Головні новини 29 грудня: Зеленський звільнив Кривоноса, Микитася звинувачують у викраденні свого юриста
Зеленський відправив Кривоноса у відставку з посади заступника секретаря РНБО, забудовника Микитася підозрюють у викраденні юриста його фірми, Аваков видав книгу про спроби створення т. зв. "ХНР" у 2014-му, - головні новини України 29 грудня.
Відставка Кривоноса
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Кривоноса направили в розпорядження Міністерства оборони України.
Кривонос стверджує, що дізнався про звільнення з сайту президента України і дякує Зеленському "за новорічний подарунок". "Можна звільнити людину з посади, але людини з людини не звільнити!" - написав він, нагадавши, що в Раді зареєстровано лише один законопроєкт про територіальну оборону - його авторства.
Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, якого Кривонос напередодні звинуватив у тому, що він у 2018 році завів українських снайперів на мінне поле, спростовує звинувачення в деталях. За словами Арестовича, це було не на мінному полі, а сам він не був старшим у групі.
Микитась викрав юриста своєї фірми?
Колишньому голові "Укрбуду" Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста його фірми. Викрадення відбулося на початку грудня. Юриста вивезли з правого берега Києва на Лівий і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, але чоловіка звільнила поліція. Микитась тоді звертався до Зеленського і заявляв, що "операцію ведуть із сусіднього кабінету". Тепер у поліції вважають, що викрадення організував сам Микитась.
За версією слідства, ексзабудовник організував викрадення адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.
У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.
Тупицького відсторонили
Главу Конституційного суду Олександра Тупицького відсторонено від виконання обов'язків на 2 місяці указом президента Володимира Зеленського. "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості і вирішення конституційної кризи", - сказав Зеленський.
Аваков видав книгу про спроби захопити Харківщину навесні 2014
За словами автора, в книзі "2014. Миттєвості харківської весни" вперше опубліковано план захоплення Слобожанщини, який координували спецслужби РФ.
Садочок для російськомовної "еліти"
Керівництво приватного дитячого садочка на Дніпропетровщині, 1 місяць в якому коштує 11 тис. гривень, не вважає за потрібне надавати послуги українською мовою.
"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", - розповіла журналістам мама, яка раніше користувалася послугами садочка. Під час підготовки матеріалу з'ясувалося, що у дитсадка взагалі немає ліцензії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити Кривоноса, Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України ... і далі жувати власного галстука. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ. Ти озвучив на його прохання, чи на вимогу?
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити патріота Кривоноса, який тверезо і професійно оцінив муть, промимрену ЗЕ!
Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав Кривонос? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
Але після нинішнього випадку ( з Кривоносом), то ..., видно вже донині "поїхав" ще солідніше. Хвороба вона має здатність прогресувати. На жаль. Але це не підстава, щоб займати посади, давати якісь рекомендації, а вірніше - щоб їх виконували...
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ www.pravda.com.ua › news › 2020/12/29
----
Кровная Месть в издательстве Hobby World.
Где закрытие кацапских террористических организаций в украине как опзж их каналов наш, newsone, zik, 112, которые впаривают в украинкое пространство террористов тер организаций парашки днр-лнр под видом народных республик. Террористов мертветчука, кивы с его чвк из гопоты и титушни и прочих.
Где избавление от кацапского ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ жопз в вр, закрытие каналов внешнего управления.
ПОЧЕМУ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕГО КАЦАПСКОГО УПРАВЛЕНИЯ жопзж ТУСУЕТСЯ В ВЕРХ РАДЕ?
Helgi Sharp
"пока не начал пользоваться соцсетями, не догадывался, что на свете столько сбившихся в кучки идиотов."
ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", повертається до нормального режиму роботи завдяки замовленню від Міністерства оборони України на виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80
Про це очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін повідомив в ексклюзивному коментарі для https://defence-ua.com/ Defense Express .
"Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи, і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту. Це відбулось завдяки тому, що Міноборони забезпечило виконання замовлення по РС-80, і цей договір передбачає поставку за значно більшим обсягом, аніж за попереднім договором. І також - у нас зрушила з місця справа по замовленню на ракети до комплексу "Нептун"", - сповістив Володимир Зімін.
Очільник ДАХК "Артем" також наголосив, що наразі вдалось досягти повного порозуміння із Міністерством оборони України щодо важливості замовлень за напрямком діяльності підприємства Артем.
ДАХК "Артем" є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Зазначимо, наприкінці листопада цього року ДАХК "Артем" оголосило, що буде вимушене у 2021 році перевести 70% свого штату на одноденний робочий тиждень. Працювати повний тиждень планували залишити тільки "ядро" з 500-600 фахівців, залучених у виконанні наявних контрактів, експортних у тому числі. Причинами такого важкого кроку стали брак замовлень для Збройних Сил України та епідеміологічна криза.
Втім, як бачимо, буквально за місяць кризову ситуацію вдалось повністю вирішити завдяки значному державному замовленню. І це, своєю чергою, стало можливим завдяки досягнутому взаєморозумінню між Міноборони України та ДАХК "Артем".
Щодня хлоп стараєцця.
Пока бубочка отвлекает внимание и ненависть на себя, совсем другие люди делают со страной все что хотят.
похищение невесты,первая серия,первый сезон...
ну нахер
вам привет от роботов из Бостона
https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1344004688442765314 1 ч
Зеля мстиве закомплексоване чмо. Кривонос сказав,що в ******** війнах воюють не числом, а технікою і цифровими технологіями. Кварталокомандувач такого перенести не зміг.) Ну і Саака з Арестовичем підгавкнули, долбодятли.
Народ:
- Володимир Олександрович звільніть Татарова!
Зе:
- Будь ласка, ось указ.
Народ:
- Так це ж указ про звільнення Кривоноса!?
Зе:
- А какая разніца...