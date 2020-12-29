УКР
Новини
4 436 79

Головні новини 29 грудня: Зеленський звільнив Кривоноса, Микитася звинувачують у викраденні свого юриста

Зеленський відправив Кривоноса у відставку з посади заступника секретаря РНБО, забудовника Микитася підозрюють у викраденні юриста його фірми, Аваков видав книгу про спроби створення т. зв. "ХНР" у 2014-му, - головні новини України 29 грудня.

Відставка Кривоноса

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Кривоноса направили в розпорядження Міністерства оборони України.

Кривонос стверджує, що дізнався про звільнення з сайту президента України і дякує Зеленському "за новорічний подарунок". "Можна звільнити людину з посади, але людини з людини не звільнити!" - написав він, нагадавши, що в Раді зареєстровано лише один законопроєкт про територіальну оборону - його авторства.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, якого Кривонос напередодні звинуватив у тому, що він у 2018 році завів українських снайперів на мінне поле, спростовує звинувачення в деталях. За словами Арестовича, це було не на мінному полі, а сам він не був старшим у групі.

Микитась викрав юриста своєї фірми?

Колишньому голові "Укрбуду" Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста його фірми. Викрадення відбулося на початку грудня. Юриста вивезли з правого берега Києва на Лівий і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, але чоловіка звільнила поліція. Микитась тоді звертався до Зеленського і заявляв, що "операцію ведуть із сусіднього кабінету". Тепер у поліції вважають, що викрадення організував сам Микитась.

За версією слідства, ексзабудовник організував викрадення адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.

Тупицького відсторонили

Главу Конституційного суду Олександра Тупицького відсторонено від виконання обов'язків на 2 місяці указом президента Володимира Зеленського. "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості і вирішення конституційної кризи", - сказав Зеленський.

Аваков видав книгу про спроби захопити Харківщину навесні 2014

За словами автора, в книзі "2014. Миттєвості харківської весни" вперше опубліковано план захоплення Слобожанщини, який координували спецслужби РФ.

Садочок для російськомовної "еліти"

Керівництво приватного дитячого садочка на Дніпропетровщині, 1 місяць в якому коштує 11 тис. гривень, не вважає за потрібне надавати послуги українською мовою.

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", - розповіла журналістам мама, яка раніше користувалася послугами садочка. Під час підготовки матеріалу з'ясувалося, що у дитсадка взагалі немає ліцензії.

Автор: 

+12
Кривонос все-таки добился рассмотрения своего заявления об отставке. Хватило и одной "таблетки" о зеленых холуях. Сразу у "величайшего" подгорело.
29.12.2020 22:07 Відповісти
29.12.2020 22:13 Відповісти
+11
На кого он должен "обижаться"? На гнусавого московитского выкидыша и его руснявую шоблу? Я вас умоляю...
29.12.2020 22:12 Відповісти
29.12.2020 22:13 Відповісти
+10
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 2087
29.12.2020 22:05 Відповісти
29.12.2020 22:12 Відповісти
пора гнусавого наркомана увольнять,предполагаю до конца срока его бредовых решений уже не выдержит никто
29.12.2020 22:54 Відповісти
29.12.2020 22:05 Відповісти
Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ.
А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити Кривоноса, Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
29.12.2020 23:05 Відповісти
29.12.2020 22:54 Відповісти
Зеленський звільнив Кривоноса !? А напередодні цього вимагав Міхо...

Все! Прохвост і перекотиполе Міхо - геть з України ... і далі жувати власного галстука. Ти , сволота озвучив те, що хотів зробити і зробив ЗЕ. Ти озвучив на його прохання, чи на вимогу?

А за весь час твоєї діяльності запроваджено лише вимога звільнити патріота Кривоноса, який тверезо і професійно оцінив муть, промимрену ЗЕ!

