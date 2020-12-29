Державний постачальник струму для населення сподівається уникнути дефіциту в 2021 після скасування пільгових 100 кВт
Діяльність ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") в умовах нових спецзобов’язань щодо забезпечення населення електроенергією може бути збалансована до кінця року.
Про це в коментарі виданню "енергореформи" повідомив директор ДП Костянтин Петриковець, повідомляє Цензор.НЕТ.
"При ціні покупки електроенергії у "Енергоатома" в 150 грн/МВт-год ми очікуємо дефіциту коштів у першому кварталі на рівні 1 млрд грн, який має перекриватися у другому-третьому, і на поточний рік мають вийти в нуль, з огляду на зниження споживання. Але тільки за умови, що всі джерела фінансування відновлюваної енергетики будуть задіяні", - зазначив він.
Петриковець зазначив, що органи влади, готуючи рішення уряду зі зміни ПСО населенню, виходили з тих індикативів, які намічені на наступний рік, зокрема, як мінімум 20% оплати ВДЕ з бюджету, середньозваженої ціни е/е на ринках на рівні 1,3 грн/кВт.год і тарифу на передачу е/е 309 грн/МВт.год.
"Як буде насправді, ніхто зараз сказати точно не може. Але уряд робив усе, щоб збалансувати нашу діяльність, оскільки у нього зобов'язання перед виробниками відновлюваної електроенергії по меморандуму", - зазначив директор ДП.
Нагадаємо, 28 грудня Кабмін вперше за 4 роки прийняв рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.
На виконання зобов'язань перед МВФ, уряд скасував пільгову ціну 90 коп./КВт.год на перші 100 кВт.год місячного споживання, які отримували всі верстви населення незалежно від рівня доходів.
З 1 січня 2021 рік залишається діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання 1,68 грн/кВт.год.
За оцінками експертів, рішення уряду призведе до підвищення місячної платіжки на 78 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що це рішення ніяк не позначиться на стабільності отримання соціальної допомоги від держави тим, хто її потребує.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
Тарифный геноцид -лишь часть общего геноцида,с которым столкнулись украинцы. Доколе???
Serbin Sergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343824993071849472 10 ч
На додаток.Узеленських з січня виробники піднімають ціну буханець хліба 22-24грн. Держрезерв зерна вивезли, або як кажуть миші з'їли.