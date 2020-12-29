Міст через Прут на Буковині, який у 2008 році зруйнувала повінь, відновили, - Укравтодор

Міст через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району на Буковині у 2008 році зруйнувала повінь. 29 грудня 2020 року відремонтованою спорудою відкрили проїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", міст через річку Прут розташовано на дорозі Т-26-06 / Н-03 / - Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці" км 9 + 510. Його протяжність - 323 , 6 п.м. (З комплексом берегоукріплювальних споруд). Загальна протяжність підходів до мосту - 1,8 км.

На будівництво моста використали 200 тонн арматури, 1000 тонн бетону і 1000 тонн асфальтобетонної суміші для верхнього шару.

"У 2020 році друге дихання будівництву моста в Маршинцях дала програма "Велике будівництво". Роботи почали в серпні. Під час жовтневого візиту президента в Маршинці було визначено дедлайн - завершити будівництво моста до кінця року. Щоб іти за графіком, на об'єкті у дві зміни працювало понад 100 працівників. Результат: сучасний міст з підходами, який з'єднає Новоселицький та Герцаївський райони Чернівецької області. Це вже третій довгобуд, який відкриваємо цього року на Буковині. Нагадаю, що в жовтні завершили будівництво ще двох мостів у Розтоках через річку Черемош" , - розповідає Олександр Кубраков, голова "Укравтодору".

На своїй сторінці в Facebook Кубраков уточнює, що поряд зі зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, проте повінь у 2020 році зруйнувала і його.

Впродовж усього цього часу водії, щоб дістатися до іншого берега, їхали ще 25 км до моста на околиці Чернівців, роблячи величезний гак.







