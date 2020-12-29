УКР
Новини Е-декларації держслужбовців
РНБО схвалила законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях, який після доопрацювання Зеленський внесе в Раду як невідкладний

РНБО схвалила законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях, який після доопрацювання Зеленський внесе в Раду як невідкладний

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалися подальші кроки, спрямовані на розв'язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Саме на це спрямований відповідний законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО та після доопрацювання буде внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний.

Читайте також: Разумков: Законопроєкти про регламент і рішення КС розглянемо в новому році

"Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", – зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив важливість ухваленого парламентом закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"І для того щоб посилити відповідальність за недекларування чиновниками своїх статків, щоб вони їх не приховували, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому схвалений проект закону, який буде відправлений до Верховної Ради як невідкладний з певним доопрацюванням", – розповів він.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін нагадав, що Венеціанська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Зеленський Володимир (25185) КС (1429) РНБО (2326) електронне декларування (1475)
+6
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
29.12.2020 21:09 Відповісти
+6
29.12.2020 21:20 Відповісти
+6
Все перечисленные очень даже неплохо в политику зашли при пете, а ахметка так вообще не почувствовал втраты в лугандоне, петя за личный интерес дал ему у народа деньгу поосать, льготы для зеленой энергетики при нем установили.
29.12.2020 21:51 Відповісти
Ещё рыжого ублюдка надо бы на проводах вздернуть с его тарифами
29.12.2020 21:07 Відповісти
когда нет закона и несоблюдается конституция, когда закон принимают лишь с учетом всех правок олигархических депутатов и их интересов, а не интересов всего народа Украины - быть беде.. Избрав мелкого, циничного клоуна олигархов, которые напяливают по очереди эту марионетку на руку и крутят ей как хотят - мы шагнули в пропасть.. сейчас мы в полете .. и с каждым днем - дно все ближе... Падение всего этого дибилоидного олигархического комика будет очень сильным ..как и нас с вами. И дай бог, чтобы выжили мыслящие а вся это кодла нет! Слава Украине!
29.12.2020 21:14 Відповісти
Графоман за петю?
29.12.2020 21:37 Відповісти
сейчас вопрос ставится по другому - за зелю, нахлобученного на руки олигархов во главе с ОПЗЖ, Зажиддям с рабиновичами, медведчуками, шариями, ахметовыми, Нашкраями, юльками которые опять то лучший премьер, то опять пошла в отрыв чи разнос... или против этого кодла дегенератов и новых лиц лицедеев! Нужно искать Лидера/Лидершу и вокруг него/нее обьединяться! И нивкоем случае это не должен быть олигарх, который будет проплачивать медиа!
29.12.2020 21:46 Відповісти
Все перечисленные очень даже неплохо в политику зашли при пете, а ахметка так вообще не почувствовал втраты в лугандоне, петя за личный интерес дал ему у народа деньгу поосать, льготы для зеленой энергетики при нем установили.
29.12.2020 21:51 Відповісти
давайте хлопці та дівчата оберемо президентом принца Гаррі та увійдемо до Співдружності націй Я б за того хлопця проголосував би
29.12.2020 22:41 Відповісти
29.12.2020 21:09 Відповісти
Знайшли,то де воно знайдене,заникав потвора !!))
29.12.2020 21:10 Відповісти
лапша для быдла
29.12.2020 21:18 Відповісти
29.12.2020 21:20 Відповісти
НІ ЦЕ ВЖЕ НАШ ЧАС ПЛАТИТЬ.
29.12.2020 22:02 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
29.12.2020 21:09 Відповісти
Сподобалось Мені- "Внєсьот"..
У Нас парламентсько- прізіденська публіка ..ойц.. республіка,нє??
🤑
29.12.2020 21:20 Відповісти
Право на инициативу закона у преза, депутата и кабмина.
29.12.2020 21:42 Відповісти
може спочатку в Конституцію потрібно зміни внести про КС? бо без того всі такі ваші якби законопроекти так і залишаться пустопорожніми "проектами"
29.12.2020 21:23 Відповісти
300 голосов надо, а их нет.
29.12.2020 21:46 Відповісти
а може їх потрібно десь пошукать, а не викобенюватись? невже там всі на боці тупицького?
29.12.2020 21:56 Відповісти
Купить? Что значит поискать?
29.12.2020 22:13 Відповісти
"шукаючий то знайде" написано у Біблії
29.12.2020 22:36 Відповісти
Який сенс ? Гра на тупорилу публіку ?
29.12.2020 21:23 Відповісти
Оно тебе надо в Чехии, взволнованный?
29.12.2020 21:43 Відповісти
Еще один маленький плюсик
29.12.2020 21:45 Відповісти
Жаль только что поезд с траншами МВФ уже ушёл, и в 2021 г уже не придёт.
29.12.2020 21:53 Відповісти
Пусть ворюгам в налоговой и таможне гайки закручивают, а не клянчать.
29.12.2020 22:15 Відповісти
НБУ: Из Украины уходят иностранные инвестиции

Из Украины за последний квартал было выведено еще 50 миллионов долларов. С начала года по сентябрь прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 343 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
При этом отмечается, что в третьем квартале отток капитала составил 49 миллионов долларов.
По данным регулятора, в первом квартале текущего года был зафиксирован отток на 1 549 миллиона долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1 255 миллиона.
https://kurs.com.ua/novost/262990-nbu-iz-ukraini-uhodjat-inostrannie-investicii
29.12.2020 22:35 Відповісти
який нбу, такі і інвестиції
29.12.2020 22:37 Відповісти
"посилення"? Тобто штраф за брехню піднімуть на 10₴ ?? Чи як? В чому посилення?
30.12.2020 07:16 Відповісти
 
 