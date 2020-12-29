Міст через Прут на Буковині, який у 2008 році зруйнувала повінь, відновили, - Укравтодор
Міст через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району на Буковині у 2008 році зруйнувала повінь. 29 грудня 2020 року відремонтованою спорудою відкрили проїзд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", міст через річку Прут розташовано на дорозі Т-26-06 / Н-03 / - Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці" км 9 + 510. Його протяжність - 323 , 6 п.м. (З комплексом берегоукріплювальних споруд). Загальна протяжність підходів до мосту - 1,8 км.
На будівництво моста використали 200 тонн арматури, 1000 тонн бетону і 1000 тонн асфальтобетонної суміші для верхнього шару.
"У 2020 році друге дихання будівництву моста в Маршинцях дала програма "Велике будівництво". Роботи почали в серпні. Під час жовтневого візиту президента в Маршинці було визначено дедлайн - завершити будівництво моста до кінця року. Щоб іти за графіком, на об'єкті у дві зміни працювало понад 100 працівників. Результат: сучасний міст з підходами, який з'єднає Новоселицький та Герцаївський райони Чернівецької області. Це вже третій довгобуд, який відкриваємо цього року на Буковині. Нагадаю, що в жовтні завершили будівництво ще двох мостів у Розтоках через річку Черемош" , - розповідає Олександр Кубраков, голова "Укравтодору".
На своїй сторінці в Facebook Кубраков уточнює, що поряд зі зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, проте повінь у 2020 році зруйнувала і його.
Впродовж усього цього часу водії, щоб дістатися до іншого берега, їхали ще 25 км до моста на околиці Чернівців, роблячи величезний гак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь остаётся углубить дно, чтобы вода меньше выходила из берегов.
Или Прутня назвали в честь речки Прут ?
Шукай собі компанію де-інде.
Я ставлю питання - що виникло раніше - слово Прутень, чи назва річки Прут.
Розумні люди всміхнуться і забудуть, а не дапитуватимуться про "тойво".