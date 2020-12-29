Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння

УКР
Новини Окуповані території
6 102 72

Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У насується цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння

Російський

Віцепрем'єр Росії, "куратор" Криму Марат Хуснуллін стверджує, що на півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Справді, Крим потрапив ось уже другий рік у серйозну посуху. Води стало не вистачати ... Ми займаємося зараз пошуком додаткових джерел, розбурюємо існуючі запаси водосховища, буримо свердловини і фактично колеги починаючи з 1 січня працюватимуть. Тобто у нас триває цілодобова робота з пошуку води... Максимально робимо ставку на буріння. Розглядаємо опріснення як крайній варіант - просто це досить дорога методика", - повідомив Хуснуллін в інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24".

Читайте також: Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

Автор: 

Крым,как и обещано Жириком в 2014 году - превращается в игорную зону !
Крысмане! Играйте в "буру", делайте ставки на бурение !
29.12.2020 22:02
"Пилите Шура ,пилите ,они же золотие ..." !!!)))
29.12.2020 21:57
делайте ставку на уринотерапию!
29.12.2020 22:00
"Пилите Шура ,пилите ,они же золотие ..." !!!)))
29.12.2020 21:57
ну разве что не пилите, а "Сверлите, сверлите, Крым же становится золотым..."

кстати, кто мне объяснит вот этот пассаж:
"разбуриваем существующие запасы водохранилища"

это как это так это как а вообще-то.... ?
29.12.2020 22:41
Почти как в старом анекдоте
Нефтяники бурят землю в Бурятии. К ним подходит местный житель и спрашивает:
- Что здесь делают?
- Бурят, - отвечают ему.
- Так, это, бурят, однако, не так делают!
29.12.2020 23:01
29.12.2020 23:12
Место прокладки СКК - это не просто так. Вода, просачиваясь через неизолированное дно канала заполняла подземные полости под всем равнинным Крымом. Затем, по капилярам, вода подымалась к поверхности, превращая солончаки в плодородные почвы + проливка сверху. Так Крым стал цветущим краем! Сейчас, оккупанты, ищут эти пресноводные подземные линзы и выкачивают их... а подпитки из СКК нет. Начались обратные процессы по минерализации почв. По словам местных фермеров с/х стало проблемой, перешли на животноводство, пока хоть трава растёт... но, надолго ли? В предгорьях, для населения, воды предостаточно при любой засухе, что для Крыма природно. А для промышленности и с/х и был построен СКК. Перспектива Крыма - полигон, с виллами руководства и пансионатами на ЮБК, + обслуживающий персонал. Это 200-300 тыс. человек - для них воды хватит. Остальные - на выход. Второй вариант - возвращение в состав Украины, с зачисткой населения по варианту стран Балтии.
30.12.2020 11:45
Третий вариант - это уничтожение Московии.
30.12.2020 13:32
Слопатоеды скоро из Крыма сделают дуршлаг..
Что-то не слышал чтобы дуршлагом воду приносили
29.12.2020 22:50
да, крысмане сча говорят о дуршлаге техническим языком, мол "нерентабельно транспортировать жидкие материалы в сосуде с мелкоячеистой структурой"
29.12.2020 23:00
Мочу пейте долбоящеры!!
29.12.2020 21:59
ну-ну, есть и более дорогие ставки - на опреснение
29.12.2020 22:42
Собирались же опреснять соленую воду. Что то пошло не так?
показати весь коментар
29.12.2020 22:06
Воду опреснять - не мешки таскать!
показати весь коментар
вы имели ввиду струю ворочать ?
29.12.2020 22:43
Зачем опреснять, если Щи можно варить в морской воде и не нужно солить уже
показати весь коментар
дорогая вода будет в кране.. очень
показати весь коментар
29.12.2020 22:34
Просто руцкий нарид должен страдать, а то дай ему сегодня воду, завтра скажут и власть отдай.
29.12.2020 23:20
а как же оприснение морской,
29.12.2020 22:07
"10 кубокилометров сладкой пресной воды под Азовом"
В.В.Путин

