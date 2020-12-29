УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
839 6

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Водяного, біля Талаківки, Невельського та Авдіївки ворог застосував гранатомети, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Водяного, біля Талаківки, Невельського та Авдіївки ворог застосував гранатомети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із різних видів зброї, зокрема з мінометів 120 і 82 калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського й Авдіївки - підствольні гранатомети.

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь.

Читайте також: Сили ООС наступного року проведуть понад 50 військових навчань, - Наєв

"Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Автор: 

обстріл (30389) Донбас (22360) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це салют в честь перемирря, нє?
показати весь коментар
29.12.2020 19:15 Відповісти
Головне що непріцільно!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 19:17 Відповісти
Ваше решение?
показати весь коментар
29.12.2020 19:21 Відповісти
Зелене перемир"я триває!!Вже з минометів гатят !!)))
показати весь коментар
29.12.2020 19:16 Відповісти
При пети тишь и благодать была.
показати весь коментар
29.12.2020 19:23 Відповісти
"сообщено представителям ОБСЕ", - такЪ победим!
показати весь коментар
29.12.2020 19:42 Відповісти
 
 