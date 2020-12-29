Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння

Віцепрем'єр Росії, "куратор" Криму Марат Хуснуллін стверджує, що на півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Справді, Крим потрапив ось уже другий рік у серйозну посуху. Води стало не вистачати ... Ми займаємося зараз пошуком додаткових джерел, розбурюємо існуючі запаси водосховища, буримо свердловини і фактично колеги починаючи з 1 січня працюватимуть. Тобто у нас триває цілодобова робота з пошуку води... Максимально робимо ставку на буріння. Розглядаємо опріснення як крайній варіант - просто це досить дорога методика", - повідомив Хуснуллін в інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24".

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.