Ти не вимагав звільнення ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса. Він тобі -керівнику якоїсь надуманої структури по економічним реформам, Заважав Кривонос? Ти - політична проститутка, яких в Україні - більш ніж достатньо (і без імпортних).
29.12.2020 23:05 Відповісти
29.12.2020 23:05 Відповісти
Визнаю! Колись Міхо був ефективним реформатором.... В Грузії. Але коли (під час агресії РФ) почав жувати власного галстука перед екраном, то ... мабуть тронувся.., "поїхав"...
Але після нинішнього випадку ( з Кривоносом), то ..., видно вже донині "поїхав" ще солідніше. Хвороба вона має здатність прогресувати. На жаль. Але це не підстава, щоб займати посади, давати якісь рекомендації, а вірніше - щоб їх виконували...
30.12.2020 00:20 Відповісти
30.12.2020 00:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ Зеленський після критики звільнив заступника секретаря ...

https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/29/7278523/ www.pravda.com.ua › news › 2020/12/29
----
Кровная Месть в издательстве Hobby World.
29.12.2020 22:05 Відповісти
29.12.2020 22:05 Відповісти
Кривонос все-таки добился рассмотрения своего заявления об отставке. Хватило и одной "таблетки" о зеленых холуях. Сразу у "величайшего" подгорело.
29.12.2020 22:07 Відповісти
29.12.2020 22:07 Відповісти
Кривонос, чего обижаться за "новогодний подарок". Это же не твоя команда. А при пети в тряпочку молчал.
29.12.2020 22:07 Відповісти
29.12.2020 22:07 Відповісти
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 2087
29.12.2020 22:12 Відповісти
29.12.2020 22:12 Відповісти
Поросня задолбало. Если не с петей, то агент кремля. Хутин пуйло и Крым украинский. Где вас тупых берут.
29.12.2020 22:23 Відповісти
29.12.2020 22:23 Відповісти
Тупі проти Порошенка та України, не знав дурбецел ?
29.12.2020 22:28 Відповісти
29.12.2020 22:28 Відповісти
Кто ты такой? Избранный как сектант или гей?
29.12.2020 22:49 Відповісти
29.12.2020 22:49 Відповісти
А він, ********.
29.12.2020 23:24 Відповісти
29.12.2020 23:24 Відповісти
Який недолугий кацап!)
29.12.2020 22:12 Відповісти
29.12.2020 22:12 Відповісти
На кого он должен "обижаться"? На гнусавого московитского выкидыша и его руснявую шоблу? Я вас умоляю...
29.12.2020 22:13 Відповісти
29.12.2020 22:13 Відповісти
Врешь. При Пете он был боевой офицер-спецназовец и назначен в СНБО в конце марта 2019 года, аккурат перед выборами.
29.12.2020 22:13 Відповісти
29.12.2020 22:13 Відповісти
Так, чего же молчал о проделках пети. Да и понятно петю поддержал на выборах. За то за бестолковую мобилизацию зюзи публично грубо ответил. За язык никто не тянул. Вернее то, что снова хочет попробывать в презы пойти как в 2019.
29.12.2020 22:28 Відповісти
29.12.2020 22:28 Відповісти
Ты хоть само поняло что ляпнуло?
29.12.2020 22:29 Відповісти
29.12.2020 22:29 Відповісти
Поросня нихрена не знает и не соображает.
29.12.2020 22:53 Відповісти
29.12.2020 22:53 Відповісти
Т.е. херню постишь ты, а не соображают порохоботы? Лечись.
29.12.2020 23:02 Відповісти
29.12.2020 23:02 Відповісти
Яких «прадєлках Пєті»? Ти бухий,кацап?
29.12.2020 22:32 Відповісти
29.12.2020 22:32 Відповісти
100 %
29.12.2020 22:41 Відповісти
29.12.2020 22:41 Відповісти
Если боевой офицер и принципиальный, о иловайске и дебальцево должен знать. Муженка паркетного тоже знает. Но я не слышал дерзости от него в их адрес, когда было за что. А на зюзю просто буром попер со своей правдой-маткой.
29.12.2020 22:45 Відповісти
29.12.2020 22:45 Відповісти
Очередное дно и срака пробита.
29.12.2020 22:07 Відповісти
29.12.2020 22:07 Відповісти
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 7529
29.12.2020 22:08 Відповісти
29.12.2020 22:08 Відповісти
Портреты у чинуш висят? Скинь фото.
29.12.2020 22:09 Відповісти
29.12.2020 22:09 Відповісти
Кацап, тут тобі ніхто нічого не винен. Ухаді!
29.12.2020 22:13 Відповісти
29.12.2020 22:13 Відповісти
Где закрытие внешнего кацапского управления в украине под видом украинского.
Где закрытие кацапских террористических организаций в украине как опзж их каналов наш, newsone, zik, 112, которые впаривают в украинкое пространство террористов тер организаций парашки днр-лнр под видом народных республик. Террористов мертветчука, кивы с его чвк из гопоты и титушни и прочих.
Где избавление от кацапского ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ жопз в вр, закрытие каналов внешнего управления.
ПОЧЕМУ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕГО КАЦАПСКОГО УПРАВЛЕНИЯ жопзж ТУСУЕТСЯ В ВЕРХ РАДЕ?
29.12.2020 22:15 Відповісти
29.12.2020 22:15 Відповісти
Целый памятник стоит. Монике-танкисту.
29.12.2020 22:14 Відповісти
29.12.2020 22:14 Відповісти
Поросня, информируй, если знаешь, а не тупость свою строчи.
29.12.2020 22:19 Відповісти
29.12.2020 22:19 Відповісти
Держи, русский.

Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 1313
29.12.2020 22:22 Відповісти
29.12.2020 22:22 Відповісти
Совсем не похож.
29.12.2020 22:32 Відповісти
29.12.2020 22:32 Відповісти
https://belaruspartisan.by/m/politic/410395/ Зато твой бульбофюрер очень похож
29.12.2020 22:36 Відповісти
29.12.2020 22:36 Відповісти
Літвін, а ти хто за національністю?
29.12.2020 22:48 Відповісти
29.12.2020 22:48 Відповісти
литвин.
29.12.2020 23:07 Відповісти
29.12.2020 23:07 Відповісти
Ти ябацька, чи вільний Білорус? Хто такі Літвіни я знаю.
29.12.2020 23:12 Відповісти
29.12.2020 23:12 Відповісти
Вольный литвин, и предки мои были литвинами, и их предки литвинами, а предки предков вроде из древних викингов.
29.12.2020 23:19 Відповісти
29.12.2020 23:19 Відповісти
Ти тупий як і твої предки совкодрочери?
29.12.2020 23:22 Відповісти
29.12.2020 23:22 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVqKNofTUcapILG2ooKgXCzzta1O7LXtRt080GtkAkk3OmCfAbIEce1IRIKppwnRRx916DP-V-haqkykDD8vWhCGsjWVzed8zr8JjzTbZQgpQvJDfWOHsR27PQe8dJ9Z_A&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

"пока не начал пользоваться соцсетями, не догадывался, что на свете столько сбившихся в кучки идиотов."
29.12.2020 22:24 Відповісти
29.12.2020 22:24 Відповісти
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 3447
29.12.2020 22:18 Відповісти
29.12.2020 22:18 Відповісти
Это же другое дело. Что за морда? Погуглю.
29.12.2020 22:20 Відповісти
29.12.2020 22:20 Відповісти
сцикуна харя.
29.12.2020 22:22 Відповісти
29.12.2020 22:22 Відповісти
Начальник Кропивницкого СИЗО. Самый преданный для вас кадр.
29.12.2020 22:24 Відповісти
29.12.2020 22:24 Відповісти
Это тот, которому обьявили подозрение из-за массового бунта и всяких непотребс. Зюзю повесил как обериг.
29.12.2020 22:33 Відповісти
29.12.2020 22:33 Відповісти
Ну так тААваришш демонстрирует преданность делу партии "слуга урода" и лично тААваришшу танкисту Монике Нелоху. Кстати, как отличить портрет Голобородьки от портрета Моники нелоха?
29.12.2020 22:38 Відповісти
29.12.2020 22:38 Відповісти
Ну да, при петручче и портрет висел, и воровал на ремонте водоотведения в сизо, да и много чего, а при зюзю получил уголовное обьвинение, хотя портрет его повесил.
29.12.2020 23:00 Відповісти
29.12.2020 23:00 Відповісти
Так это такое же, как зеленая слизь. Слизи комфортно под любым сапогом. Зеленой слизи наиболее комфортно под русским сапогом, к примеру.
29.12.2020 23:03 Відповісти
29.12.2020 23:03 Відповісти
Он попросил что бы не вешали фото, вот их и нет. А у вас в мордоре висит в кабинетах *****, или его в туалете замочили в унитаз?
29.12.2020 22:32 Відповісти
29.12.2020 22:32 Відповісти
Главные новости 29 декабря: Зеленский уволил Кривоноса, Микитася обвиняют в похищении своего юриста - Цензор.НЕТ 4183
29.12.2020 22:08 Відповісти
29.12.2020 22:08 Відповісти
Лучше когда его шлепнут, чтобы олигархи занялись дележкой имущества, а не "пацификацией населения"
30.12.2020 18:46 Відповісти
30.12.2020 18:46 Відповісти
ДАХК "Артем" отримала велике замовлення від Міноборони України на ракети "Нептун" та РС-80

ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", повертається до нормального режиму роботи завдяки замовленню від Міністерства оборони України на виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80
Про це очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін повідомив в ексклюзивному коментарі для https://defence-ua.com/ Defense Express .
"Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи, і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту. Це відбулось завдяки тому, що Міноборони забезпечило виконання замовлення по РС-80, і цей договір передбачає поставку за значно більшим обсягом, аніж за попереднім договором. І також - у нас зрушила з місця справа по замовленню на ракети до комплексу "Нептун"", - сповістив Володимир Зімін.
Очільник ДАХК "Артем" також наголосив, що наразі вдалось досягти повного порозуміння із Міністерством оборони України щодо важливості замовлень за напрямком діяльності підприємства Артем.
ДАХК "Артем" є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Зазначимо, наприкінці листопада цього року ДАХК "Артем" оголосило, що буде вимушене у 2021 році перевести 70% свого штату на одноденний робочий тиждень. Працювати повний тиждень планували залишити тільки "ядро" з 500-600 фахівців, залучених у виконанні наявних контрактів, експортних у тому числі. Причинами такого важкого кроку стали брак замовлень для Збройних Сил України та епідеміологічна криза.
Втім, як бачимо, буквально за місяць кризову ситуацію вдалось повністю вирішити завдяки значному державному замовленню. І це, своєю чергою, стало можливим завдяки досягнутому взаєморозумінню між Міноборони України та ДАХК "Артем".
29.12.2020 22:11 Відповісти
29.12.2020 22:11 Відповісти
Главное, чтобы заказ был оплачен живыми деньгами, а не бумажками государственных гарантий, как заложено в оборонзаказ.
29.12.2020 22:28 Відповісти
29.12.2020 22:28 Відповісти
Так и заложили гос гарантиями т.е. заказ дадут, а под него в бюджете деньги не выделили?
29.12.2020 22:40 Відповісти
29.12.2020 22:40 Відповісти
Что такое гос.гарантии я хорошо знаю, проходили при Яныке. Бумажки, которыми можно смело подтереться. Они ничего не стоят.
29.12.2020 22:42 Відповісти
29.12.2020 22:42 Відповісти
Это правда, только в бюджете заложили бабки под этот заказ, а не вообще под увеличение, усиление и т.п.
29.12.2020 23:03 Відповісти
29.12.2020 23:03 Відповісти
№70
29.12.2020 23:08 Відповісти
29.12.2020 23:08 Відповісти
В бюджете заложили только виртуальные бабки -- госгарантии. Это лапша для дебилов. Этот год снова наглядно это доказал. Купи за госгарантии импортные материалы, или заплати ими зарплату.
29.12.2020 23:09 Відповісти
29.12.2020 23:09 Відповісти
а до цього як банкротували підприємства ВПК? Чи ви вчора народилися?
30.12.2020 00:39 Відповісти
30.12.2020 00:39 Відповісти
Предсказуемо. Украина при зельонском это маленькая росиийа мало расия
29.12.2020 22:12 Відповісти
29.12.2020 22:12 Відповісти
Що тут скажеш - Зеля знову зганьбився.
Щодня хлоп стараєцця.
29.12.2020 22:12 Відповісти
29.12.2020 22:12 Відповісти
Именно так, он старается - выполняет свой контракт.
Пока бубочка отвлекает внимание и ненависть на себя, совсем другие люди делают со страной все что хотят.
29.12.2020 22:16 Відповісти
29.12.2020 22:16 Відповісти
При том что он подлизывпет кремлядям а они его поносят далее . Чепушило ((
29.12.2020 22:14 Відповісти
29.12.2020 22:14 Відповісти
зе3,14дара после очередных "дорог" порвало на месть...ох и падаль квартальная,как и те кто его выбирал.
29.12.2020 22:16 Відповісти
29.12.2020 22:16 Відповісти
Он в Кривом из подъезда выходил? "Янелох"
29.12.2020 22:17 Відповісти
29.12.2020 22:17 Відповісти
пожалуй самая главная новость-про тупицкого...нарколыга конкретно ступил за рамки своих полномочий.и это обязательно аукнется
29.12.2020 22:19 Відповісти
29.12.2020 22:19 Відповісти
марионетка не может тупить...просто,блеать,нечем...
29.12.2020 22:24 Відповісти
29.12.2020 22:24 Відповісти
в похищении своего юриста?
похищение невесты,первая серия,первый сезон...
29.12.2020 22:23 Відповісти
29.12.2020 22:23 Відповісти
Хоч один день є, коли зєсцикун та його банда шльоперів(по януковичу, дякую йому за данєцко- тюрємний фолькльор) не пробивала дно?
29.12.2020 22:25 Відповісти
29.12.2020 22:25 Відповісти
Задолбал вечныйникогда не заканчивающийся трындец от зевласти
ну нахер

