такой эмпирической проверки его теории.
показати весь коментар
29.12.2020 18:57 Відповісти
Нулевая толерантность к здравому смыслу.
показати весь коментар
29.12.2020 18:58 Відповісти
хех ... банальна корупція ...
показати весь коментар
29.12.2020 19:49 Відповісти
Ето что посреди Киева делают потемкинские деревни?
показати весь коментар
29.12.2020 18:58 Відповісти
Если считать по застекленности, то четыре. А остальное, то так. Деньги глаза то застилают, через них х...... что увидишь.
показати весь коментар
29.12.2020 18:59 Відповісти
_Хера ли ты горбатого тут лепишь? Речь об этажности, а не остеклении. И бандите в судейской мантии!
показати весь коментар
29.12.2020 19:11 Відповісти
Смотрите как складываются подобные "курьи ножки" и не покупайте квартиры в таком дерьме.
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 2776
показати весь коментар
29.12.2020 19:01 Відповісти
Все потому, что законы изначально по-дебильному написаны. Нужно указать максимальную высоту здания (например 15 метров), а там хоть один этаж стройте хоть 10 по 1 метру. А прописали 4 этажа, вот и изголяются делая 3х этажный подвал и 5-и этажный чердак. А жилых этажей 4, как по закону.
показати весь коментар
29.12.2020 19:05 Відповісти
Писать неоднозначные законы - в этом соль коррумпированного государства.
показати весь коментар
29.12.2020 19:20 Відповісти
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
29.12.2020 19:08 Відповісти
Кива у нас уже стал окружным админсудом? А яйца не слипнутся?
показати весь коментар
29.12.2020 19:10 Відповісти
Любимьій Окружной суд Бени и Зели.
показати весь коментар
29.12.2020 19:21 Відповісти
С коррупцией в судах и прочими чиновниками можно было бы разобраться за несколько дней при желании. Просто сопоставляется зарплата, официальный доход и то что есть по факту: квартиры, дачи, вилы, авто, яхты, депозиты, акции... Проверяются все члены семей судей и родственники. При несостыковке, конфискация и штраф, если речь идет на суммы свыше миллиона долларов то +тюрьма. После этого теряется смысл взяток в судах, ведь потратить эти деньги некуда. Суды становятся справедливыми и честными, строятся новые тюрьмы из-за нехватки мест. Но в Украине этого не будет потому что олигархам, которые управляют Украиной, это крайне не выгодно, им выгоден карманный суд, которые выполняет их решения.
показати весь коментар
29.12.2020 19:22 Відповісти
Счас, они сами себе фаберже поотрывают...
Это Майданы, должны было сделать!
С ностальгией вспоминаю как в 2014, после Майдана, "элитное" быдло ходило на полусогнутых...
Не довели дело до конца, отдали власть комсомольскому жлобу и Киндер-куля-в-лоб-сюрпризу.
показати весь коментар
29.12.2020 21:24 Відповісти
А до конца это как? Как в Харькове судье просто бошку отрезали? Так это и без Майдана можно сделать.
показати весь коментар
29.12.2020 21:42 Відповісти
До конца, это значит разогнать на хрен, всех повязанных круговой порукой разграбления государственной собственности ублюдков, и привести к власти новых людей.
показати весь коментар
29.12.2020 21:51 Відповісти
Кто "приводить" будет?
показати весь коментар
30.12.2020 00:38 Відповісти
Народ должен-бы привести...
Но судя по количеству разношерстных "іванів сулім" на Цензоре, народа то у нас и нет!
показати весь коментар
30.12.2020 08:55 Відповісти
Точно, "элита" тогда пересела на Ланосы. Боялись что их раскуркуливать начнут
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
Какое именно?
показати весь коментар
29.12.2020 19:38 Відповісти
в Украине слово "судья", если оно высказано в отношении украинского кривосудия, должно браться в кавычки. как "вакцина" из паРашы, или "президент" лукашенко.
показати весь коментар
29.12.2020 19:34 Відповісти
А что скажет по этому поводу Высший Совет Правосудия? Судья этот нормальный? Адекватный?
показати весь коментар
29.12.2020 19:34 Відповісти
А там сидят вчерашние подельники, которые тоже нажились грабежом, они что идиоты, чтобы под собой сук пилить?
показати весь коментар
29.12.2020 21:26 Відповісти
Апеляція міської влади буде ??