так говорят.. ученые...
29.12.2020 22:45
тяжелые металлы в морской воде, попробуй опресни))
Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 7757
29.12.2020 22:45
да, тут надо иметь суровый сруцкий мочевик, зато меди стоко будеть....лишь бы цена была да и приёмники не позакрывали
29.12.2020 23:04
сруцкий мочевик тоже не выводит тяжелые металлы из организма, они накапливаются и медленно убивают)
29.12.2020 23:09
значит или мочевик не сруцкий или металлы не тяжёлые... или почки- в ментовке отбили
29.12.2020 23:12
сруцкий мочевик все одно что медный змеевик
29.12.2020 23:15
значит когда в жару мочевик превращается в медный змеевик, по нему циркулирует моча и ты не перегреваешься...т.е. практически становишься ходячим крымским кондиционером ....а я то думаю, чё крысмане до сих пор от жары ещё не поиспарялись
29.12.2020 23:21
хитро придумано, с ****..онами
29.12.2020 23:43
Точняк по О.Бендеру..
🤣🤣
29.12.2020 22:07
контора глубокого бурения рыщет в поисках?
29.12.2020 22:11
Немногие сегодня помнят эту расшифровку кгб...
29.12.2020 22:42
татарин Хусснулин строит большую мечеть в Крыму,

что мешало украинским властям вести аналогичную политику?
29.12.2020 22:14
В Криму не лишилось жодної української церкви !!)))
29.12.2020 22:23
Дурак ты кацап
29.12.2020 22:24
Свиня он вонючая
29.12.2020 22:25
какая политика, какие "киевские украинские власти"? Крим був автономною республікою,Україна ,навіть коли треба було туда не влазила, за будівництво мечеті рішення було рийняте ще в 2008 році, на даний момент в Криму найбільша проблема це геноцид татар,а не мечеть, навіть до ООН дойшло
29.12.2020 22:30 Відповісти
Хусснулин - казанский татарин, чужак

а в Крыму живут не татары, а кырымлы


разницу просек ?
29.12.2020 22:48
оба народа тюрки, мусульмане
29.12.2020 23:01
ты кырымлы еще о чеченах - мусульманских "братьях" расскажи
29.12.2020 23:17
чечены не тюрки, но оба народа были в депортации
29.12.2020 23:23
только чечены "піхватінци" Путина,
а кырымлы не гнутся
29.12.2020 23:46
Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение - Цензор.НЕТ 9508
29.12.2020 22:26
Вот вы тут пишете что не будут морскую опреснять так вы схемы не поняли. Добуриться до морской ропы - закачать - а потом опреснять. Просто надо больше звеньев для распила бабла
29.12.2020 22:32
Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Москву до тла в 1571 году,но Мацковия тогдашняя платила Дань Крымским Ханам еще аж до 1700 года,после распада Золотой Орды ...,Крысы Мавзолейные просто мстят...,но месть тупая и никчемная...,ибо история не любит сослагательного наклонения...
29.12.2020 22:35
вы думаете Гиреи "могут повторить" ?
кто знает, кто знает....
29.12.2020 22:50
Ну что,понаехавшие в Крым, и те, предатели страны, в которой жили? Как вам, толи ещё будет! Вы решили проблему энергетики, но "без воды, будет "тяжко"! И сколько не "бурите" (только опустошаете природные (мизерные) запасы воды, проблему не решите.
Очень жаль, что страдают коренные жители и преданные своей стране - татары и украинцы! Не думаю, что эти личности(предатели), читают наши комменты, но пусть будет.
29.12.2020 22:41
добуряться ті буряти до катастрофічного землетрусу, от побачите
29.12.2020 22:44
мда, чем глубже в землю - тем толще "червяки"....
29.12.2020 22:51
В Крыму идет круглосуточная работа по поиску воды

Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 4057
29.12.2020 22:48
верблюжья колючка- вкусный и питательный овощь...
29.12.2020 22:53
РАБссиянский Миф о передаче Хрущевым Украине Крыма не имеет ничего общего с реальностью...,ибо Н.С.Хрукщев в тогдашнем СССре 1954 года был НИКТО,Генсеком он стал только в 1955 году...,а это как говорят в Одессе разный ландшафт...Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 9701
29.12.2020 22:48
так не Хрущев Крым передавал, а при Хрущеве
29.12.2020 22:54
И вообще, если вдаваться в реальную логику, а не в геополитику - полуостров Крым имеет сухопутное соединение с Украиной, каким боком Россия считает Крым, своей частью?!
29.12.2020 22:54
Беда в том, что по слабоумию, нарасея считает и Украину своей частью.
29.12.2020 23:29
Полномочий у Хрущева не было в 1954 году,Генсеком тогда был Маленков
29.12.2020 22:56
Крым. 2021 год.
Найденное, на глубине 73 км испугало
бурильщиков до смерти. На их лицах застыли маски
ужаса. Из пустой скважины, как из ада доносились мученические человеческие крики. Было жутко, но воды не было.
Водоносы, оставшиеся в живых, три месяца стоявшие под палящим солнцем, бросив коромысла с пустыми вёдрами, вытирая косухами со лбов липкий страх - несмело задвигали лаптями по растрескавшейся земле в сторону скважины, где лежали окаменевшие бурильщики. Похоже им хотелось понять, почему так несправедлива жизнь, но приблизившись они поняли насколько лица крымских бурильщиков всё же суровы.
показати весь коментар
а на дні скважини хлюпотіла магма
29.12.2020 23:19
Хуснуллин, ***** сказал, что надо глубже соснуть...Воды может не быть, но власть будет довольна.
29.12.2020 23:25
Хуснуллин глубокозаглоточный
29.12.2020 23:48
путло сказало, что в 2014 -м 96,6 % (из 95-ти) крымских домохозяек просто помчалось на рейхферендум именно из за того, что им после этого предоставилась уникальная возможность закатывать огурцы прямо в полях, наливая в бутли солёную водичку
29.12.2020 23:41
не в полях, а на пляжах,
и не огурцы , а маринованную верблюжью колючку закатывать
29.12.2020 23:50
когда то давно во времена Брежнева кремлевский старцев посетила идея повернуть реки с Севера на Юг. побыстрому разработали проект, и хотели копать, но потом все как то стихло. Там недалеко море Лаптевых, Чистая вода, природа, уже плавучий атомный реактор подтянули, пусть качают, опыт уже есть, но судя потому как Хуснулин разбуривает водохранилища, ничего у них не получится. Это просто непереводимое - разбуривать водохранилища, Ну просто Черномырдин номер два. Это похоже на телеграмму одесского ФОПа О.Бендера просто гражданину Корейко - грузите апельсины бочками тчк Братья Карамазовы
29.12.2020 23:42
разбуривать водохранилища - это уже днище водокачного дела
29.12.2020 23:52
Странные эти кацапы. Ищут воду, когда ее рядом полно. Черное море же рядом.
А если серьезно, то глупо искать пресные так называемые "линзы", которые образовались путем многолетнего закачивания на полуостров днепровской воды. За шесть лет уже все выкачано. И этот бред, что они озвучивают, только лишь для внутреннего потребления. Равно как и их очередное мегастроительство опреснителей. Крым был в основном солончаковой полупустыней. Ей и останется без крымского канала.
29.12.2020 23:56
А ещё можно взять два атома водорода,прицепить их к атому кислорода,и вуаля-вода готова!
30.12.2020 02:33
российский "куратор" Крыма Хуснуллин - так сама фамилия эт-ОГО курва-тора Ху-сосулин сама говорит что нужно делать крысюкАМ - х. сосу-лин
Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння - Цензор.НЕТ 6367
30.12.2020 02:45
дивні люди! Вони що не хочуть всохнути во ім'я РОДІНИ!? Це ж так "духовно" і "скрепно"! Звісно ж у боях з бандерівцями вони не загинуть (бо війна йде тільки чомусь на сході України), але ж всохнути "за Сраліна, за Пукіна" все ще можна.... А там і "зразу в рай"!
30.12.2020 07:13
да уж сделали ставку на идиотизм... и выиграли
30.12.2020 08:43
Вы это... глубоко-то не бурите. Там глубже наш, украинский газ.
30.12.2020 09:28
 
 