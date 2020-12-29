УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9074 відвідувача онлайн
Новини
3 679 32

Державний постачальник струму для населення сподівається уникнути дефіциту в 2021 після скасування пільгових 100 кВт

Державний постачальник струму для населення сподівається уникнути дефіциту в 2021 після скасування пільгових 100 кВт

Діяльність ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") в умовах нових спецзобов’язань щодо забезпечення населення електроенергією може бути збалансована до кінця року.

Про це в коментарі виданню "енергореформи" повідомив директор ДП Костянтин Петриковець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"При ціні покупки електроенергії у "Енергоатома" в 150 грн/МВт-год ми очікуємо дефіциту коштів у першому кварталі на рівні 1 млрд грн, який має перекриватися у другому-третьому, і на поточний рік мають вийти в нуль, з огляду на зниження споживання. Але тільки за умови, що всі джерела фінансування відновлюваної енергетики будуть задіяні", - зазначив він.

Петриковець зазначив, що органи влади, готуючи рішення уряду зі зміни ПСО населенню, виходили з тих індикативів, які намічені на наступний рік, зокрема, як мінімум 20% оплати ВДЕ з бюджету, середньозваженої ціни е/е на ринках на рівні 1,3 грн/кВт.год і тарифу на передачу е/е 309 грн/МВт.год.

"Як буде насправді, ніхто зараз сказати точно не може. Але уряд робив усе, щоб збалансувати нашу діяльність, оскільки у нього зобов'язання перед виробниками відновлюваної електроенергії по меморандуму", - зазначив директор ДП.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін вперше за 4 роки прийняв рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

На виконання зобов'язань перед МВФ, уряд скасував пільгову ціну 90 коп./КВт.год на перші 100 кВт.год місячного споживання, які отримували всі верстви населення незалежно від рівня доходів.

З 1 січня 2021 рік залишається діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання 1,68 грн/кВт.год.

За оцінками експертів, рішення уряду призведе до підвищення місячної платіжки на 78 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що це рішення ніяк не позначиться на стабільності отримання соціальної допомоги від держави тим, хто її потребує.

Автор: 

енергетика (2660) Електрика (2046) Гарантований покупець (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 3523
показати весь коментар
29.12.2020 19:42 Відповісти
+14
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт- . . . . .та вы вообще ничего не покупаете!!! Энергоатом вам бесплатно для населения даёт электроэнергию. 0,15 грн. за кВт - это ничто! Вы покупаете в Ахметова зелёный тариф бо никто другой его не купит за такую цену.
показати весь коментар
29.12.2020 19:46 Відповісти
+7
Тот поставщик ВОР ,там **** пробы ставить негде ,пора ВСЮ эту шушару судить народным трибуналом !
показати весь коментар
29.12.2020 19:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тот поставщик ВОР ,там **** пробы ставить негде ,пора ВСЮ эту шушару судить народным трибуналом !
показати весь коментар
29.12.2020 19:41 Відповісти
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 3523
показати весь коментар
29.12.2020 19:42 Відповісти
профєсіанали, раніше експортували, тепер дехвіцит)
показати весь коментар
29.12.2020 19:43 Відповісти
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
показати весь коментар
29.12.2020 19:45 Відповісти
Светлана , ты не права , че атом , че вода , дают очень мало энергии , и от этого никуда не денешся
показати весь коментар
29.12.2020 20:24 Відповісти
Чего? В Украине электроэнергии для населения от собственных АЭС и ГЭС с двойным избытком. Другое дело что кто-то продвигает дорогой уголь и зеленый тариф чтоб нажится
показати весь коментар
29.12.2020 21:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PXSdYh_z0us&t=0s Тарифный геноцид Зеленского: почему все молчат? .