вам привет от роботов из Бостона

https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw
29.12.2020 22:29 Відповісти
29.12.2020 22:29 Відповісти
хорошая музычка...и танцы такие интересные
29.12.2020 22:32 Відповісти
29.12.2020 22:32 Відповісти
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

Бочкарев

@gm6rrkF5BbKsvZZ

·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1344004688442765314 1 ч

Зеля мстиве закомплексоване чмо. Кривонос сказав,що в ******** війнах воюють не числом, а технікою і цифровими технологіями. Кварталокомандувач такого перенести не зміг.) Ну і Саака з Арестовичем підгавкнули, долбодятли.
29.12.2020 22:38 Відповісти
29.12.2020 22:38 Відповісти
Главная новость дня - Зеленский еще раз доказал, что он клоп, - мелкий, пакостный, вонючий зеленый клоп.. Впрочем это было главной новостью каждого дня 2020 года.
29.12.2020 22:40 Відповісти
29.12.2020 22:40 Відповісти
Головні новини 29 грудня: Зеленський звільнив Кривоноса, Микитася звинувачують у викраденні свого юриста - Цензор.НЕТ 195
29.12.2020 22:42 Відповісти
29.12.2020 22:42 Відповісти
Нюнюню..
29.12.2020 22:47 Відповісти
29.12.2020 22:47 Відповісти
https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно

Народ:
- Володимир Олександрович звільніть Татарова!
Зе:
- Будь ласка, ось указ.
Народ:
- Так це ж указ про звільнення Кривоноса!?
Зе:
- А какая разніца...
29.12.2020 22:48 Відповісти
29.12.2020 22:48 Відповісти
Значить голову Проституційного суду звільнили і це добре. А ще краще буде, коли суддю Татькова екстрадуют із Австрії, куди він завчасно накивав п"ятами.
29.12.2020 22:51 Відповісти
29.12.2020 22:51 Відповісти
😂🤣😂🤣
29.12.2020 23:00 Відповісти
29.12.2020 23:00 Відповісти
 
 