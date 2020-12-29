Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння
Віцепрем'єр Росії, "куратор" Криму Марат Хуснуллін стверджує, що на півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Справді, Крим потрапив ось уже другий рік у серйозну посуху. Води стало не вистачати ... Ми займаємося зараз пошуком додаткових джерел, розбурюємо існуючі запаси водосховища, буримо свердловини і фактично колеги починаючи з 1 січня працюватимуть. Тобто у нас триває цілодобова робота з пошуку води... Максимально робимо ставку на буріння. Розглядаємо опріснення як крайній варіант - просто це досить дорога методика", - повідомив Хуснуллін в інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24".
Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.
17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.
ну разве что не пилите, а "Сверлите, сверлите, Крым же становится золотым..."
кстати, кто мне объяснит вот этот пассаж:
"разбуриваем существующие запасы водохранилища"
это как это так это как а вообще-то.... ?
Нефтяники бурят землю в Бурятии. К ним подходит местный житель и спрашивает:
- Что здесь делают?
- Бурят, - отвечают ему.
- Так, это, бурят, однако, не так делают!
Что-то не слышал чтобы дуршлагом воду приносили
Крысмане! Играйте в "буру", делайте ставки на бурение !
В.В.Путин
так говорят.. ученые...
🤣🤣
что мешало украинским властям вести аналогичную политику?
киевскиеукраинские власти"? Крим був автономною республікою,Україна ,навіть коли треба було туда не влазила, за будівництво мечеті рішення було рийняте ще в 2008 році, на даний момент в Криму найбільша проблема це геноцид татар,а не мечеть, навіть до ООН дойшло
а в Крыму живут не татары, а кырымлы
разницу просек ?
а кырымлы не гнутся
кто знает, кто знает....
Очень жаль, что страдают коренные жители и преданные своей стране - татары и украинцы! Не думаю, что эти личности(предатели), читают наши комменты, но пусть будет.
Найденное, на глубине 73 км испугало
бурильщиков до смерти. На их лицах застыли маски
ужаса. Из пустой скважины, как из ада доносились мученические человеческие крики. Было жутко, но воды не было.
Водоносы, оставшиеся в живых, три месяца стоявшие под палящим солнцем, бросив коромысла с пустыми вёдрами, вытирая косухами со лбов липкий страх - несмело задвигали лаптями по растрескавшейся земле в сторону скважины, где лежали окаменевшие бурильщики. Похоже им хотелось понять, почему так несправедлива жизнь, но приблизившись они поняли насколько лица крымских бурильщиков всё же суровы.
а на дні скважини хлюпотіла магма
и не огурцы , а маринованную верблюжью колючку закатывать
А если серьезно, то глупо искать пресные так называемые "линзы", которые образовались путем многолетнего закачивания на полуостров днепровской воды. За шесть лет уже все выкачано. И этот бред, что они озвучивают, только лишь для внутреннего потребления. Равно как и их очередное мегастроительство опреснителей. Крым был в основном солончаковой полупустыней. Ей и останется без крымского канала.