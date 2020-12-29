Російський суд залишив українського політв'язня Приходька в СІЗО Ростова до березня 2021 року - адвокат

Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив під арештом проукраїнського активіста з окупованого Криму Олега Приходька.

Таким чином, активіст перебуватиме в СІЗО російського Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.

"Ми звернули увагу, що Олег Аркадійович - літня людина, й утримання в слідчому ізоляторі, з огляду на епідеміологічну ситуацію, порушить його права. Однак суд залишив рішення Південного військового окружного суду в силі", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

За словами Шейхмамбетова, Приходько розповів, що його перевели в іншу камеру, де його утримують з іще двома людьми. "Скарг на умови утримання і стан здоров'я немає. Олег Аркадійович трохи застудився, але медсанчастина ізолятора надає йому необхідну медичну допомогу", - додав адвокат.

Раніше російський прокурор попросив для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в'язниці, а також 200 тис. рублів штрафу.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.