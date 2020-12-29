Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович відповів на звинувачення заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про те, що він у 2018 році нібито завів українських снайперів на мінне поле.

Коментар Арестовича публікує видання "Ліга"

Арестович заявив, що маршрут ніхто не міняв, а сам він не був старшим у групі. "Скажіть, як особа молодша за званням і за посадою може командувати групою, в якій є старші за званням та посадою?" - додав він.

Арестович заявив, що Кривонос "зліпив легенду" і тепер поширює її. "Як заступник секретаря РНБО він що, працює проти Офісу президента, я так розумію, проти самого президента?" - сказав він.

Арестович також додав, що інцидент стався 10 листопада, а не 8-го, поранених було двоє, а не троє, і це було не мінне поле. При цьому за його словами, вибухнула міна "відьма", яка "майже не залишає непошкоджених".

"Що це за заведення (на мінне поле. - Ред.), коли людина залишається там же і підривається? Це як? Погубити найкращих снайперів ЗСУ ціною власної смерті? Це дуже великий виняток, що я залишився цілий", - підкреслив він.

За словами Арестовича, у нього є питання до Кривоноса про його роль у "спробі держперевороту 2017 року", зняття його кандидатури на виборах президента 2019 року на користь Порошенка і розкриття ним службової приналежність загиблих снайперів.

