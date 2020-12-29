УКР
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених

Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович відповів на звинувачення заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про те, що він у 2018 році нібито завів українських снайперів на мінне поле.

Коментар Арестовича публікує видання "Ліга", повідомляє Цензор.НЕТ.

Арестович заявив, що маршрут ніхто не міняв, а сам він не був старшим у групі. "Скажіть, як особа молодша за званням і за посадою може командувати групою, в якій є старші за званням та посадою?" - додав він.

Арестович заявив, що Кривонос "зліпив легенду" і тепер поширює її. "Як заступник секретаря РНБО він що, працює проти Офісу президента, я так розумію, проти самого президента?" - сказав він.

Читайте також: "Чому Арестович не розповідає, як завів на мінне поле снайперів з "Десни", і двоє загинули 8 листопада 2018-го?" - генерал Кривонос

Арестович також додав, що інцидент стався 10 листопада, а не 8-го, поранених було двоє, а не троє, і це було не мінне поле. При цьому за його словами, вибухнула міна "відьма", яка "майже не залишає непошкоджених".

"Що це за заведення (на мінне поле. - Ред.), коли людина залишається там же і підривається? Це як? Погубити найкращих снайперів ЗСУ ціною власної смерті? Це дуже великий виняток, що я залишився цілий", - підкреслив він.

За словами Арестовича, у нього є питання до Кривоноса про його роль у "спробі держперевороту 2017 року", зняття його кандидатури на виборах президента 2019 року на користь Порошенка і розкриття ним службової приналежність загиблих снайперів.

Нагадаємо, напередодні заступник секретаря РНБО Кривонос звинуватив Арестовича в тому, що з його вини у 2018 році загинули двоє і зазнали поранень троє снайперів.

Кривонос Сергій (81) Арестович Олексій (383)
+56
А хтось ще вірить цій повії арестовичу?
29.12.2020 19:38
+52
Смотри опять сепарскую сводку не перепечатай. Опровергатель сраный
29.12.2020 19:38
+51
Діваха почала нервувати ..))))))))
29.12.2020 19:37
А нащо цому заперечувати, якщо він про цей випадок розповідав сам 2 місяці тому?
29.12.2020 21:58
Вірно.Я до чого веду.За твердженням Арестовича,служив він в бригадній розвідці,зі званням капітана (з нового року-майор).ОЧЕВИДНО,що перебував він в складі бойової групи снайперів в якості ПРОВІДНИКА,який знає місцевість,обстановку,вміє оцінити ситуацію,тобто БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за той випадок.
Й от що цікаво,контракт у Арестовича-з вересня 2018-го на рік. Телеефіри -інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=FXiQHkvWNHI 27 вер. 2018 р

https://www.youtube.com/watch?v=j8Aa7fB_3o4 25 грудня 2018 року

https://www.youtube.com/watch?v=EIdeHGlUrVw 16 січ. 2019 р

https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms 18 бер. 2019 р ("Полноценная война с Россией начнется через пару лет" - Алексей Арестович)

https://www.youtube.com/watch?v=uybfBET1qOM 8 трав. 2019 р

https://www.youtube.com/watch?v=*********** 3 черв. 2019 р.