показати весь коментар
29.12.2020 19:51 Відповісти
Шедеврально, как по мне!
Так насрать на голову правосудия, еще никому не удавалось.
Государство такому судье и пожизненное содержание в виде сотни тысяч и пенсия будет соизмерима с его "трудами"! Потом денег в пенсионном фонде не хватает из за таких сироток.
показати весь коментар
29.12.2020 19:57 Відповісти
Ну его вообще нах покупать недвижимость в Украине! Застройщики как правило все приближенные к власти, сват, кум, брат... соберут бабки, друг друга отмажут, а ты потом ищи свищи! А еще и скажут, сам виноват!
показати весь коментар
29.12.2020 20:05 Відповісти
Аблов у своєму амплуа https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/26/7222033/ "Учудім"
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7683
показати весь коментар
29.12.2020 20:16 Відповісти
судьи из пещер, вы вообще в курсе геологии Киева?.. тут глина и песок.. при "хороших" осадках у камикадзе в квартирах могут получится классные полёты..
кто будет оплачивать "крокодильи слёзы" потерпевших?.. - знову з бюджета, мудрЫй нарид?
убивать таких судей, как бешеных собак
показати весь коментар
29.12.2020 20:36 Відповісти
Мафія може все, держава - нічого. Головне, щоб всі платили податки на утримання цієї банди злочинців. Як там казали, треба незалежність суддям і великі зарплати дати, щоб не брали хабарі? Їх тільки пожиттєве з конфіскацією може зупинити, але ж хто ж їх посадить?
показати весь коментар
29.12.2020 20:45 Відповісти
Військові трибунали.
показати весь коментар
30.12.2020 06:20 Відповісти
А чего стесняться? Продажная судебная система только укрепляет позиции при нынешней власти.
показати весь коментар
29.12.2020 20:59 Відповісти
Интересно, а кто в деревянной халупе которая рядом стоит живёт? Судя по антене на крыше - кто-то живёт...
показати весь коментар
29.12.2020 21:27 Відповісти
Никто там не живет. Как правило застройщик предлагает хозяину дома его продать. Хозяин отказывается. Дальше застройщик начинает строительство и гадит на голову хозяину (электроенергия, вода и пр..) После чего хозяин подает в суд.
Дальше сами додумаете или как?
показати весь коментар
29.12.2020 21:47 Відповісти
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7569
показати весь коментар
29.12.2020 21:53 Відповісти
Судья: докажите, что там 9 этажей.
Инспектор: вот фото, считайте.
Судья: этаж - 1а, этаж - 1б, этаж - 1в. Да тут вообще 1-этажка. Стройка законна!
показати весь коментар
29.12.2020 22:50 Відповісти
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8500
показати весь коментар
29.12.2020 22:57 Відповісти
Ну формально суддя правий - висоту поверху ніхто ж не регламентував.
Так що це взагалі можна подати як один поверх з антресолями
показати весь коментар
29.12.2020 23:59 Відповісти
відомий персонаж московського епоса Козьма Прутков в 19 столітті вирік " Если на клетке слона написано носорог, не верь глазам своим" так що кияни, якщо будете бачити напис ОАСК не вірте очам своїм.це не суд. А євген таблов проголошуючи рішення, мав на увазі перший будинок. і дивився на нього в окулярах із зеленим тонованим склом, так лікар ( Вовк) прописав.
показати весь коментар
30.12.2020 00:04 Відповісти
за бабло українські судді ухвалять БУДЬ ЩО! А за ВЕЛИЧЕЗНІ бабки вони можуть анігілювати закони цілого всесвіту!
показати весь коментар
30.12.2020 07:08 Відповісти
Судья что совсем дебил, какие антресоли, на фотке четко видно как минимум 8 этажей но уж никак не 4.
показати весь коментар
30.12.2020 08:09 Відповісти
Пустити його порахувати поверхи у зворотньому порядку.
показати весь коментар
30.12.2020 08:50 Відповісти
И все действующие лица из партии "Шаленна бджілка" Билозир и та в шоколад вымазалась, говорят кума графа Соевого.
показати весь коментар
30.12.2020 08:52 Відповісти
Варвары)
показати весь коментар
30.12.2020 09:43 Відповісти
Я б того суддю вививів би на кришу того 9-ти поверхового будинку і скинув звідти.
4й поверх то не так і високо, має шанс вижити
показати весь коментар
30.12.2020 10:54 Відповісти
 
 