Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва та дозволив будівництво житлового будинку на Батиєвій горі в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва від 24.06.2019 про скасування права на початок виконання будівельних робіт, придбаного на підставі поданого повідомлення і декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на Батиєвій горі по вул. Докучаєвська, 5-А в Солом'янському районі столиці. Про це свідчить рішення суду (суддя - Євген Аблов) від 4 грудня.

Як вказує Департамент з питань ДАБК м.Києва, замовник будівництва ОК "ЖБК "Платинум Холл" подав недостовірні дані в повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта в частині його поверховості, необхідності проведення експертизи проєкту і в частині виконання всіх робіт, передбачених проєктною документацією.

Так, ділянку площею 0,09 га на вул. Докучаєвській, 5-А належить до території садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів. Саме на таку будівлю (класу наслідків СС1) подав документи ЖБК "Платинум Холл". Однак, по факту побудував там 9-поверхівку.

Розглянувши позов ЖБК, ОАСК дійшов висновку, що інспектор ДАБК прийняв рішення з порушенням процедури. Зокрема, як вказує суд, перевірка здійснювалась за відсутності уповноваженого представника забудовника. Крім того, ОАСК зазначив, що ДАБК не довів факту наявності порушень, зафіксованих у акті перевірки.

За даними ДАБК, на момент перевірки на ділянці по вул. Докучаєвській, 5-А будувалася будівля невизначеного призначення, яка відповідно до візуального огляду на той час мала 8 поверхів, проводилося будівництво 9-го поверху.

Втім, суд, посилаючись на надані забудовником документи, дійшов висновку, що будівля має 4 поверхи з дворівневим підвалом (на 12 квартир).

Так, ЖБК "Платинум Холл" надав суду витяг з проєктної документації, де вказано такі параметри висоти поверхів:

1-го – 3,3 метра,

2-го – 3,3 метра,

3-го – 6,6 метра,

4-го – 6,6 метра та частини 3,4 метра.

ОАСК зазначив, що технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховується. Крім того, додав суд, до поверхів не відносять антресоль (напівповерх, розташований між двома поверхами або вбудований у об’єм основного поверху) та підвальні приміщення.

Отже, вказав суддя Аблов, з наявних у матеріалах справи доказів не вбачається порушення позивачем вимог використання ділянки відповідно до її цільового призначення (для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва), як зазначено відповідно до візуального огляду державним інспектором.

Нагадаємо, власником ділянки по вул. Докучаєвській, 5-А є екс-нардеп від БПП Віктор Король, який передав ділянку по договору суперфіцію Іяніні Горбатюк, яка, у свою чергу, передала право користування ділянкою ОК "ЖБК "Платинум Холл".

ОК "ЖБК "Платинум Холл" у 2016 році створили Іяніна Горбатюк, Юлія Горбатюк та Іван Влад із Закарпаття. Іван Влад також є співвласником ОК "ЖБК "Зелений замок", ОК "ЖБК "Пріма Естейт", ОК "ЖБК "Прем’єр Крістал", ОК "ЖБК "Ексон Прем’єр Шулявська".

ЖБК "Зелений замок" є замовником будівництва скандальної 11-поверхівки у Києві на Подолі на ділянці екс-нардепа Оксани Білозір. Ця ділянка теж є територією садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 повехів.

У свою чергу ЖБК "Ексон Прем’єр Шулявська" хоче звести багатоповерхівку на проспекті Перемоги у сквері "Слава танкістам" перед будівлями держвидавництва "Преса України". Цей же забудовник збудував 24-поверхівку над входом ст. м. "Виставковий центр", яку ввів в експлуатацію через суд.