https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k 9 лип. 2019 р. ................................................
29.12.2020 23:03
І? Ефіри доводять, що він завів групу? Чи що? Чому Арестовичу не було висунуто обвинуваченнь ще тоді? Там же не всі загинули.
29.12.2020 23:10
Ефіри доводять досить вільний графік служби розвідника.Чи "розвідника".Наводить на думку про вищестоячих кураторів-покровителів,які прилаштували Альошу на посаду,де той був некомпетентним з причини недостатніх знань і досвіду (банально з-за численних відпусток з телеефірами бракувало практики),внаслідок чого сталися бойові втрати.
І звичайно,покровителям Арестовича нічого не вартувало зам'яти розслідування (тим більше,за відсутності двухсотих).
29.12.2020 23:24
То ви вважаэте, що у Арєстовича у 2018му, при Порошенкові, були вісокі покровителі? Цікаво, хто б це міг бути.
показати весь коментар
30.12.2020 01:17
Мені теж цікаво.Може й не дізнаємось.Але,судячи,за https://bilozerska.livejournal.com/107760.html давньою співпрацею з Корчинським,-це офіцери СБУ,які вирішили відбілити репутацію Арестовича,перетворивши з професійного афериста,на справжнього бойового офіцера.
30.12.2020 01:56
Глисты в коричневой жиже.
29.12.2020 21:35
у бубы,оказываеццо,не одна любимая жена...
29.12.2020 21:44
проститутка Арестович
29.12.2020 21:44
Шкода обох, і Арестовича, і Кривоноса. Але Арестович сказав дещо зайве. Що за заколот 2017-го року ? Це про що ? Моя повага до нього не пропала але суттєво зменшилася.
29.12.2020 21:46
Очевидно уже, что Кривонос - никакой не генерал, а политический бубен.
Во первых, он забыл, на какой должности находится и что его очередь высказываться - где-то в третьем десятке!
А во-вторых, вступать в перепалки с сержантами - это ваще не комильфо...
29.12.2020 21:47
Такий військовий, професіонал і міна "ведьма" це як?
29.12.2020 21:50
а отак, всіх пошкодила, а воно живе здорове, ще й паплюжить все
30.12.2020 22:05
Це така страшна міна, яка при вибуху може поранити всіх, окрім придворних брехунців-сраколизів на зразок Люсі Арестович)
18.07.2021 16:22
Да-да... большое исключение что именно он остался жив... интересно - почему именно он ?
29.12.2020 21:55
Потому, что он шел замыкающим.
Будет ли замыкающим идти тот, кто ведет группу? Вопрос риторический.
29.12.2020 21:59
Это зависит о контента боевой задачи и прикрытия веротятного напрвления атаки на группу. Да и потом - чего проще: пусть Арестович попросит "старшего группы" рассказать как было. И тут будет точка.
29.12.2020 22:05
Так старший группы погиб, как его "попросить рассказать"? Хренассе вы "попроще" придумали.
Но выжившие из группы есть - и они действительно могут рассказать. Если Арестович их действительно куда-то завел - они бы УЖЕ про это рассказали бы ИМХО.
29.12.2020 22:07
НО фамилия у него была ? Отчёт об эпизоде зафиксирован ? Без него ни пенсий семьям? ни пособий раненным не выдать. Пока это был просто фронтовой эпизод - он был военно-канцелярским. Но раз тут дело принципа - пусть парни скажут, как было!
29.12.2020 22:10
Пусть расскажут - я не против. Вот только Арестович не может им приказать рассказать, верно? Он им не командир.
Не гвооря уже о том, что это - спецура и они вовсе не хотят светить лица, а в откровения лица в маске никто все равно не поверит.
29.12.2020 22:12
Та шо ты такое говоришь? Они уже и немедленно должны все на камеру рассказать, бо у сои дупа адским пламенем полыхает вторые сутки.куда шли, с кем шли, зачем шли - все без утайки. Или ты желаешь массовых воспламенений прахоботских боевых диванов?
29.12.2020 22:26
Вас что специально выращивают таких экзальтованных. Фабрика грёз 95 квартал-ФСБ? Или вы самостоятельно такими исключительно зелёнымы или бело-голубыми стаёте?
30.12.2020 07:28
Это шавки из шоблы членограя 👃🏻🎹🤢🤡 ходят парой и подтявкивают за три сребрянника ! Мрази
30.12.2020 07:34
Этих ************** здесь все знают , и как они с их «величайшим янелохом « от повесток четыре раза бегали
30.12.2020 07:38
та то два зебіла відбірних
30.12.2020 22:07
"Поверит" - опорное слово. Я не верю , что Кривонос 3/14добол. А что Арестович - верю. Выходит: ситуация "слово против слова" Значит кому не дорога честь тот пусть ине может найти способа её защитить. Есть офицерский суд чести. Тут Арестовичу не надо никому приказывать. Он может сам вызвать Кривоноса на этот офицерский суд. Слабо ?
30.12.2020 00:37
А, ну если вы просто верующий - это уже в другой плоскости.
Я на слово никому из них не верю, но версия Арсестовича выглядит более стройной.
Кривонос и дату перепутал, и количество раненных - это, согласитесь, демонстрирует полное невладение информацией из разряда "шо где-то слышал, дальше сам додумал"
30.12.2020 01:03
Хватит напёрсточничать , уважаемый! Суд офицерской чести - это абсолютно реальная плоскость для всех верующих и неверующих. Арестович оклеветан ? Вперёд ! Пусть Кривонос ответит суду чести - и не надо струйками растекаться по посторонкам... цепляться к словам... пусть офицерский суд вынесет вердикт, когда Арестович туда обратится/ Если обратится... Но ИМХО - это вряд ли... Мне два попкорна - долго ждать.
30.12.2020 01:15
"Суд офицерской чести - это абсолютно реальная плоскость для всех верующих и неверующих"

Это реальная плоскость позапрошлого столетия. Вы где-то проспали лет 200-300.