.
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 992
показати весь коментар
29.12.2020 19:46 Відповісти
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт- . . . . .та вы вообще ничего не покупаете!!! Энергоатом вам бесплатно для населения даёт электроэнергию. 0,15 грн. за кВт - это ничто! Вы покупаете в Ахметова зелёный тариф бо никто другой его не купит за такую цену.
показати весь коментар
29.12.2020 19:46 Відповісти
Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт - Цензор.НЕТ 8052
показати весь коментар
29.12.2020 19:46 Відповісти
тарифы на поставку тока, приводят к увеличению напряжения среди населения )
показати весь коментар
29.12.2020 19:47 Відповісти
При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт-ч - - - - - это же по 0,15 грн./кВ . . плять . . я буду платить с 01.012021 - - 1,68 грн./кВ . . . не понял . . где разница?????
показати весь коментар
29.12.2020 19:48 Відповісти
шо за найобка???
показати весь коментар
29.12.2020 19:48 Відповісти
Зе-развод
показати весь коментар
29.12.2020 19:50 Відповісти
в какой еще стране ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания, покупая САМУЮ ДЕШОВУЮ электроэнергию на рынке и перепродавая ее(электроэнергию) по "сбалансированной"(читай - задорого) цене потребителю, может обонкротиться?
показати весь коментар
29.12.2020 19:54 Відповісти
Значить навар в 10 разів виявмвся замалим. Значить ці не зупиняться поки їх не повісять на власних воротах.
показати весь коментар
29.12.2020 19:57 Відповісти
11раз
показати весь коментар
29.12.2020 20:06 Відповісти
Сцукипля,заплачу по факту в феврале за прошедший ноябрь,и аванс в ощаде с прогнозируемой йней отсосете,ждупля контролеров в резпрезботах,снимаем покзники,вас не обижу...коврик подстелю между землей евророзетки на 1-м этаже с Омом по-периметру не более 4, вбитых в конкретный болт в ЗЕмлю...
показати весь коментар
29.12.2020 20:05 Відповісти
Ага. Ахметов чуть вискарем не поперхнулся так заржал вголосину. Пока рыжая мразь будет грабить страну никакой жизни и економики здесь не будет
показати весь коментар
29.12.2020 20:07 Відповісти
Насправді Вова підписав указ про безплатну роздачу електрики населенню, просто Порошенко, який зробив дублікат ключів від Охвісу, вночі прийшов і поміняв документ. А Вовочка - лапочка і пусічка, не сваріть його, він грає як вміє...
показати весь коментар
29.12.2020 20:07 Відповісти
Так по 30коп покупайте, а продавайте по 60, урод ахметов и зе банкротят атомщиков
показати весь коментар
29.12.2020 20:08 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1343910786423525377 4 ч

Тарифный геноцид -лишь часть общего геноцида,с которым столкнулись украинцы. Доколе???
показати весь коментар
29.12.2020 20:08 Відповісти
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
показати весь коментар
29.12.2020 20:12 Відповісти
Зеленский падаль
показати весь коментар
29.12.2020 20:16 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343824993071849472 10 ч

На додаток.Узеленських з січня виробники піднімають ціну буханець хліба 22-24грн. Держрезерв зерна вивезли, або як кажуть миші з'їли.
показати весь коментар
29.12.2020 20:33 Відповісти
Если это повышение пройдет спокойно, это даст зеленый свет отмене двухзонных тарифов и дальнейшим повышением тарифа до 3 грн за киловатт. Ахметов с Коломойским никогда не насытятся. И пока вы будете экономить, они будут строить себе дворцы. Они у энергоатома покупают по 15 коп за киловатт и продают Вам по 1.68 грн. Вот так, по приколу.
показати весь коментар
29.12.2020 21:09 Відповісти
Государственная компания в убытках, а частные облэнерго в золоте купаются. Странно как-то...
показати весь коментар
29.12.2020 21:18 Відповісти
Название статьи придумал безграмотный ...
показати весь коментар
29.12.2020 21:34 Відповісти
"дефицит" моментально закончится после того как вздернуть на проводах рыжего ахмета и его подельников
показати весь коментар
29.12.2020 21:43 Відповісти
Ничего другого не скажешь - просто, ****** махровые. Вы, сучки, надейтесь на то, что потребление будет снижено - закон рынка. Вот тогда вы обосретесь по- полной.
показати весь коментар
29.12.2020 22:20 Відповісти
Будет снижено потребление - будут повышены тарифы. Они же устанавливают правила игры. Это как игра в наперстки.
показати весь коментар
30.12.2020 00:17 Відповісти
Банда ЗЕлёных отморозков продолжает грабить украинцев и уничтожать Украину. Спасибо ублюдкам за их выбор! Шо б вы сдохли.
показати весь коментар
30.12.2020 10:48 Відповісти
 
 