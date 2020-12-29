УКР
Міст через Прут на Буковині, який у 2008 році зруйнувала повінь, відновили, - Укравтодор

Міст через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району на Буковині у 2008 році зруйнувала повінь. 29 грудня 2020 року відремонтованою спорудою відкрили проїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", міст через річку Прут розташовано на дорозі Т-26-06 / Н-03 / - Новоселиця - Герца - КПП "Дяківці" км 9 + 510. Його протяжність - 323 , 6 п.м. (З комплексом берегоукріплювальних споруд). Загальна протяжність підходів до мосту - 1,8 км.

На будівництво моста використали 200 тонн арматури, 1000 тонн бетону і 1000 тонн асфальтобетонної суміші для верхнього шару.

"У 2020 році друге дихання будівництву моста в Маршинцях дала програма "Велике будівництво". Роботи почали в серпні. Під час жовтневого візиту президента в Маршинці було визначено дедлайн - завершити будівництво моста до кінця року. Щоб іти за графіком, на об'єкті у дві зміни працювало понад 100 працівників. Результат: сучасний міст з підходами, який з'єднає Новоселицький та Герцаївський райони Чернівецької області. Це вже третій довгобуд, який відкриваємо цього року на Буковині. Нагадаю, що в жовтні завершили будівництво ще двох мостів у Розтоках через річку Черемош" , - розповідає Олександр Кубраков, голова "Укравтодору".

На своїй сторінці в Facebook Кубраков уточнює, що поряд зі зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, проте повінь у 2020 році зруйнувала і його.

Впродовж усього цього часу водії, щоб дістатися до іншого берега, їхали ще 25 км до моста на околиці Чернівців, роблячи величезний гак.

Помню как этот мост ЮЛя приехала и твердо пообещала в 2008-м. Лицо честной Юли которая сейчас расплачется все помнят
29.12.2020 21:48 Відповісти
+7
"Любі мої....."!!!)))
29.12.2020 21:56 Відповісти
+4
Що ж ми без сцикуна робили б?
29.12.2020 21:52 Відповісти
Пролёт под серединой надо было сделать больше.
Теперь остаётся углубить дно, чтобы вода меньше выходила из берегов.
29.12.2020 21:43 Відповісти
Крымский мост не ты проектировал?
29.12.2020 21:47 Відповісти
Я проектирую тот самый ледоход.
29.12.2020 22:40 Відповісти
оперативненько
29.12.2020 21:44 Відповісти
Помню как этот мост ЮЛя приехала и твердо пообещала в 2008-м. Лицо честной Юли которая сейчас расплачется все помнят
29.12.2020 21:48 Відповісти
"Любі мої....."!!!)))
29.12.2020 21:56 Відповісти
Що ж ми без сцикуна робили б?
29.12.2020 21:52 Відповісти
Насправді, Сашко, то все здобутки святого Петра. То його робота. А Зе просто примазався.
29.12.2020 22:46 Відповісти
и даже столетия не прошло, вот оперативность !!!
29.12.2020 22:01 Відповісти
... только никому... Под мостом построен тунель в Румьінию (контру перетягивать), а мост так для прикрьітия.
29.12.2020 22:23 Відповісти
Речку назвали Прут в честь Прутня ?
Или Прутня назвали в честь речки Прут ?
29.12.2020 22:42 Відповісти
Млоїть в серці від українського слова "прутень"? Ти тойво? З тих самих будеш?
29.12.2020 22:49 Відповісти
У мене ніде нічого не "млоїть".
Шукай собі компанію де-інде.
29.12.2020 23:16 Відповісти
Мені шукати ніц не потрібно, бо в мене таких асоціацій не виникає.
29.12.2020 23:40 Відповісти
То чого ти розпитуєш про "тихво" ?
Я ставлю питання - що виникло раніше - слово Прутень, чи назва річки Прут.
Розумні люди всміхнуться і забудуть, а не дапитуватимуться про "тойво".
30.12.2020 00:02 Відповісти
Наче, слово «прут» в кацапській мові теж є, хоч і не дуже поширене? І досить вже мріяти про прутні, можеш злізти трохи з пляшки, але ненадовго.
30.12.2020 01:20 Відповісти
класс,, вот тут зеленский обошол всех презов.. за сезон 4000 км новых дорог , сотня мостов и различных обьектов,,, здесь без вопросов за 5 лет мы увидим новую украину
29.12.2020 22:55 Відповісти
де зрада?
30.12.2020 04:45 Відповісти
До першої весни с пеньками.
30.12.2020 05:50 Відповісти
 
 