"пусть офицерский суд вынесет вердикт, когда Арестович туда обратится"
Куда обратиться? Такой структуры не существует.
30.12.2020 01:18
Если б я чего не знал бы - я бы вёл себя скромней https://leksika.com.ua/13771216/legal/********************************************
"Нині діючий Кодекс розроблений за ініцативою Зборів офіцерів ЗС України ІЗ.УІІ 1999 і затв. міністром оборони України 31.XIІ 1999." - это сколько сотен лет назад, ирничный наш ?
А теперь -для читателей: в чём твоя троллякость. В том, что ты цепляясь за отдельные фразы , тщательно уводишь от сути.Любыми способами. А суть в том, что Арестовичнина каком юридическом уровне не оспаривает обвинение Кривоноса. В самом деле- почему я должен подсказывать советнику пРезидента форматы ащиты его чести, а ты их разбирать? Где его самого голова и готовность доказать, что его оболгали, если он пользуется ботоуслугами?! Его честь заключается в том, что Кривоноса через два дня уволили. То есть всем вариантом предпочтён подмётно -гнидный. Да ещё уволили с формулировкой "не работал в команде". Ха-ха-ха/ Команде арестович-подоляк-зеленский не подошёл боевой офицер. Вот и вся ваша сучья сущность
30.12.2020 09:53
оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє сране, твій обдристович нікуди не звернеться, бо воно вже обісралось, навіть той факт, що мразота типа тебе намагається його захистити тому підтвердження.
30.12.2020 22:11 Відповісти
31.12.2020 00:57
я радий що ти знаєш куди іти, і оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє сране не повертайся
31.12.2020 08:33


У стойло, чорнороте. З такими як ти немає про що говорити.
31.12.2020 12:32
а хто говорить з якимось оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє, і там знайдеш з ким поговорити, туди весь непотріб іде типа тебе
31.12.2020 12:48


Принижуватись до дискусії з таким як ти не вважаю не можливе. До того ж я чудово знаю, що ти розводиш мене на грубість, аби й той же час побігти жалітися до модератора.
31.12.2020 13:27
ну яка може бути дискусія з балерунодрочером оhttps://censor.net/ua/user/86503бьєм, отам шукай собі з ким дискусії розводити.
31.12.2020 14:27
Слышь ,ты неуважаемый , а то , как твой гермофрадит Арестович перепутал версию рашистов и оббрехал, погибшего от издевательств твоих рашистов , ты уже «забыл « ? 🤮
30.12.2020 07:43
Слышь, ты! Неадекватная! Ты часом берега не попутала? Арестович такой же "мой", как и твои мозги с которыми ты не дружишь.
30.12.2020 09:39
Думаю Вика не Вам написала то, что вы так эмоционально восприняли.
30.12.2020 14:11
жд обдристович і суд честі?
30.12.2020 22:08
оhttps://censor.net/ua/user/86503бьє, а ти там теж було?
30.12.2020 22:06
Мацкалям? Уже фсьо зрозуміло? Щось дуже швидко. А ольошенька ***** ще та виявилась. Хоча, чому виявилась, був таким, люсьєн сорель.
29.12.2020 21:58
Это вот Арестович опять версию кацапов озвучил или уже свою личную, не согласовывая?
29.12.2020 22:07
"Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" - эллементарно, даун - если ты в дозоре и всё прое.л !!!
29.12.2020 22:14
продажний клоун збирає біля себе таких же клоунів. А інакше не буває
29.12.2020 22:15
"Батя" он-же "профффессор" он-же "не судимый" також збирав біля себе таких самих ...
30.12.2020 20:02
В чём проблема - взять побольше документов, свидетелей-сослуживцев,
и выяснить всё в студии любого канала, да хоть нескольких каналов.
29.12.2020 22:19
А если операция секретная?
29.12.2020 22:27
Удобная отмазка.
30.12.2020 00:12
Как по мне, чем больше оправдываешься, тем больше виноват. Отмазываться от звания заслуженного пистабола сейчас должен Кривонос, не? Где его "документы, свидетели-сослуживцы"? Или пукнул "А", а пукнуть "Б" уже не получается, бо жидкая подлива потекла?
30.12.2020 00:28
Зарой пасть , мразина ! Тебе до Кривоноса , как до Луны ! Подонок и вся твоя банда иуд 🤢🤡🎹👃🏻🤮
30.12.2020 07:45
А ЧТО тогда там Арестович забыл, на "секретной" операции !?
30.12.2020 01:58
В керівництві України на 1-е січня 2021 року залишаться лише самі жидокацапські запроданці...
29.12.2020 22:27
Зелена банда робить в Україні , що хоче, а українці і забули, що це їх країна. Самогубча нація заслуговує на цю ганьбу.
29.12.2020 22:38
Арестович также добавил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных". Источник: https://censor.net/ru/n3239731

