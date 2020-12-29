Головні новини 29 грудня: Зеленський звільнив Кривоноса, Микитася звинувачують у викраденні свого юриста

Зеленський відправив Кривоноса у відставку з посади заступника секретаря РНБО, забудовника Микитася підозрюють у викраденні юриста його фірми, Аваков видав книгу про спроби створення т. зв. "ХНР" у 2014-му, - головні новини України 29 грудня.

Відставка Кривоноса

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Кривоноса направили в розпорядження Міністерства оборони України.

Кривонос стверджує, що дізнався про звільнення з сайту президента України і дякує Зеленському "за новорічний подарунок". "Можна звільнити людину з посади, але людини з людини не звільнити!" - написав він, нагадавши, що в Раді зареєстровано лише один законопроєкт про територіальну оборону - його авторства.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, якого Кривонос напередодні звинуватив у тому, що він у 2018 році завів українських снайперів на мінне поле, спростовує звинувачення в деталях. За словами Арестовича, це було не на мінному полі, а сам він не був старшим у групі.

Микитась викрав юриста своєї фірми?

Колишньому голові "Укрбуду" Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста його фірми. Викрадення відбулося на початку грудня. Юриста вивезли з правого берега Києва на Лівий і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, але чоловіка звільнила поліція. Микитась тоді звертався до Зеленського і заявляв, що "операцію ведуть із сусіднього кабінету". Тепер у поліції вважають, що викрадення організував сам Микитась.

За версією слідства, ексзабудовник організував викрадення адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.

Тупицького відсторонили

Главу Конституційного суду Олександра Тупицького відсторонено від виконання обов'язків на 2 місяці указом президента Володимира Зеленського. "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості і вирішення конституційної кризи", - сказав Зеленський.

Аваков видав книгу про спроби захопити Харківщину навесні 2014

За словами автора, в книзі "2014. Миттєвості харківської весни" вперше опубліковано план захоплення Слобожанщини, який координували спецслужби РФ.

Садочок для російськомовної "еліти"

Керівництво приватного дитячого садочка на Дніпропетровщині, 1 місяць в якому коштує 11 тис. гривень, не вважає за потрібне надавати послуги українською мовою.

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", - розповіла журналістам мама, яка раніше користувалася послугами садочка. Під час підготовки матеріалу з'ясувалося, що у дитсадка взагалі немає ліцензії.