РЖАТИ З ЦЬОГО ЄЗУЇТСЬКОГО П*ДІКА НЕ ПЕРЕРЖАТИ. КАЗКАР ІМІТАТОР

Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 5755
29.12.2020 23:39
Шкода що Кривоноса звільнили, але як ще може бути серед кремлівських агентів в ОП...
29.12.2020 23:40
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 3982
29.12.2020 23:41
арестович прямо вказав, що цими словами він образив президента. Серйозний хлопець, навіть майор. видно теж зловживає, коли перепісяв сепарське повідомлення, а потім вибачався, що просто перепутав, Стакани з мадерою він не перепутає. Пити потрібно менше і закушувати. і не грати клоуна в серйозних речах
29.12.2020 23:56
працює проти Офісу президента, я так розумію, проти самого президента?" - сказав він.Джерело: https://censor.net/ua/n3239731 -------- ?????????? Яке ж неподобство "працювати проти президента"... Та проти такого "президента" не просто працювати треба, а реально ДІЯТИ.. Не всі ж в нас в країні "арестовичи". Є і такі, що не приторговюують власними переконаннями та принципами..
30.12.2020 00:26
Скажи, хто твій друг...
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 2493
30.12.2020 01:42
Ось бачите - досить носити прізвище "Арєстовіч" в Україні і жидобільшовик таки вилізе з носія як би він не прикидався...
30.12.2020 01:56
НацБанк)), в фамилии Арестович не больше жидовского чем в фамилии Шухевич. Ну так, к слову
30.12.2020 06:12
"Жидобільшовизм" це не національність а спосіб ведення політики. Дивись статтю в Вікіпедії - там все розписано.
30.12.2020 12:23
Ясное дело не национальность. А один из авторов и идеологов этого способа ведения политики был монгол по фамилии Троцкий (Бронштейн Лейба Давидович)
30.12.2020 12:44
Політика яку проголошують окремі особистості реалізується лише за умови підтримки населення. Підтримали українці ідеї жидобільшовизму - "землю селянам", "фабрики рабочим", "хто нє работает тот не ест", "загоним железной рукой человечество к счастью" "если враг е здается его уничтожают" і отримали Голодомор та репресії. Зараз "концепція трошки змінилась" але тупе населення проголосувало за псевдореінкарнацію Троцького. Але є різниця. Замість голодомору буде масова еміграція та демографічна криза...
30.12.2020 13:46
Будьте чесним хоча б самі з собою. Як казали древні римляни "прихована доблесть нічим не відрізняється від загальновідомої бездарності". "Змирились" означає "підкорились". Якщо не українці у власній країні встановлюють правила та закони то "чомусь так виходить" що правила і закони встановлюють для них етнічні меншини запроданців та окупантів. Патріоти голосують за українців а здебілована більшість за жидів та кацапів...
30.12.2020 16:36
Вибачаюсь, це ви до чого?
30.12.2020 16:37
https://censor.net/ua/user/421353 бидлан набутилочний, ну так к слову.
30.12.2020 22:16
Ааа, привет ЛГБТшник, с вечными влажными мечтами о бутылке в ж*пе, вас за километр видно, ну так, к слову
31.12.2020 05:15
набутилочнік тобі
31.12.2020 08:32
Кривонос
Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8-го хмельницького полку спецпризначення , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року; на керівних посадах в командуванні сухопутних та аеромобільних військ. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.
2014-го особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня 2014-го призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу . Полковник Кривонос і його команда розробили стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій у співробітництві з представниками НАТО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а 7 травня 2019 року став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
29 листопада 2019 президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський звільнив Кривоноса з посади керівника групи.
29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря РНБО
30.12.2020 02:23
У грудні 2017 року ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ймовірно для привертання уваги чи психологічного виявлення реакції суспільства написав на фейсбуку провокативний саркастичний допис, в якому «зізнався, що брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в контексті російської агресії:
«Я - НЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC ПАТРІОТ . ПРИЧОМУ, НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНИ, А Й БУДЬ-ЯКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЯК ТАКОЇ. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тейяра де Шардена і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вернадського .
НА ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ, БОРОТЬБИ, ПЕРЕМОГ І ПОРАЗОК, СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЙ, МОВИ/-В, ЗАКРИТТЯ ІСТОРИЧНИХ РАН, Я ДИВЛЮСЯ, ЯК СОЛДАТ НА ВОШУ. МЕНІ НА НИХ НАЧХАТИ СЛИНОЮ З ВИСОКОЇ ВИШКИ НООСФЕРИЗМУ.
9 грудня 2020 року Арестович коментуючи діяльність близьких до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Медведчука медіа заявив, що «[вони] не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність»
30.12.2020 02:32
це типовий для жд світогляд, але для себе вони там не бачать, вони окремо і понад
30.12.2020 22:19
17 грудня 2020 року, Арестович коментуючи смерть військвослужбовця, який потрапив до полону противника заявив, що український військовий «перебуваючи у стані сп'яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації», ЩО ВИЯВИЛОСЯ НЕПРАВДОЮ.
Згідно з протоколом судово-медичної експертизи тіла загиблого бійця, причина смерті - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F асфіксія із ознаками побиття.
18 грудня Арестович вибачився за дезінформацію.
30.12.2020 02:35
Про що ти , владік. Що співпало? Вмер воїн від удушення зі слідами зущань, БЕЗ СЛІДІВ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН.... а ти про ЩО? ЩО було "згодом підтверджено українськими медиками"?
30.12.2020 16:01
Так когда этот человек(Арестович) говорит правду, а когда брешет?
30.12.2020 02:36
щодо першого не скажу, а друге, коли губи шевеляться
30.12.2020 22:20
Т.н. "военного эксперта" Арестовича сняли с довольствия и он врезал правду-матку
.
https://v-n-zb.livejournal.com/10288948.html
30.12.2020 02:50
Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених - Цензор.НЕТ 6752
30.12.2020 03:13
Жополиз аферистович отомстил генералу руками полшестого? Быстро лешенька почуствовал себя неприкасаемым небожителем. Но высоко взлетел-больше падать. Карма женщина с хорошим чуством юмора алексей
30.12.2020 03:21
Да и Президентом лешенька еще рано себя представлять. И ОПой тоже. Пока так,просравший свой имидж сказочный пи**бол и жополиз. Но вокруг полшестого много таких с шершавыми языками. Попользуют,подотрутся и выкинут.
30.12.2020 03:31
довольно достоверно написано.
30.12.2020 04:27
Відмінний відбір - чмо збирає поруч себе лише таке саме чмо.
30.12.2020 06:04
то, что агентурная сеть в Украине действует - сомнений нет... то, что ею руководит кто-то не назначенный на должность, а избранный на должность (или прямо рядом с ним, имея возможность не только влиять на принятие решение, но и решать превентивные вопросы на этапе постановки вопроса) - сомнений почти нет... то, что в агентурную сеть сеть включают людей с целью продвижения на влиятельные посты - ясно... остался только один вопрос к избранному на должность президента - неужели ему не говорили, что даже тогда, когда советская разведка вербовала перспективного агента и тот доходил до высшей должности в стране, то обязательно происходил переворот, при котором агент просто уничтожался...
30.12.2020 08:02
Кривонос тоже може собрать вокруг себя таких как он ...
30.12.2020 08:03
І тут не без понтів. Ну скажи ти що то, була ОЗМ-72. Нє, треба театрально назвати "Відьмою". Куда там салдафону з актором тягатися в епістолярному жанрі.
30.12.2020 08:46
Арестович во всей красе)) Он просто не мог не обосрацца. Это его натура и кредо по жизни. Продай себя подороже и обмажься говном, а заодно заляпай и соседей) Как раз бубочки типаж.
30.12.2020 10:01
Всё равно балабол - он останется балаболом, а генерал - генералом.
30.12.2020 11:27
На жаль військове звання- це зовнішній атрибут і зовсім не оцінка ділових і розумових здібностей людини, яка носить форму генерала. Так, як і "проффесор"- не означає, що це науковець.
30.12.2020 13:52
ТАК ВСЕ ТАКИ ЗАВЕЛ !!!
30.12.2020 16:56
Когда же Арестовича все таки арестуют?
30.12.2020 17:58
Арестович брехло, повія і придворний сраколиз. Який ще й ******** від імені ТКГ постити російську пропаганду та фейки
18.07.2021 16:25
